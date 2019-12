OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Responden: Los dirigentes de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional USA, entre ellos Marino Mejía, Wilma Tamayo, Ramón Penzo, Jacinto Núñez y Jaime Morán, nos envían un documento, con copia del mismo a Saúl Pimentel, para mantenerlo de manera confidencial. Pero lo publican. Ver: https://almomento.net/categoria/nuevayork/ Niegan que una jueza le haya ordenado desalojar del local de la organización, ubicado en el Alto Manhattan; sin embargo, nuestras fuentes reiteran de que “e’ pa’ fuera que van” del mismo, porque se instalará un laboratorio con computadora. ¿Que no lo consultamos sobre lo dicho por nuestras fuentes?; doy derecho a réplica (con bases y verdades) porque no soy periodista para dejarme narigonear. Que lo escrito por nosotros no es verdad, son falsedades. ¿Son ustedes los serios? Con perdón de nuestra modestia, pero la credibilidad que nos hemos ganado ejerciendo un periodismo veraz e imparcial, entre la comunidad criolla en NY, confirman todo lo contrario a ustedes. Ver: https://eldia.com.do/senado-y-concejo-municipal-ny-reconocen-periodista-ramon-mercedes/ Ver: https://elnuevodiario.com.do/lideres-dominicanos-ny-asisten-celebracion-48-anos-ejercicio-periodistico-ramon-mercedes/. Los “camaradas” agregan “que falsear las decisiones de una corte podría arrojar consecuencias totalmente contrarias a lo que se pretende tejiendo tantas falsedades”. “Entérate NY” espera a que procedan y no se vuelvan ABM (Allantes, Bultos y Movimientos). Pa’ lante. Diiicen que la mujer del César no basta con privar de ser “seria” tiene que demostrarlo ¡Ay!

►Los camaradas especifican: Escribimos la semana pasada: ¿Y será verdad que los mismos “compañeros” y “camaradas” se vieron envueltos en varios conflictos a lo interno de “Marcha Verde-NY”? Ellos responden y especifican: “Lo que usted pretende señalar, señor Mercedes, en cuanto a nuestra participación en Marcha Verde es una auténtica falacia y vemos con pena que un periódico que ha ganado prestigio por la profesionalidad en el ejercicio informativo se permita difundir tantas mentiras en algo menos de una cuartilla. “Entérate NY” aconsejamos a los “llamados líderes” escribirle no solo a Saúl, también a los otros medios donde se publica la columna, entre ellos El Nacional, El Nuevo Diario, Primicias, Dominicanos Hoy, El Informador Dominicano, El Faro Latino, Diario Dominicano, Dominicanos en Noticia, AtentoRD, Costa VerdeDR, Al AcechoRD, La Bazuca, Las Primeras, El Universal Digital, Diáspora Dominicana, El Sol de Santiago, Noti Sur Baní, El Jaya, El Jacagüero, Noticias San Cristóbal, Diario Azua, Noticias Villa Riva, entre otros; a los 4 canales de TV y 2 emisoras que reportamos diariamente.

►Para Concejal por el Alto Manhattan: Johanna García, dominicana nacida y criada en el Alto Manhattan, se lanzó al ruedo político para el puesto de concejal por el distrito 10, que próximamente dejará vacante Ydanis Rodríguez. El activista comunitario Mario Saviñón sostiene que la joven promete muchas cosas buenas, entre ellas ganar las primarias y proyectos beneficiosos para los residentes de Washington Heights e Inwood. El senador por el área, Robert Jackson, le levantó la mano durante una recaudación de fondos la semana pasada en el 90 E. de Park Terrace. Analistas criollos indican que la joven no debe dejarse llevar de plataforma enfocada en el pasado (con décadas de atrasos) porque el accionar y discurso de “activistas comunitarias” están desfasados. Y como dicen en el Cibao, “El que se lleva de consejo muere de viejo”.

