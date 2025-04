Inmigración haitiana: cuestión de Estado y geopolítica

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – La solución a la excesiva inmigración haitiana en nuestra república es una cuestión del Estado dominicano, del Estado haitiano y de geopolítica. En seguida explico el por qué. Los inicios de esta inmigración a partir de 1504 están íntimamente ligada a la siembra de la caña de azúcar y a la cuasi esclavitud que se practicaba con los negros haitianos para el cultivo de esta gramínea. En estas labores la mano de obra haitiana se explotada inmisericordemente, pagando salarios paupérrimos, con condiciones laborales animalescas, y sin respeto a dignidad del hombre ni a los derechos humanos.

2 – En nuestro país, ya en 1785 había 20 ingenios y 4 trapiches en decadencia; sin embargo, entre 1874 y 1880 tomaron nuevo impulso. Pero fue a principios del siglo XX (1920), cuando la comercialización del azúcar con el mercado norteamericano da nuevo empuje a esta industria con inversionistas norteamericanos, quienes introducen nuevas técnicas y métodos de producción, lo que también trajo consigo el aumento de obreros haitianos para este cultivo.

3 – ¿Por qué este auge de la industria del azúcar? Sucedió, que la destrucción de los campos de remolacha azucarera en muchos países de Europa, hizo que este tipo de azúcar escaseara. Estas reducciones trajeron como consecuencia la elevación de los precios del dulce; así, el quintal de azúcar subió de $5.50 en 1914 a $12.50 en 1918 y a $22.50 en 1920. De esta bonanza en los precios nació la llamada “Danza de los Millones”, cuyo ritmo más acentuado se hizo sentir en la región oriental del país, impulsando el desarrollo urbano y económico de san Pedro de Macorís y La Romana, lo que también trae consigo, más empleo de mano de obra haitiana.

4 – Cuando Trujillo llega al poder en agosto de 1930 encuentra un gran mercado para la venta del azúcar de caña. Codicioso como era, en el año 1948 incursiona en la producción de este endulzante e inicia el proceso de monopolizar este sector con la construcción del Central Catarey, luego en 1952 con la instalación del Central Río Haina y en 1956 del Central Esperanza. Además, adquiere en 1952, el Ingenio Monte Llano, que pertenecía a un canadiense, el Central Amistad y el Ingenio Santa Fe, que eran de unos puertorriqueños. También en 1954 compra el Central Porvenir a los Kelly, en 1956 compra a la West Indies los Ingenios Barahona, Boca Chica, Quisqueya y Consuelo además compró el Ozama y Las Pajas.

5 – Con los 12 ingenios que tenía Trujillo, en 12 años (1948-1960), este controló el 63% del capital total de la industria azucarera nacional, y se sabe, que entre 1953 y 1957, el empresario Trujillo ganó en este negocio unos 73 millones de dólares, todo un dineral para aquel tiempo. Pero hay más: para los fines de siembra y cosecha, si analizamos que traía mil haitianos para cada ingenio, como eran 12 ingenios, entonces estamos hablando de 12 mil haitianos por año, pero como esta trata fue por 12 años, tenemos un resultado de 144 mil haitianos cuando apenas éramos una población de dos millones de habitantes. En los casi 31 años que Trujillo estuvo en el poder, sus ingenios fueron los mayores receptivos de la obra de mano haitiana.

6 – Pero también que hay que considerar, que entre los Vicini y el Central Romana, traficaron con no menos de cien mil haitianos en aquellos 12 años. Posteriormente, de1960-hasta la fecha, estos dueños de ingenios y el CEA, más los contratistas del sector público y privado, y los dueños de fincas de todas las categorías siguieron trayendo haitianos sin papeles de identificación para utilizarlos como mano de obra barata.

