OPINION: La diáspora dominicana quiere atención!

Por MARINO (CEDEÑO) CHALAS

BOSTON.- Viernes 24 de Septiembre… es un día de exaltación a la Santa Virgen de las Mercedes. Pero no es al sentimiento religioso de los dominicanos que quiero expresarme, sino al deseo de los dominicanos en el exterior (diáspora) al que me voy a referir.

Ese día fuimos invitados los residentes de Boston, Massachusetts, a una reunión informativa encabezada por Camil Koury Lora, Viceministro del Ministerio de la Vivienda de RD, el cual fue enviado por el gobierno dominicano a los Estados Unidos para informar a la diáspora de los planes del Presidente Luis Abinader sobre el Proyecto de Viviendas Familia Felíz que ejecutará el gobierno mancomunado con el sector privado.

La función del señor Koury fue explicar cómo funciona ese proyecto habitacional. Dentro de las explicaciones dadas a los invitados se hizo hincapié en la participación del sector privado en el financiamiento del inmueble en RD, sin embargo, las facilidades que el gobierno daría a los interesados no son del todo claras ni tan buenas.

Usted financiará la mayor parte del costo de la vivienda a una tasa de interés normal, es decir, a la tasa del mercado. El gobierno le ayudará con un por ciento no mayor a un 28 durante 7 años; usted podrá optar por un préstamo en la banca privada o en el Banco de Reservas de la República Dominicana a 20 o 30 años, además de otros requisitos para calificar o acceder a ese programa de viviendas.

Por otra parte, me pareció que los asistentes no fueron debidamente informados o no estuvieron satisfechos con las explicaciones del señor Koury Lora, además el local donde fueron reunidos los dominicanos de Boston no estaba adecuado para un encuentro con funcionarios del gobierno y miembros de la diáspora. Dicho local estaba en construcción, no apto para reunir más de un centenar de personas, sin aire acondicionado, sin ventilación, con un fuerte olor a pintura.

Cuando una delegación del gobierno dominicano sale al exterior está cubierta con todos sus gastos de representación, habitación, alimentación, transporte y demás, sin embargo, en dicha reunión solicitaron hasta una contribución para cubrir gastos de un “refrigerio” que se le brindó a los asistentes. Así no, señores del gobierno.

La diáspora dominicana es mucho lo que aporta a la Nación para que se nos dé un trato que deja tanto que desear. Nosotros nos merecemos el respeto, la atención y la consideración debida; no exigimos que se nos dé nada, no, trabajamos duro, honradamente y con orgullo para contribuir al desarrollo económico del País y de nuestras familias, pero exigimos que se nos respete.

El Plan de Viviendas “Familia Felíz” tiene más de publicidad que de realismo y de un deseo sincero de ayudar a los dominicanos en el exterior; la conferencia del señor Koury parecía más que se anunciaba un proyecto de la empresa privada que del gobierno para ayudar a sus ciudadanos.

Por último, estamos cansados que se nos trate como tontos útiles. Hacemos donaciones a los partidos políticos, campaña política, mandamos dinero, 30 millones al mes que entran a la economía dominicana, mandamos comida, invertimos allá, también pagamos mucho más cosas al Estado Dominicano.

Ya es tiempo de parar la explotación a la que estamos sometidos por parte de las autoridades dominicanas.

