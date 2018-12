OPINION: La epidemia de SIDA afecta a todas las comunidades

La epidemia de SIDA es una crisis de salud pública que afecta a todas las comunidades. Pero, a pesar del trágico impacto de esta enfermedad, estamos haciendo un progreso histórico para detener esta epidemia.

Iniciativas como el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), el Fondo Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y el Programa Ryan White contra el SIDA han salvado millones de vidas en todo el mundo y aquí en casa.

No podemos darnos el lujo de retroceder en nuestros compromisos para ponerle fin a esta emergencia de salud pública. A pesar de los enormes avances que hemos logrado en la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, UNAIDS calcula que más de 9.4 millones de personas que viven con el VIH aún no conocen su estado. En los Estados Unidos, más de un millón de personas viven con el VIH, y uno de cada siete estadounidenses VIH positivos no sabe que ha sido infectado.

Naciones Unidas cree que podemos lograr una generación libre de SIDA para el 2030, pero eso requiere medidas para abordar las brechas que persisten en la educación y la atención.

En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y todos los días, me comprometo a salvar vidas y proteger programas críticos de salud pública”.

El tema del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 2018 es “Conozca su estado”. Para encontrar un sitio donde se hace la prueba del VIH cerca de usted, haga clic aquí.