7 – Aquella trata de haitianos hacia la República Dominicana, en que se pagaba 5 dólares por cabeza, se hacía en confabulación entre las autoridades haitianas y dominicanas, ambas de baja ralea; y era tan inhumana, que los haitianos a traerse se recogían a la fuerza, abruptamente en la calle, en contra de la voluntad de ellos, violentando los derechos humanos de aquellos infelices; ni siquiera se les informaba a sus familiares del destino de ellos. Luego de apresados, se apretujaban como animales en camiones Catarey supervisados por guardias armados con macanas y rifles enbayonetados listos para entrar en acción. El trayecto era infernal. Cientos de kilómetros de pie y apretujados al tetero del sol dentro de un camión descapotado. Muchos morían en ese viaje. A veces hacían parada para sacar algún muerto y dejarlo tirado en el camino, o para rociarle agua para atemperar sus cuerpos de los efectos candentes del agobiante sol caribeño, que como fuego se desplomaba abrasador sobre aquellos cuerpos sedientos y hambrientos, que en contra de su voluntad se les llevaba a una finca donde el trabajo forzado, los abusos, La explotación, la enfermedad y la muerte era el destino esperado. En aquellos predios los haitianos eran confinados como ganado en un corral, y Trujillo era amo y señor de esos hombres y sus vidas.

8 – El tiempo inexorable siguió avanzado hasta llegar los gobiernos de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernández, Jorge Blanco, Balaguer, nueva vez, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel otra vez, Danilo Medina y Luis Abinader Corona. En todos estos gobiernos la inmigración ilegal fue aumentando exponencialmente, de forma tal, que se dice que en el país tenemos unos casi tres millones de haitianos indocumentados.

9 – Pero fue en el gobierno de Leonel Fernández donde la inmigración ilegal haitiana se desbordó. Después del terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero del 2010, se practicó la política de fronteras abiertas, época en la entraron un millón de haitianos o más. Se dice, (y ya hay evidencias de eso), que Leonel seguía instrucciones de instituciones de gobiernos extranjeros que tienen por finalidad la fusión de la isla. De Leonel esa actitud no me extraña, pues él, está probado, que fue y es un títere de los mandantes de los imperialismos europeos y del estadounidense. El contrato 97 a 3 que él le concedió a la Barrick Gold, es una prueba contundente de ello, y posteriormente su amistad pérfida a nuestro país con el presidente haitiano Michel Martelly, un energúmeno de siete suelas, también dan veracidad al criterio de que su país le importa un bledo.

10 – Igual política siguió Danilo Medina. En contraste, el gobierno de Luis Abinader ha querido revertir esta situación, pero no ha podido pese a sus grandes esfuerzos, porque los empresarios del turismo, de la construcción y del sector agrícola, ejercen una presión que él no ha podido neutralizar, amén de la también presión que ejercen los organismos internacionales. Por otro lado, tampoco el gobierno de Luis ha podido erradicar las mafias civiles y militares que se “dedican al negocio sucio y de traición a la patria” que constituye el trasiego clandestino de haitianos.

Sobre la Sentencia 168-13

11 – Aprovecho esta oportunidad para resaltar una vez más la perversidad de los barones que integran la oligarquía azucarera dominicana, cuya codicia e inhumanidad trasciende los límites de la maldad humana. Sucede, que en 2013 la azúcar dominicana había perdido el mercado estadounidense, porque la misma había sido sustituida por el sirope (syrup) de maíz. Esta es la causa por la que la mayoría de los ingenios del país habían quebrado y al efecto cerrado. Esto trajo como consecuencia que miles (unos 250 mil) de los obreros haitianos y dominicos haitianos quedaron cesantes.

12 – Al quedar sin trabajo estos obreros, los dueños de los ingenios que habían cerrado sus operaciones, tenían que cumplir con las obligaciones contractuales de pago por concepto de seguridad social y otros, lo que significaba la erogación de varios millones de pesos de más de tres cifras. Entonces, para evadir esta responsabilidad urdieron la Sentencia 168-13. Para la misma, valiéndose de jurista sin escrúpulos y malvados, ingeniaron la malevolencia de que los obreros dominicos haitianos no eran dominicanos porque tenían el visado de tránsito, o sea una estadía de tan solo unos días.

