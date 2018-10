OPINION: La FIFA y una suspensión

Me unen más de 50 años de haber conocido a Osiris Guzman cuando ambos jugábamos fútbol en el terreno donde hoy día está el Polideportivo de la ciudad de San Cristóbal pues ambos estudiábamos en el Instituto Politécnico Loyola.

El morbo de las redes sociales se ha encebado con el dirigente nacional pues a decir de un amigo en común Osiris es un “Sangru” y no gana adeptos y aquí para ser bueno en deporte debes de santiguarte con ciertos sectores; de lo contrario la calificación es malo.

El morbo de las redes sociales se ha encebado con el dirigente nacional pues a decir de un amigo en común Osiris es un “Sangru” y no gana adeptos y aquí para ser bueno en deporte debes de santiguarte con ciertos sectores; de lo contrario la calificación es malo.

Dado que tiene la posibilidad de apelar, según las propias declaraciones de Osiris en los medios locales, la sanción impuesta no es definitiva a menos que deje caducar el tiempo de presentar sus reclamos ante el Tribunal Arbitral del Deporte (CAS/TAS) en un periodo de 20 días a partir de la entrega en firme de la decisión de la Comisión de Ética de la FIFA.

Dado que tiene la posibilidad de apelar, según las propias declaraciones de Osiris en los medios locales, la sanción impuesta no es definitiva a menos que deje caducar el tiempo de presentar sus reclamos ante el Tribunal Arbitral del Deporte (CAS/TAS) en un periodo de 20 días a partir de la entrega en firme de la decisión de la Comisión de Ética de la FIFA.

La propia FIFA se ha excedido en su dictamen pues es cierto que lo puede excluir de sus actividades no así de la presidencia de la Fedofutbol pues el estatuto y reglamentos de la FIFA no están por encima de las leyes de un país y en este caso las de la República Dominicana.

La propia FIFA se ha excedido en su dictamen pues es cierto que lo puede excluir de sus actividades no así de la presidencia de la Fedofutbol pues el estatuto y reglamentos de la FIFA no están por encima de las leyes de un país y en este caso las de la República Dominicana.

Esa misma asamblea federativa puede decidir continuar con el y su presidencia, obvio, esto traería una confrontación mayor con la FIFA donde se afectarían atletas y sus participaciones internacionales entre otras acciones y es por eso que al suceder esto los dirigentes optan por retirarse y no afectar a los demás de su entorno.

Esa misma asamblea federativa puede decidir continuar con el y su presidencia, obvio, esto traería una confrontación mayor con la FIFA donde se afectarían atletas y sus participaciones internacionales entre otras acciones y es por eso que al suceder esto los dirigentes optan por retirarse y no afectar a los demás de su entorno.

Es muy socorrido en diferentes medios pedir la intervención del Comité Olímpico lo que no se corresponde a menos que las partes explícita mente se lo pidan.

Es muy socorrido en diferentes medios pedir la intervención del Comité Olímpico lo que no se corresponde a menos que las partes explícita mente se lo pidan.