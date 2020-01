OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Los diputados PRSC circunscripción 1: El PRSC en RD después de darle esperanza en particular a cada uno de sus 3 candidatos a diputados por la circunscripción 1 de que lo señalaría, a última hora no lo hizo. Un reformista recordó a Lucas 22:54 “Jesús les dijo a sus apósteles que lo van a negar 3 veces antes que cante el gallo al amanecer” y así fue, en NY negaron a 3 gallos. En reuniones van y vienen, Cirilo Moronta, Élida Almonte ni German Ramírez Jr. no se pusieron de acuerdo para definir el orden de sus candidaturas, acordando celebrar el próximo día 26 de este mes una asamblea de delegados (hay 39) para ver quién es el favorito. Esto es basado en el método de D’Hondt, porque si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de un recurso de inconstitucionalidad (pendiente) que sometiera Ramírez Jr. Ver: https://cdn.com.do/2019/09/13/aspirante-a-diputado-de-ultramar-deposita-accion-de-inconstitucionalidad-del-art-7-ley-136-11/ entonces sería con el método preferencial. Dirigentes políticos apuestan a que todo se quedará igual porque el D’Hondt fue el método escogido de manera consensuada y se aplica en Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Finlandia, Guatemala, Hungría, Israel, Japón, Chile, Colombia, Croacia, República Checa, Albania, Bulgaria, Camboya, Luxemburgo, Kosovo, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Escocia, Serbia, Eslovenia, Turquía, Venezuela y Uruguay. ¡Suerte al mejor! Vociferó un chusco en el Alto Manhattan.

►Jueces JCE al exterior: En esta semana varios jueces de la JCE viajarán al exterior con el propósito de reestructurar las Oficinas de Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (OCLEE), cambios que han venido solicitando los diferentes partidos de la oposición en la circunscripción 1, para evitar las irregularidades cometidas en las pasadas elecciones, diiicen. Ver: https://hoy.com.do/delegados-partidos-rd-ny-demandan-cambios-jce-circunscripcion-1/ Ya se han convocado los delegados de esos partidos. La reunión será entre los delegados acreditados para evitar la intervención de dirigentes, militantes y activistas comunitarios, que se convierten en opinólogos, sin tener velas en el entierro. Es asunto es entre delegados. A la circunscripción 1 vendrán Roberto Saladín acompañado de Gilberto Cruz Herasme, director del Voto Dominicano en el Exterior. Una fuente informó a “Entérate NY” que el actual presidente de la OCLEE en la 1, Rafael Tavera, ha reiterado que no continuará al frente del organismo. Ya el primer vocal y miembro, Emilio Paredes, renunció y Roberto Castro, segundo vocal y miembro, también se propone renunciar. La OCLEE está compuesta por 10 miembros. Periplo del magistrado Saladín: Martes 14 en el local de la JCE, ubicado en el mismo lugar del Consulado dominicano en Manhattan. Miércoles 15 en Nueva Jersey; jueves 16 en Boston; sábado 18 en Filadelfia y lunes 20 en Washington DC.

►Otros jueces JCE: Para la circunscripción 2 irá el suplente de miembro, magistrado Juan Bautista Cuevas, quien sostendrá reuniones los días 21 en Orlando, 22 en Miami, 27 en Puerto Rico, 28 en San Martí, 30 en Panamá, 31 en Curazao y el 1 de febrero en Venezuela. A la circunscripción 3 irá la magistrada Carmen Imbert Brugal, quien sostendrá reuniones en Madrid el 14 de este mes, en Barcelona el 15, en Milano el 17, en Zunich el 18 y en Holanda el 20.

►Partidos RD oposición en NY esperan cifras: Partidos políticos dominicanos de oposición en NY esperan, demandan o solicitan del director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, que presente el corte final de empadronados por estados y ciudades en el exterior como en elecciones anteriores. Diiicen que sólo saben que para el 2020 en RD hay 7,487,040 de electores inscritos. 3,828,786 corresponden a mujeres y 3,658,254 a hombres. En el exterior hay 589,497 registrados y en todo EE.UU 401 mil 327 y de eso corresponden a la circunscripción 1 la cantidad de 338 mil 071 empadronados. “Pero no sabemos cuántos hay exactamente en el estado de NY y sus respectivas ciudades como Manhattan, El Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Tampoco en Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Massachusetts, Providencia y sus ciudades”. Diiicen que en varias ocasiones han solicitado ese corte final en la JCE-NY pero allí sostienen que todavía no cuentan con esa información. Preguntan muchos. ¿Qué se esconde detrás de eso? ¿Por qué no se ha publicado el desglose? Esperamos resultados, ingeniero Herasme, diiicen.