►Inicia gracia navideña para dominicanos exterior: A partir de este domingo primero Aduanas-RD inició la “gracia navideña” a favor de los dominicanos residentes en el exterior y que tengan 6 meses sin viajar a la RD. Abarcará la suma de 3 mil dólares y terminará el 7 de enero 2020. Muchos se encuentran disconformes porque opinan debería abarcar por lo menos US$5 mil. Se espera que más de 350 mil criollos viajen al país para esta época. Ver: https://almomento.net/autoridades-esperan-la-llegada-de-350-mil-dominicanos-este-diciembre/

►La fiesta del PLD-NY: Una fuente de entero crédito nos informó que el PLD celebrará una fiesta este día 15 por un aniversario más de la organización. Será en su local del Alto Manhattan, pero hay un problema y es que no hay dinero. Un invitado que vive en El Bronx, comentó en voz alta “40 dólares de pasaje, ida y vuelta, para ir a beber sodas y algunos tragos de ron criollo, comer el acostumbrado pollo, un poco de puerco asado, música de bachata y merengue, proclamas de que el PLD está más unido que nunca, Danilo y Gonzalo para acá y para allá, tomar fotos a los invitados para dejar entrever que están con el “Penco”, no ombe, que sigan yendo a sus actividades los funcionarios y empleados del gobierno y que tengan feliz navidad”, diiijo.

►Quieren crear los mismos problemas: Ex miembros de Marcha Verde-NY (Elida Almonte, Ramona Agramonte y Radhamés García) nos informan que “llamados líderes” quieren crear en la Coalición los mismos problemas que crearon en Marcha Verde y que por ellos el movimiento se encuentra disfuncional, se fue a “pique” en la urbe, porque en las reuniones eran intransigentes, imperativos y autoritarios al estilo Hitler, Pinochet, Stalin, Mussolini, Saddam Hussein, Mao Zedong, Gaddafi y Francisco Franco. ¡Uff!

►Por qué se fueron de Marcha Verde-NY: Veamos: Elida Almonte dice: La situación de MV-NY es la falta de respeto de los grupos “izquierdistas” allí concentrados, representados por Marino Mejía, Wilma Tamayo y Ramón Penzó, entre otros. “No toleraban que los demás pensáramos diferentes a ellos, no respetaban la diversidad; las metas no se cumplían porque al parecer llevan una doble agenda. MV perdió su popularidad y presencia en la comunidad porque las personas que están ahí no las tienen”. Deyanara Borbón: “Soy mirandista, una plataforma verde y apoyamos todas las reivindicaciones que venga del corazón de la sociedad dominicana. No estoy en Marcha Verde. La lucha contra la corrupción e impunidad nos involucra a todos. MV es un sentimiento que está disgregado en la sociedad y está en un letargo porque el “ego”, donde todo el mundo quería ser la cabeza se le fue de las manos, entonces muchas personas entendieron que habían cumplido su cometido, pero pienso que volverá a despertar. Al no pertenecer a ningún partido político me permite tener libertad, porque mi patria está por encima de todos esos partidos. La gente se cansó de ver tantas cosas y tantos políticos burlándose”, diiiiijo.

►Otros que se fueron: Radhamés García: “Abandoné Marcha Verde porque estaba siendo copada por dirigentes de la “izquierda” recalcitrante, extrema y rancia donde la disidencia no era permitida, porque muchos de ellos se oponían a sangre y fuego que se tratara el tema de Venezuela y la inmigración ilegal haitiana en la RD”. Ramona Agramonte: “El movimiento fue secuestrado por un grupo de individuos que encabezan Marino Mejía, Wilma Tamayo y Penzo, entre otros. Había experimentado situaciones al pertenecer a la “comisión de contenido” que recogían necesidades para investigarlas y luego leerla en las marchas, pero los manifiestos eran secuestrados y alterados por Wilma”, señala. Añadiendo: “El interés era que se discutiera todo lo que se llama corrupción, no limitarlo a un solo concepto ni tampoco iba a ser usada por un grupo que quería utilizar a MV desde una plataforma política y politizar, como lo hicieron, y ponerla en manos de personas que no se sabe cuál es realmente su agenda. Teníamos que fundamentar nuestra lucha en contra de la corrupción e impunidad en general, no selectiva, y el asunto de la invasión haitiana a RD en base al “vientre” no se podía tocar frente a ellos, tampoco que George Soros le ofreció al presidente Danilo lo recursos económicos para resolver el problema haitiano a favor de ellos”.