13 – Figurémonos la inhumanidad que encierra la maldad de esta falsedad, al pensar, que los dominicos haitianos existentes en el 2013 son los descendientes de una inmigración antepasada que comenzó por los años anteriores y posteriores al 1800, por consecuencia, los dominicos haitianos vivos en el 2013, tienen sus raíces, en aquellos antepasados que habían emigrado hacia nuestro país 200 años antes. A estos es que la Sentencia 168-13 les niega la nacionalidad dominicana haciendo una interpretación maliciosa del término, “en tránsito”.

14 – Aquella malevolencia rayana en crimen de lesa humanidad, queda al desnudo, al razonar, que de aquellos 250 mil dominicos haitianos afectados por aquella sentencia maliciosa, ni uno solo le ellos lo han deportado para Haití, en razón, de que ninguno de ellos conoce aquel país, tiene familia allá, ni lazos culturales ni propiedades, ni hablan creól ni francés. Entonces, ¿cómo lo iban a deportar, si el mismo Haití no los iba a aceptar?

15 – Los que trabajaron en la elaboración de la Sentencia 168-13 sabían de antemano de sus resultados, y se salieron con las suyas, puesto que los barones del azúcar lograron su objetivo de desligarse de la responsabilidad laboral que tenían con aquellas 250 mil almas, como también despojarlos de los terrenos que ocupaban.

16 – Esta sentencia le hizo mucho daño a aquella gente y al país, pero a los barones del azúcar y a los hoteleros que han inundado el Este y todo el país con haitianos ilegales, por su desamor a la patria y codicia desenfrenada, esto le da un pito. Y, ¡ah cosas de la vida!, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, “el jurista Milton Ray Guevara, tenido por patriota”, fue quien firmó la Sentencia 168-13, lo que es paradójico, puesto que este magistrado había traído al país 40 mil haitianos en el gobierno de Don Antonio Guzmán Fernández. Y no se tiene noticias de que gestionara su devolución hacia Haití cuando terminó la zafra para la cual los trajeron. Como podemos ver, en este país nuestro, todos los que han gobernado han puesto una cuota, para llenar esta media isla de haitianos ilegales.

17 – En aquella ocasión, un ejército de periodistas al servicio de los barones mencionados se encargó del trabajo sucio de manipular a un pueblo que no sabe de leyes, y que no tiene la capacidad para el discernimiento y la crítica, ni ver más allá de la curva para entender lo que hay detrás de esta sentencia. En consecuencia, con esta jugada también lograron distraer al pueblo y contentarlo, al venderle la idea de que estaban haciendo un trabajo real y efectivo para sacar a los haitianos ilegales de nuestro territorio, cosa que a lo largo del tiempo se ha comprado que no era cierto, que solo fue un truco para distraer al pueblo y manipularlo para ocultarle las reales causas de la inmigración haitiana, esto es tan cierto, porque después de la emisión de esta aberrante sentencia la inmigración ha aumentado en vez de disminuir.

18 – Como podemos colegir, la exacerbada inmigración haitiana no se ha dado de la noche a la mañana, sino, que ha sido un proceso en crecimiento constante y sostenido en tiempo y espacio, que se inició con la implantación de los primeros ingenios de azúcar en el país, y luego con el establecimiento de los 12 ingenios de Trujillo, con los del consorcio Vicini y los del Central Romana. Mas tarde, en el gobierno de Balaguer, con el inicio masivo de construcciones de viviendas, carreteras, puentes, elevados y presas, aumentó el número de haitianos traídos ilegalmente. Esta misma política fue seguida por los gobiernos subsiguientes. Ahora, hasta los chinos emplean en sus negocios a los haitianos indocumentados; y los empresarios del turismo y del sector agrícola, son los mayores empleadores de esta mano de obra barata, que explotan hasta lo indecible. Pero hay más, a los haitianos ilegales lo emplean como “guardias de seguridad”, de jardineros, en el servicio doméstico, y hasta los dueños de motocicletas y de carros destartalados les arriendan sus vehículos para que conchen. Es que la codicia de estos empleadores y de muchos dominicanos civiles y militares de esta generación no tiene límites y su desamor a la patria es de indiferencia y de naturaleza perversa y macabra. Por estas razones tenemos el país lleno de haitianos indocumentados.