►El gobierno está haciendo mucho por el país: Seguidores del presidente Danilo Medina en Manhattan nos escriben. Ni quito ni pongo: “Entérate NY” destacó la semana pasada que al actual gobierno por más dinero que le entre los problemas en Dominicana continúan cada vez mayores. Falso de toda falsedad, la RD cada día se desarrolla más en los diferentes aspectos y continúa resolviendo muchos problemas. Como usted mencionó cifras vamos a mencionarle cifras también en miles de millones de RD$ que se aplicarán desde el presupuesto 2020. Construcción y remodelación de hospitales 6 mil 619.6; programas de protección social (Gabinete Social) 17 mil 249.0; ampliación del programa educativo jornada extendida, (raciones alimenticias), 20 mil 157.6; programa de construcción y rehabilitación de acueductos, 9 mil 820.9; plan de humanización del sistema penitenciario, 4 mil 200.0; expansión de la educación en la primera infancia, 5 Mil 960.5; subsidio al sector eléctrico, 24 mil 102.0; República Digital, 7 mil 343.9; pobreza extrema, 800 millones. Presa Monte Grande, 6 mil 045.0; segunda línea del Teleférico de Santo Domingo, 4 mil millones; ampliación de la capacidad de servicio del Metro de Santo Domingo, 2 mil 441.7; proyecto de mejoramiento urbano, social y ambiental del barrio Domingo Savio, 2 mil 400; estaciones de pasajeros interurbanas en el Gran Santo Domingo y el DN, mil 500; construcción y reconstrucción de cañadas, 1,000 millones; proyecto Azua II, 1,000 millones; ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Emergencias (911), 5,000 millones; apoyo a los pequeños productores del sector agropecuario (FEDA), 1,000 millones; capitalización del Banco Agrícola, 1,000 millones; gastos electorales, 8,300 millones y mantener el apoyo a PROMIPYME, 500 millones de pesos. Estos son partes de las millonarias inversiones que hará el Gobierno para el 2020. Concluimos diciéndole “Gobierno que trabaja país que progresa”.

►Descubrió el agua en potecito: Opinólogos criollos en el Alto Manhattan debatieron lo dicho por Felucho Jiménez la semana pasada de que “el país tiene un servicio exterior abultadísimo y la política se ha convertido en una actividad comercial, que atrás quedaron los tiempos en que las ideologías movían los políticos”. Diiicen que eso es corrupción y hablando de esto recordamos a Bosch. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=79ag7rcJySo

►Los 3 políticos: El pasado fin de semana, en un restaurante del Alto Manhattan, se encontraban reunidos 3 altos dirigentes de FP en NY, Gregorio Morrobel, Carlos Feliz y Ramón Santana, en un rinconcito poco visible. Por coincidencia “Entérate NY” entró al establecimiento y al dirigirse a saludarlos, encontrándose a pocos pasos, solo pudo escuchar: “Vamos a delinear la estrategia en…” y cambiaron la conversación. ¿Estaban hablando de locales? Porque Leonel declaró que la FP ya tiene unos 200 locales en la RD. ¡Ah! Y hablando de locales, el movimiento “Los 300 con Leonel” cedió al sector externo-NY de ese partido, que dirige Geraldo Rosario, su local ubicado en la avenida Tremont con la Tercera, en El Bronx, equipado con un centro de llamadas con 8 líneas activas (718-684-8283 hasta 8290, y una línea internacional gratis 1-877-999-2024). Asimismo, una estación de radio online. Escuchar: https://300studiofm.myl2mr.com/ Un estudio de TV, un centro de carnetización y cómputos con 10 computadoras, además de varios equipos para propaganda política (serigrafías y grabador láser). Todo eso en un espacio de 4,500 pies cuadrados. Un chusco en el Alto Manhattan atinó decir “ninguna organización política criolla en la urbe, incluyendo el partido de gobierno, está tan equipado como dicho sector externo”. Bueeenooo.

►Datos electorales: Según los registros de la JCE: En el 2002 habían 4,792,605 electores. En 2004 la suma de 5,223,161. En 2008 la cantidad de 5,764,387. En 2012 hubo 6,502,968. En 2016 un total de 6,765,245 y para el 2020 hay 7.487.040.

►Un valor dominicano en NY: Ricardo Borroughs (Boro), oriundo de Santiago de los Caballeros, labora en el departamento legal del Consulado RD en NY por más de 3 lustros y se conoce la sede como las palmas de sus manos. Durante ese tiempo le ha prestado asistencia, orientaciones y consejos cortésmente a decenas de miles de criollos que procuran diariamente diferentes documentos en la oficina principal y las dependencias satélites (El Bronx, Long Island, Albany, Haverstraw, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut), los cuales agiliza y despacha con rapidez. Es responsable, amable, servicial como el que más, educado y siempre sonriente. Es de aquellas personas quienes las preocupaciones de los demás se las echan encima. A muchos quisqueyanos se les escucha decir con frecuencia “ese hombre sí trabaja y es eficiente”. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Boro, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El lugar más seco de la tierra es el desierto de Atacama entre Chile y Perú. Se han registrado períodos de más de 400 años que no cae una gota de agua en la zona central del mismo.

►Turismo en RD: El Jardín Botánico inaugurado en 1976 con el fin de conservar e investigar la variada flora de la isla, se pueden contemplar más de 69 mil especies. Puedes realizar la visita en el tren que recorre todo este espacio. También destaca el Reloj Floral, uno de los más grandes del mundo. Cuenta con 20 m de diámetro, 3,5 de altura y agujas de 5 m de longitud que señalan las horas. El Jardín es el más grande del Caribe y ocupa una extensión de 2.000.000 m². En su paso por Santo Domingo-RD, no debes desaprovechar la oportunidad de visitarlo.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 53.10 y venta 53.60 ►Compra euro 56.00 y venta 60.50 ►Galón de Gasolina Premium 235.20 y Regular 220.20 ►Gasoil Premium 198.20 y Regular 185.20 ►Kerosene 178.30 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 97.50 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Asegúrese de reportar el robo de identidad y otras estafas ante la Comisión Federal de Comercio (FTC). Teléf. 202-326-2222 ..1-877-382-4357. Visitar https://www.ftc.gov/es para consejos de prevención y recursos gratuitos para compartir en su comunidad.

►Nuestro idioma: Pernicioso = Que causa mucho daño o es muy perjudicial.

►Cita histórica: La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran. (Paul Valery, escritor francés)

►Refrán y significado: Rectificar es de sabios = Es correcto Rectificar cuando te estás equivocado y de necios no hacerlo.

