OPINION: Entérate NY

►Lo que sustentan leonelistas y danilistas en NY: Es frecuente escuchar a los seguidores del ex presidente Leonel Fernández en NY decir, “si el presidente Medina sabe contar, que no cuente conmigo”, recordando lo que dijo recientemente Freddy Pérez, jefe del sector externo de “El León”, y miembro del Comité Central (CC-PLD) advirtiendo de una división en caso de imponerse la reelección del mandatario. Mientras algunos danilistas sustentan “el presidente se ha venido imponiendo desde el 2012 al ganar todas las batallas internas dentro del PLD. En el 2014, cuando se eligieron 168 nuevos miembros del Comité Central obtuvo mayoría absoluta, y en la ampliación del Comité Político ganó 7 de los 8 electos. En abril del 2015 logró el triunfo en la búsqueda de la reelección, y en octubre-2018 primó su propuesta para que se realizaran primarias abiertas”. Muchos se preguntan en el Alto Manhattan ¿Volverá a imponerse aunque se divida el partido? ¿Habrá un acuerdo? ¡Uff! Como dice el merengue: ¿En qué parará la cosa caballero. En qué parará? Yo no sé. Escuchar:https://www.youtube.com/watch?v=A1PkScB89Zg ¡Ah! Observadores políticos criollos en NY sostienen que el doctor Yomare Polanco es quien está motorizando en NY la obra del presidente Medina y su reelección con recursos propio. ¡Uff!, está 809, como dice el argot popular y el PLD-NY “mochila”.Ver:https://www.youtube.com/watch?v=QYXGHGxsDGw

►Textualmente, lo dicho por el Presidente: “En RD tenemos un grave problema y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los EE.UU. No pasa una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos, de personas que han sido condenadas por drogas, asesinato, sicariato, violaciones, por todo y están aquí en la RD”. Ver declaración integra: https://www.youtube.com/watch?v=G-szAidpZ88 Saque usted sus propias conclusiones, alegó un “chusco” en el Alto Manhattan.

►Hablan cuando no tienen que hablar: Hay un cuchicheo entre los seguidores del presidente Danilo Medina en NY, porque los altos dirigentes del PLD, seguidores de él, “hablan cuando no tienen que hablar, y cuando tienen que hacerlo no dicen nada”. Al presidente se lo comen “vivo” en NY, y no dicen nada ni destacan su obra de gobierno, diiicen. Es el caso por haberle contestado al congresista Adriano Espaillat, quien calificó de “inapropiada y falsa”, la acusación del presidente Medina, al responsabilizar a los criollos deportados de la delincuencia y el crimen organizado en la RD. Señalan, principalmente, a Frank Cortorreal, quien le dijo a Espaillat: “Rechazamos sus declaraciones y no entendemos como usted puede tener esa valoración. La declaración del presidente en ningún momento se refirió a la comunidad dominicana en el exterior. Nadie más que él ha reconocido el gran aporte de la comunidad dominicana en el exterior, y lo ha dicho en todos los foros y sobre todo, ante la Asamblea Nacional, y ha tomado medidas a favor de la comunidad en el exterior. Tergiversar las declaraciones del presidente para atribuirle una visión en contra de la comunidad, la rechazamos”, sentenció Cortorreal. Ese mismo caso fue analizado por varios sabiólogos criollos en el Alto Manhattan, concluyendo que “del dicho al hecho es mucho el trecho”. ►Que Medina reconoce el gran aporte de la comunidad en el exterior ¡Huumm! ►Que lo ha dicho en los foros y la Asamblea Nacional ¿Y? ► Tergiversar las declaraciones del mandatario ¡No ombe! ►Acaso los deportados no formaron parte de la comunidad en el exterior?

►El PRSC en NY: Observadores políticos dominicanos en NY coincidieron en opinar que el presidente del PRSC, Federico Antún Batlle (Quique) llenó los diferentes escenarios donde juramentó a nuevos “compatriotas”, dictó charlas, y fue asediado en llamadas en los diferentes programas de paneles televisivos y radiales donde se presentó. Todo ocurrió el pasado fin de semana. Dictó cátedra de que conoce al dedillo la problemática del país (política, financiera, migratoria, empresarial, y gubernamental). Esas son partes de las propuestas que le haremos al país, llegó a decir. Entre otras cosas, también proclamó “Me siento compromisario de lo que está pasando en mi país, porque en el 1996 fui de los artífices de seguir al doctor Balaguer y articular todo para que el gobierno (PLD) asumiera el poder, y cuando uno se arrepiente tiene que hacer su tarea para que Dios lo perdone y estoy en eso, haciendo mi tarea para que Dios y el pueblo dominicano me perdonen”. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Un valor dominicano en NY: El chef dominicano Jay Rodríguez, radicado en esta urbe desde hace años, ha sabido poner en alto la bandera dominicana a través de la gastronomía y su empresa Anka Cuisine, como creador de la línea de cocina Latino Asiática. www.anklacuisine.com. Ha sido reconocido por el Congreso de EE.UU; “Viva La Juventud”; Univisión-Canal 41; Consulado RD-NY, Alcaldía NY y declarado “Embajador del Arte Culinario”, entre otros tantos homenajes y reconociendo en su trayectoria de éxito internacionalmente. Ha sido responsable de preparar bufetes para altos políticos americanos y dominicanos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Chef, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: “La Guía de Servicios Preventivos de la Comunidad” brinda servicios gratuitos para ayudar a elegir los programas y políticas en mejorar la salud y prevenir la enfermedad en su comunidad. Más información: 404-498-1827 www.thecommunityguide.org

►Cultura General: La ley estatal en NY permite que los agentes de policía laboren hasta 20 horas a la semana en otro trabajo, siempre que no entre en conflicto con las reglas de la ciudad o el departamento policial, debiendo completar una solicitud de empleo fuera de servicio y un superior firmarla.

►Turismo en RD: Descubre los vestigios coloniales de Santo Domingo y sigue las huellas de los primeros descubridores de América por la capital dominicana. Verás la Catedral Primada, el Parque Colón y mucho más. Todo gratis. Ver: https://www.civitatis.com/es/santo-domingo/free-tour-ciudad-colonial/?aid=302&cmp=47493075

►Dólar, euro y combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.97 y venta 50.41 ►Compra Euro 56.11 pesos y venta 59.83 ►Galón de gasolina Premium 224.60 y regular 212.60 ►Gasoil Premium 201.50 y regular 191.20 ►Kerosene 176.60 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.60 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Desgarbado(a) = Que no tiene gracia o elegancia, especialmente en la manera de obrar o moverse. Barrunto = Sensación o sospecha de que algo va a ocurrir.

►Cita histórica: Infeliz es quien piensa en su infancia y solo evoca recuerdos de miedo y tristeza (H.P. Lovecraft, escritor estadounidense.)

►Refrán y significado: El dinero es caballero = Porque le hacen toda clase de honores.