19 – Actualmente la gran inmigración haitiana que nos ocupa constituye una problemática social, económica y cultural en nuestro país, cuya advertencia de los de los males que esta significa para nuestra nación, ha despertado una ola gigante de protestas en país exigiendo a las autoridades poner fin a esta invasión pacifica que amenaza la pertenencia e integridad de nuestro territorio, los empleos para los dominicanos, los servicios en los hospitales, las aulas de nuestra escuelas, como también la seguridad nacional, puesto que en este conglomerado de haitianos, han inmigrado muchos de ellos sin educación y valores humanos cuya existencia la aseguran con el delinquir de robar y matar con la conducta feroz del machete. Este bárbaro y primitivo proceder está poniendo en peligro los intereses de sus mismos promotores y de la ciudadanía. Por ejemplo, el turismo está corriendo el peligro de irse a la quiebra cuando por causa de las protestas populares los turistas cojan miedo de venir al país.

Conclusión

A – Como podemos colegir de la historia real reseña aquí, la inmigración haitiana excesiva que está afectado social y económicamente a nuestra República Dominicana y hasta nuestros cimientos culturales y la posesión absoluta de nuestra tierra, y por ende nuestra soberanía nacional, es una cuestión del Estado dominicano, del Estado Haitiano y de geopolítica. Del Estado dominicano, porque este no ha sido capaz de asumir la responsabilidad de tomar las medidas requeridas para gestionar y frenar esta inmigración dejando de enfrentar drásticamente a quienes han trasegado a miles de haitianos a nuestro territorio para usar mano de obra barata. Esto sucede porque el Estado dominicano es la oligarquía empresarial misma, un ente codicioso que emplea a los indocumentados buscando mano de barata, sin importarle el mal que le infligen a la patria.

B – Por otro lado, el Estado Haitiano es gran culpable de la emigración de sus ciudadanos, porque al igual que el Estado dominicano es controlado por la oligarquía codiciosa de aquel país. El gobierno de Haití, no le elige el pueblo, sino que lo imponen poderes foráneos, una política que ha llevado a esa nación a una miseria asquerosa e indignante, que ha obligado a sus ciudadanos a emigrar despavoridos de su lar nativo, como única salida para la subsistencia.

C – También, la problemática que plantea la inmigración haitiana es un asunto de geopolítica, porque las grandes potencias anglosajonas le imponen gobiernos despóticos que no sirven al pueblo, sino a los intereses de la oligarquía local y a élites extranjeras, y porque después de estos anglosajones haber saqueado aquella tierra de Toussaint y Dessalines, en represalia a la independencia haitiana de 1804, estos poderes la han aislado a posta, para que Haití se hunda en la miseria en que está, esto sin tomar en cuenta que el mismos pueblo haitiano no ha sido capaz de buscar soluciones que enrumben a su país por el camino del desarrollo, el progreso y la paz.

D – Por otro último, apoyo las protestas que buscan erradicar el problema migratorio que nos ocupa, porque estas obligarían al gobierno a buscarle solución a este asunto, pero con la salvedad, de que estas sean pacíficas y ordenadas y se hagan en los lugares apropiados, para que no dañen el turismo ni las demás actividades económicas que sostienen el país. otro punto a tomar en cuenta para apoyar estas protestas antiinmigrantes, es que estas no desparramen ni violencia, ni odio, ni xenofobia y que no pasen a ser santuarios del montón de políticos inescrupulosos y populistas, con las cuales quieren pescar en rio revuelto para obtener capital político que conlleve a la consecución de votos electorales.

¡Que viva la República Dominicana, y que los hermanos haitianos de buena voluntad, les dé con reconducir su país hacia el desarrollo, el progreso y la paz, aun sea a costa de sus propias vidas!

El que tenga oídos, que oiga…

