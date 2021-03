OPINION: Entérate NY

►Caso JCE en USA sigue candente: La Corporación Faro Latino-LLC, ubicada en el 633 W. en la avenida Erie, en Filadelfia-Pensilvania, con el registro corporativo estatal 3232784, ante las denuncias de irregularidades atribuidas a la JCE durante las pasadas elecciones en la circunscripción 1 en USA, pagó una auditoria a "Disla Doñé y Asociados". La misma determinó, según publica el periódico Faro Latino, que todas las oficinas para el Registro de Electores en el Exterior (OPREEs) recibieron los fondos del "Presupuesto General Aprobado UAP-2020-02-20311bis" en dos partidas: 60% y 40%; ejecutaron los fondos y los distribuyeron a su discreción y revelan indicios de malversación. Los documentos auditados pertenecen a NY, NJ, Filadelfia, Washington DC, Boston, Miami, Orlando, Puerto Rico, Panamá, Madrid, Barcelona, Holanda, Suiza, Milano, y Curazao. "El Faro Latino" dice que interpondrá una querella ante la Fiscalía del DN y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en RD. Asimismo, apoderará a las agencias de Seguridad Nacional, IRS y el FBI. Ver: https:// elfarolatino.com/auditoria- forense-a-la-jce-en-ee-uu- revela-indicios-de- malversacion-y-recomienda- accion-penal/

►¡Qué coincidencia!: Nuestra amiga … que está de visita en NYC y este sábado al pasar a primeras horas de la mañana frente al edificio del Consulado en Manhattan, porque la llevan a visitar familiares a otro estado, vio a su amigo … auditor de la JCE en RD, junto a otras personas penetrar al edificio de la sede donde está la oficina del organismo electoral y no le dio tiempo de vocear para saludarlo. Cada uno de ellos llevaba un maletín. Mi dilecta amiga en seguida me llamó para decirme eso, pero le aseguré no mencionar su nombre para evitar cualquier inconveniente. Un ciudadano vociferó: ¿Están auditando los líos que armaron en las pasadas elecciones en la JCE en NY? Y otro le contestó: ¿Y a NJ?, ¿lo dejarán sin auditar? Si es que están auditando. Pero algo huele mal en Dinamarca, dijo un criollo en Brooklyn. Entérate NY pondrá a trabajar todo su equipo experto en investigación para determinar la veracidad o falsedad de la situación. ¡Bueeeno!

►Dominicanos lamentan: Después que saliera publicada la información en la prensa, dominicanos en NY lamentan por la situación que atraviesa el preparador de tax en la Gran Manzana y otros lugares Rafael Álvarez y su empresa Atax NY LLC. La fiscal de Manhattan presenta demanda porque ha preparado y presentado declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de sus clientes con el fin de reducir la obligación tributaria de ellos y generar reembolsos a los que esos clientes no tenían derecho. Ver detalles: https:// elfarolatino.com/fiscal-de- manhattan-presenta-demanda- para-cerrar-rafael-alvarez- and-atax-new-york-llc/

►Señalan a Oswald como el candidato favorito: Una encuesta determinó que la mayoría de los votantes del distrito 15 en El Bronx señalan al dominicano Oswald Feliz como el candidato favorito en las elecciones especiales a celebrarse este martes día 23 para ocupar la vacante ante el Concejo Municipal de NYC. Por su condición de abogado experto en asuntos de vivienda y dado el mayor problema que enfrentan los residentes de los vecindarios de Bedford Park, Fordham, Mount Hope, Bathgate, Belmont, East Tremont, West Farms, Van Nest, Allerton y Olinville, Feliz se ha convertido en el favorito entre los votantes, porque conocen de sus servicios desinteresados a favor de miles de inquilinos ante los abusos de los dueños de edificios. Oswald acude gratuitamente y con frecuencia ante la Corte de Vivienda para defender familias de escasos recursos económicos, labor que duplicará, ha expresado. Asimismo, ha recibido el apoyo de los principales funcionarios electos dominicanos en esta ciudad, así como decenas de profesionales, comunitarios, taxistas y bodegueros en El Bronx. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/recibe- respaldo-candidatura-de- abogado-dominicano-para- concejal-por-el-distrito-15- de-el-bronx/

►Cuando el río suena, agua trae: Así reza el refrán pueblerino. Hablar con un peledeísta o con uno de la Fuerza del Pueblo en NY se percibe como la antesala de un entendimiento. Analizan y comentan sobre lo que dijo Leonel: “No albergo ningún resentimiento contra Danilo Medina”. “Le deseo bien”. Ver: https:// elpregonerord.com/leonel- fernandez-dice-no-alberga- ningun-resentimiento-contra- danilo-medina-le-deseo-bien/ Luego repasan lo expresado por Rubén Maldonado, vocero en la Cámara de Diputados de la bancada de la FP, quien insinuó una posible alianza entre el PLD y FP.

