OPINION: Jhailyn Ortiz y el sonado caso del señor Baltazar

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

En la audiencia de ayer de la Suprema Corte de Justicia, mientras firmaba la orden de extradición a USA, el señor Baltazar Mesa se refirió al jugador Jhailyn Ortiz, firmado por los Filis en 2015, procedente de su escuela de béisbol.

Vamos por parte. Mesa, uno de los hombres fuertes ligados al caso de Cesar El Abusador, manejaba la Academia de Béisbol Baltazar Mesa, logrando en julio 2 del 2015 la firma del jardinero Jhailyn Ortiz con un bono de 4.2 millones (por lo general el dueño de la academia recibe un tercio de lo pactado, hasta más, en este caso unos 1.4 millones de dólares).

Baltazar Mesa fue un jugador profesional, no un aspirante a pelotero como he leído en algunos medios. Hermano de José Mesa, lanzó con los Dodgers en 1989 en Rookie (3-3 3.08), al año siguiente lo hizo en Clase A Avanzada (0-1 9.49). Fue despedido en 1990. En el invierno lanzó con los Leones en las campañas 1988-89 (0-0 0.00, 1.0 entrada) y 1989-90 (0-0 27.00, 0.1 de entradas).

Por obra no se de quien, este hombre se aparece diez años después, en 1999, lanzando con los Gigantes del Cibao (Pollos en ese entonces, 0-0 7.36 en siete relevos). En 1999-2000 apenas laboró en 0.1 entradas. Fue compañero de gente como Pedro Féliz, Fausto Cruz y Efraín Valdez en Pollos. Junior Noboa, Sammy Sosa, Manny Acta y Mel Rojas fueron sus camaradas con los Leones. Con 30-31 años de edad en Pollos, me dicen, que las intenciones de Baltazar en ese entonces no eran las de un pastor de Belén.

La labor de Baltazar como preparador se remonta a tiempo muy lejano. Uno de sus jugadores más sonoros fue su sobrino Eliezer Mesa. Un antiguo prospecto de Colorado, firmado con toda la parafernalia en el 2007, retirado en el 2015 sin cruzar la linea de la Clase A Avanzada y sus últimas dos campañas de manera infame en México.

La explosión de la academia llega en julio 2 del 2015, cuando los Filis le otorgan a Jhailyn Ortiz un bono de 4.2 millones de dolares. Ortiz tiene cuatro años como profesional, es el prospecto número 12 de los Filis. Con poder, pero no le topa a la pelota, .225-13-47, .297 OBP, 148 ponches en 2018 en la Media; .201-18-63, .274 OBP, 149 ponches este año en la Avanzada. En 2014 le firmaron a Juan Carlos Araujo, jardinero con cinco herramientas, convertido en lanzador en 2018 (0-2 12.51).

El año pasado Baltazar estuvo dando clínicas de béisbol en Santa Clara, Venezuela a jóvenes que aspiraban firmar al profesionalismo. He intentado averiguar sobre las firmas de otros jugadores, en google, redes sociales, a través de scouts y nada.

Nadie quiere tocar el tema, pues al parecer tras esas firmas hay material para que Alicia Ortega y Nuria Piera realicen dos o tres programas sobre el sonado caso del señor Baltazar Mesa.

