OPINION: La estrategia maquiavélica de Danilo Medina

ALFREDO DE LA CRUZ RIJO

Tras el anuncio de Yván Lorenzo, senador de Elías piñas y vocero de la bancada de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que, aspirará a senador por la plaza del Distrito Nacional, se ha generado un gran disgusto entre miembros de esa organización política. Un caso es, el de Gustavo Sánchez, diputado por la circunscripción No.1, del Distrito Nacional, quien expresó públicamente en su cuenta de Twitter, el rechazo a esa aspiración.

La candidatura a la senaduría del Distrito Nacional, es una de las plazas más codiciadas por dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que, ha reservado esa posición, de cara a las elecciones del año 2024. Pero, lejos de las consideraciones jurídicas de esta eventual candidatura, la cual les dejo a los expertos, vamos a enfocar esta reflexión desde el punto de vista de lo estratégico.

Yván Lorenzo como vocero del Partido de la Liberación Dominicana, en el senado de la República ha sido combativo, avezado y sin pelos en la lengua. Un excelente vocero para el PLD, aunque muchas veces en contra de los intereses nacionales. Eso muestra a Lorenzo como un político capaz y leal a su organización política.

Para entender la jugada detrás de esta candidatura hay que remontarse a la reunión celebrada en Punta Cana entre los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, cuya primicia sirvió el afamado comunicador Domingo Páez pero que, en sus propias palabras, fue una reunión que hubo de negarla porque, aunque se identificaron puntos de avenencias entre los dos, ni Danilo Medina ni Leonel Fernández estaban seguro del cumplimiento de los puntos preacordados.

Sucede que, la Fuerza del Pueblo, del expresidente Leonel Fernández, necesita apoyo electoral para 2024, no para las elecciones municipales de febrero, sino para las legislativas de mayo. Porque, sumado al proyecto presidencial de Leonel Fernández, los candidatos más importantes de la Fuerza del Pueblo están en el nivel legislativo, por lo que, el apoyo del PLD, les es necesario más bien, en mayo del 2024. Por eso es que, para garantizar ese apoyo del PLD, la Fuerza del Pueblo tiene que apoyar al PLD en las elecciones municipales de febrero del año 2024.

El problema es que, ya habiendo el Partido de la Liberación Dominicana recibido el apoyo de la Fuerza del Pueblo, en las municipales de febrero, donde el PLD tiene sus mejores candidatos, podría estar entonces, en condiciones, para conseguir un mejor resultado electoral, en mayo del año 2024. Pudiendo incluso, con la plataforma de alcaldes conseguida en febrero quedar en un segundo lugar en las elecciones de mayo del próximo año, es decir en la primera vuelta.

Por lo que, Leonel Fernández se ve en la necesidad de asegurar antes de febrero de 2024, un acuerdo que le garantice el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, no exactamente a su proyecto presidencial, sino a sus candidatos a legisladores en mayo del 2024, y esas son las negociaciones que se están dando estos días, entre comisionados de la Fuerza del Pueblo y del PLD.

Pero, como existe un historial de traiciones e incumplimientos entre Danilo Medina y Leonel Fernández, desde el acuerdo de los doce puntos, de mayo del año 2015, aquel que puso fin a la crisis creada, por el acuerdo de Juan Dolio, de abril del mismo año, cuando no se respetó la alternancia pactada, para la presidencia y la vicepresidencia de las cámaras legislativas.

Factor de seguridad

Entonces, ahora mismo, lo que está pasando es que Danilo Medina se está curando en salud, creando un factor adicional de seguridad para sus planes y se inventa esta candidatura de Yván Lorenzo a la senaduría del Distrito Nacional, la cual pende sobre la cabeza de Omar Fernández, como una espada de Damocles, amenazando su proyecto senatorial en el Distrito Nacional, cuyo objetivo, no es que Yván Lorenzo realmente la gane. Sino, para que, si Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no apoyan al Partido de la Liberación Dominicana, en las municipales de febrero, poderse vengar en mayo, asegurándose de que Omar Fernández, el hijo de Leonel Fernández pierda la senaduría del Distrito Nacional.

Como podemos ver, en esta jugada, se revela una vez más, la mente maquiavélica de Danilo Medina. Por esto, es que usted ve que, el elegido para ello, es Yván Lorenzo, porque como les dije al principio, Yván Lorenzo ha sido capaz, en su función de vocero de los senadores del PLD, en el Senado de la República, donde ha sido un individuo de palabras rápidas, precisas y sobre todo, leal a su organización o lo que es igual a Danilo Medina. Por tanto, es la persona idónea para Danilo Medina convertirla en ficha estratégica.

Debe ser este, el primer caso en el país y pienso yo que, tal vez en el planeta, donde un representante de una demarcación, aún en pleno ejercicio de esa representación, la abandona y se apresta a hacer campaña para representar a otra demarcación.

Eso solo se logra, con la lealtad que tiene Yván Lorenzo a su organización, pero principalmente a Danilo Medina que, sin pensarlo dos veces, manifiesta públicamente su aspiración a senador por el Distrito Nacional y como les he comentado más atrás, no es ni siquiera para intentar acariciar el triunfo, sino como un seguro de Danilo Medina, para sí Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, por la situación conflictiva que enfrentan, con estos potenciales acuerdos, no apoyaran al PLD, en las elecciones municipales de febrero del 2024, se la cobraría entonces, en las legislativas de mayo. Porque, el voto hacia Yván Lorenzo y el PLD dividiría los votos hacia Omar Fernández y la Fuerza del Pueblo.

Y esa es la estrategia maquiavélica de Danilo Medina, detrás de la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional, del senador de la provincia Elías Piña, Yván Lorenzo.

alfredodelacruzr@hotmail.com