Ver: https://estrellasyredes. net/ruben-maldonado-insinua- posible-alianza-entre-pld-y- fuerza-del-pueblo/ Continúan hablando, ahora, sobre lo indicado por el ex diputado y dirigente del “León” Elías Serrulle, quien ha precisado: “Buscaremos como reencontrarnos para llevar al poder una idea que sustituya lo que pasa hoy en el gobierno”. Ver: https://eldia. com.do/serulle-buscaremos- como-reencontrarnos-para- llevar-al-poder-una-idea-que- sustituya-lo-que-pasa-hoy-en- el-gobierno/ Reconocidos altos dirigentes políticos (PLD-FP), pidiendo reservas de sus identidades, invitaron a “Entérate NY” a degustar un café en el restaurant ….. Al despedirse coincidieron en expresar “en política lo más lejos que uno tiene, algunas veces es lo más cerca que se presenta, o viceversa”. ¡Huumm!

►Situación explosiva PRM-NY: Una dama dirigente del PRM-NY, pidiendo reservas de su identidad, nos afirmó (ni quito ni pongo) lo siguiente: El pasado viernes se hizo una reunión en el local principal en El Bronx. Hubo que hacerla “obligao” de “mieo” y “pujao” porque la militancia en dicho condado está que no aguanta más. Entre otras cosas debatieron la “situación” y “reunificación” del partido, saliendo a relucir planteamientos ofensivos y denigrantes (no publicables) y lo menos que dijeron fue que Neftali Fuerte, presidente PRM-NY, John Sánchez, de organización y la vicecónsul Dolores Nivar González, esposa de Fuerte, ya resolvieron sus problemas personales, además de recomendar solo sus allegados, olvidándose totalmente de la base. Y que el alto dirigente Alejandro -Tontón- Rodríguez calla y el que calla otorga, porque a él le están resolviendo y a su esposa. La situación es tan delicada, peor que quitarle una espoleta a una granada para ser lanzada. Para este lunes han sido convocados los “Comité Central” de cada región (Manhattan, El Bronx, Brooklyn, y Queens) para reunirse en el local principal, ubicado en el 1880 de la avenida Carter, en El Bronx. Un ciudadano vociferó: “esperamos que la sangre no llegue al río o termine como la fiesta de los monos” ¡Ay, ay, ay!

►Líos sobre líos entre perremeístas NY: Ahora hay otro lío entre perremeístas de NY.

Ha salido a relucir una lista con 42 personas allegadas a los altos dirigentes del PRM-NY, quienes se reunieron la semana pasada con el cónsul Eligio Jáquez, en la sede consular, para dar a conocer la trama, con el apoyo de Eilyn Beltrán, desde el Palacio Nacional, y así dejar fuera de los puestos públicos a los compañeros recomendados por los organismos de la entidad, diiicen. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ perremeistas-en-ny-denuncian- supuesta-trama-para-dejar- fuera-del-gobierno-a- companeros-recomendados/

►Las vicecónsules en NY: La recién designada vicecónsul en NY, Clarelina Sosa Brito (Lina), de Bonao, a quien se atribuye haber realizado campaña a favor del PLD, fue asignada a la oficina consular de Pensilvania porque ya en NY su presencia amenazaba con crear resquemores y para evitar problemas con los “compañeros” el cónsul la alejó lo más que pudo de la Gran Manzana, nos confiaron algunos dirigentes. Mientras que la también vicecónsul Dolores Nivar González, esposa del presidente del PRM-NY, fue asignada como supervisora de la sede consular en El Bronx. ¿Y eso? ¿Un huacal? Diiicen que tiene una arrogancia, prepotencia e ímpetu que raya con la sencillez, humildad y sensatez. Un ciudadano recordó a Balaguer cuando proclamó: “Si quieres conocer a fulanito, dale un carguito”, frase que encierra una gran sabiduría porque es una manera de evidenciar a aquellas personas que actuaban de una manera y luego de otra diametralmente opuesta cuando están en una posición gubernamental. Santicos humildes sin cargos y luego endemoniados y altaneros estando nombrado, dijeron. ¡Uff!