►A los que llevan anotaciones: George Soros, de origen húngaro y naturalizado estadounidenses, es uno de los hombres más ricos del mundo, con 24 mil 200 millones de dólares en el 2015, según la revista Forbes. Es presidente del “Soros Fund Management” y sus principales programas justifican su accionar en la idea de la defensa de los derechos humanos. A través de “Fundación de Sociedad Abierta” se canalizan fondos que “dona” a causas relacionadas con los derechos humanos y la educación, entre otras. Se calcula que entre 1979 y 2011 donó más de 8 mil millones de dólares a causas como estas. Datos de la enciclopedia Wikipedia. Sobre Soros: Ver y escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=S4cw3dDqxBM

►Lamentan fallecimientos en NY: Políticos, profesionales y comunitarios criollos en NY han lamentado los recientes fallecimientos en RD de Pedro A. Tejada Canaán, educador, historiador, legislador, municipalita y conciliador. Además de Casimiro Burgos, con similares dotes de profesionalismo y servicios comunitarios. El primero oriundo de Salcedo y padre del doctor Tamayo Tejeda, consultor legal del consulado dominicano en NY y representante legal en EE.UU de la UASD. El segundo de Puerto Plata y padre de Manny Burgos, presidente de la Asociación de Puertoplateños en USA, reconocido hombre de bien entre sus connacionales en la Metrópoli. Esta columna hace extensivas sus condolencias a los demás familiares y paz a sus almas.

►Datos electorales: Una muy creíble fuente comunicó a esta columna que la JCE-RD decidió restringir varias páginas de acceso para el exterior que tenían informaciones con datos electorales, por recomendaciones de los proveedores de seguridad. La medida fue tomada después de la celebración de las primarias en el país, ya que el organismo electoral recibió decenas de miles de ataques, principalmente de los EE.UU, Rusia y España, entre otros, intentando inhabilitar la página web de la “Junta”. Más vale precaver que tener que lamentar, dicen en el campo. “Se oye o no se oye”

►Un valor dominicano en NY: El sacerdote dominicano Ricardo Fajardo, párroco de la iglesia católica Espíritu Santo, ubicada en la avenida University con la avenida Burnside, en El Bronx, área donde residen decenas de miles de hispanos, principalmente quisqueyanos, levantó dicho templo con la asistencia nuevamente de miles de feligreses anualmente. La Arquidiócesis de NY cerró en el 2014 unas 50 iglesias de las 368 que hay en la Gran Manzana, fusionando el 14 % de ellas por la reducción de fieles y la que dirige Fajardo estaba en la lista. El padre con frecuencia destaca su país de origen con ejemplo en el catolicismo, manera de poner en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Padre Fajardo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: En el condado de El Bronx se hablan 77 lenguas diferentes, siendo el 47,3 % hablantes del inglés, un 42,7 % del español y el resto de otras lenguas no llega al 2%.

►Turismo en RD: El salto del Limón, en Sánchez-Samaná, forma parte de las excursiones que hacer durante una estancia en el norte de la RD. Es una cascada de aproximadamente 40 metros de altura y es de color verde musgo que cubre las paredes de la roca y el agua que fluye formando un velo traslúcido.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.37 y venta 52.85 ►Compra euro 57.04 y venta 60.67 ►Galón de Gasolina Premium 229.30 y Regular 214.80 ►Gasoil Premium 192.80 y Regular 179.80 ►Kerosene 169.40 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 103.00 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Antes de comenzar los estudios o tomar una decisión sobre su carrera, infórmese sobre las perspectivas de empleo en EE.UU. La información de estadísticas de la Oficina de Estadísticas laborales (BLS) muestra los cambios en el empleo hasta el 2024. Más información: 202-691-5200 y visitar www.bls.gov

►Nuestro idioma: Erudito = Hombre culto, versado, lumbrera y sapiente.

►Cita histórica: Una persona miente porque siente vergüenza de alguna mala decisión que tomó, porque no tiene valor para enfrentar su realidad. (Anónimo).

►Refrán y significado: Cuando el río suena, agua lleva = Cuando la gente murmura, aunque no tenga fundamente, es porque hay algo de verdad.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

wj/am