►Prensa & Comunidad Hispana en NY galardona: Esta entidad que dignamente dirige el autor de esta columna, galardonó 9 dominicanos con motivo del "Mes de la Herencia Dominicana" y el "Día Internacional de la Mujer", en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, porque han trascendido en diferentes áreas del quehacer de la sociedad neoyorquina, poniendo el alto la bandera dominicana. Fueron ellos: Lutzi Vieluf Isidor y Jaline Isidor Horta, presidenta y gerente de Mercadeo, respectivamente, de la empresa Cibao Meat Products; Ana García Reyes, vicedecana de Relaciones Comunitarias de la Universidad Hostos Community College; congresista Adriano Espaillat; Néstor Díaz, Juez de la Corte Criminal de Manhattan, Carlos Ghonz, comandante del precinto policial 42, en El Bronx; Radhamés A. Rojas, médico especialista en cardiología y electrofisiología en el Hospital Westchester Medical Center; Carlos Michelén, embajador alterno ante la ONU; y Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Taxistas del Estado de NY (NYSFTD). Ver: https://hoy. com.do/prensa-comunidad- hispana-en-ny-galardona- dominicanos/

►Fibrasina para mantenerse saludable: Hecha a base de fibra vegetal natural, limpia la sangre, elimina colesterol y azúcares. Ayuda a bajar su peso usando al día 2 ó 3 cucharadita disuelta en agua, jugo o leche en un vaso de 8 onz. Fibrasina absorbe y expulsa los excesos de grasas, carbohidratos y tóxicos de su cuerpo. Un producto con más de 30 años en el mercado americano (Target, Cosco, Walmart, CVS, Wallgreens, Ride Aid y Johnson and Johnson, entre otros), fabricado por «Guardian Drug Company» y aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA). Teléf. en USA: 732-745-7575 y 347-827-8123. En RD: 809-688-3622 y 809-965-4469. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= 4kps6izyWgE&feature=emb_title

► Un valor dominicano en NY: Cristina Contreras tiene décadas sirviendo en el área de la salud en la Gran Manzana. Fue directora ejecutiva de NYC Health + Hospitals / North Central Bronx. Recientemente fue trasladada al Hospital Metropolitan, ubicado en el 1901 de la Primera avenida con la calle 97, en Manhattan. «Su liderazgo y compromiso con el personal del hospital, los pacientes y la comunidad son esenciales a medida que se continua en fortalecer el papel vital que desempeñan los centros de salud en NYC. Contreras tiene como norma destacar su dominicanidad donde quieras que estás. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Cristina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Distintas organizaciones, en asociación con los gobiernos estatales y locales, bancos de comida y otras instituciones, se esfuerzan por proveer alimentos de emergencia a las familias más necesitadas. para NY y para NJ. Ver: www.nycfoodpolicy.org/ food https://www.nj211.org/dont-go- hungry-get-help

►Cultura general: La fórmula de éxito para la Coca Cola fue desarrollada por un farmacéutico en 1880. El objetivo era desarrollar un medicamento simple contra el mareo y el vértigo. En estos días, aún puedes usar la Coca Cola como una solución contra las náuseas, el dolor de garganta o la diarrea. Debido a este uso especial de la soda, generalmente se recomienda beber un vaso de cola después de cada comida que consumas en un país exótico. Las bacterias que contiene la cola disminuirán tus posibilidades de intoxicación alimentaria.

►Salud: La manzanilla es una de las plantas medicinales más utilizadas en el mundo y una de las hierbas medicinales más antiguas de las que hay conocimiento. Es digestiva y ayuda a mejorar los problemas estomacales y digestivos. Su capacidad para relajar a nuestro cuerpo ayuda al aparato digestivo, fomentando los movimientos que el estómago y del intestino necesitan realizar de forma coordinada para promover una buena digestión, también ayuda a aliviar los dolores menstruales

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 21: Compra del dólar 57.01 y venta 57.78; Compra euro 68.50 y venta 71.00

►El Gobierno congela: Gasolina Premium 242.10 y Regular 228.50…Gasoil Premium 197.50 y Regular 181.60…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Ninfómana = Mujer dominada por deseos sexuales frecuentes, intensos y muy difíciles de satisfacer.

►Cita histórica: Nuestros mejores éxitos vienen a menudo después de nuestras mayores decepciones. (Henry Ward Beecher, clérigo congregacionalista estadounidense, reformador social y orador, conocido por su apoyo a la abolición de la esclavitud).

►Truco: La Coca Cola sirve para quitar chicle del cabello, quitar la cal a tu hervidor, a ollas o sartenes quemadas, y para herramientas oxidadas.

►Curiosidad: Las gemelas Krissie y Kassie Bevier se casaron con los gemelos Zack y Nick Lewan en Grass Lake-Michigan en 2018. Los cuatro viven juntos en un apartamento de dos recámaras en Fenton. Afirman que se llevan muy bien porque fueron criados con los mismos valores familiares.

