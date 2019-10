OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

►Estuvieron atentos en NY sobre primarias RD: Aunque la JCE prohibió celebrar primarias a los más de 550 mil dominicanos en el exterior, en NY, los criollos estuvieron muy atentos al desarrollo de las mismas en RD. En los locales del PLD y PRM se notaba solo la presencia de seguidores de Leonel Fernández y Luis Abinader; los seguidores de Hipólito Mejía y Gonzalo Castillo brillaron por su ausencia. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=3Pm7AQDC6ug Con frecuencia se les escuchaba decir a criollos en diferentes lugares del Alto Manhattan y El Bronx, sectores donde reside más de 80 % de los quisqueyanos en la Gran Manzana, discutir sobre el proceso y más sobre los precandidatos del PLD. Asimismo, expresaban “llamé ahora mismo para RD”, “espérate, estoy llamando a RD”, “El candidato “tal” va ganando me dijeron ahora mismo desde allá”, “yo le dije a mi mujer y a mi papá que voten temprano y vuelvan en seguida para la casa, por si acaso se arma un lío”, “Si Gonzalo le gana a Leonel es con trampa y componenda de la JCE”, eran de las tantas expresiones que se podían oír. Al cierre de esta columna no se había dado como ganador a ninguno de los precandidatos. ¡Ah! Hubo un alto dirigente perremeísta en NY que trabajó por 48 horas en la logística de las primarias, llamando a cientos de personas en RD para que fueran a votar por Luis, se descuidó con la comida y el sueño y le dio un “Yeyo” que permanece en el hospital de la calle 233 en El Bronx, y no es el cantante Alejandro Fernández. Qué se recupere.

►Oficinas públicas RD en NY semis vacías: Las diferentes oficinas públicas de RD establecidas en la Gran Manzana estuvieron en los pasados días semis vacías, debido a que muchos de sus funcionarios y empleados se fueron a dominicana para las primarias de este domingo. ¿Y fulano? en Sto. Dgo. ¿Y perencejo? en Sto. Dgo. ¿Y manganejo? en Sto Dgo. solo se oye decir en dichas instituciones. ¡Aah! muchos “compañeritos” del PRM también se fueron, algunos de ellos “serrucharon” para el pasaje y otros no. Del PLD “serrucharon” también. Diiicen que el dominicano es apasionado con el béisbol y la política, y ahí tenemos el mejor ejemplo. Fiesta y mañana gallo. ¡Huumm!

►Se derrumban planes criollos en EE.UU: A miles de dominicanos se les han derrumbado sus planes en EE.UU. Preocupaciones, llantos y lamentaciones como consecuencia de la reciente medida tomada por el gobierno estadounidense titulada “Responsabilidades Legales de los Patrocinadores de Extranjeros”, consistente en que si un ciudadano de EE.UU o residente legal pide un hijo, esposa(o), novia(o), los padres y si recibe beneficios públicos federales, estatales, locales o provenientes de agencias como Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (cupones), Asistencia Temporal para familias necesitadas, del Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil o de Vivienda (Housing o Sección 8) tendrá que reembolsar el dinero que le han descontado del beneficio que haya recibido y si se niega la agencia puede obtener una orden judicial de reembolso, advierte la nueva regla. La Ley de inmigración exige que el patrocinador de un extranjero firme una Declaración Jurada de Apoyo (Affidavit of Support), donde se compromete a otorgar respaldo financiero para el inmigrante patrocinado, para evitar la “carga pública”. Los gritos de los dominicanos llegan al cielo, al saber que no podrán tener sus seres queridos a su lado al suspender y haber perdido tanto dinero en el papeleo, esto, debido a que muchos de ellos cogen “todos los golpes”. Ver: https://elnacional.com.do/tendran-que-reponer-el-dinero-quienes-reciban-ayuda-en-ee-uu-si-piden-a-alguien/

►Como la arepa, fuego por arriba y abajo: Ante otras medidas en contra de los inmigrantes en EE.UU, que para un hijo, esposa(o), familiar o amigo venir de vacaciones a territorio estadounidense ahora tendrá que tener un seguro de salud internacional para darle visa, por si se enferma en USA no se convierta en una carga pública para el gobierno, es casi imposible para los que tenemos bajos ingresos, que somos mayoría, diiicen. Recordando también que el próximo día 15 entra en vigor la nueva “Regla de Carga Pública” una reforma migratoria amplia que busca restringir la inmigración legal. Podría impactar a más de 1 millón de solicitantes de tarjetas de residencia y visas dentro de EE.UU cada año, y millones alrededor del mundo. Esta nueva regla demanda duplicar el ingreso mínimo para poder ser seleccionado para una tarjeta de residencia o negársela si se benefician de una carga pública, lo que provocaría que un 56 % de las solicitudes sean negadas. Estamos como la arepa, “fuego por arriba y por abajo”, diiicen dominicanos en NY.

►Gracias, gracias, gracias: Todos los poderes políticos del estado de NY han reconocido nuestra labor como periodista, al igual que muchas otras instituciones, por ser “voz de los que no tienen voz” y ejercer de manera responsable, seria y transparente nuestra profesión. Hemos recibido proclamas del Congreso de los EE.UU, de manos del congresista Adriano Espaillat; del Senado Estatal, de manos del senador Robert Jackson; de la Asamblea Estatal, de manos de Carmen de la Rosa y del Concejo Municipal-NY, de manos de los concejales Ydanis Rodríguez y Rubén Díaz. ¡Ah! Todavía estamos recibiendo llamadas, e-mail, mensajes, WhatsApp y correos electrónicos de lectores felicitándonos por nuestro 48 aniversario en el periodismo. Desde Francia, España, Alemania, Rusia, Canadá, Taiwan, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Costa Rica. ¡Uff! y de varios Estados de EE.UU y muchísimas provincias de la RD han llegado las felicitaciones. Gracias, gracias, gracias a todos. Ver: https://elnuevodiario.com.do/lideres-dominicanos-ny-asisten-celebracion-48-anos-ejercicio-periodistico-ramon-mercedes/

►Destacan: En dichas felicitaciones destacan de nuestro discurso “Nunca como hoy es tan difícil ser periodista, porque políticos, empresarios, comunitarios, gobiernos y hasta el ciudadano común tratan de convertirnos en sus voceros y “narigonearnos”, en vez de representar a sus comunidades.

► Datos electorales: Los candidatos presidenciales del PLD fueron Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Maritza Hernández y Melanio Paredes. Del PRM lo fueron Luis Abinader, Hipólito Mejía, Wellington Arnaud, Rafi Bueno, Ramón Emilio Concepción y Ramón Burgos Díaz. En total hay hubo 11,314 precandidatos a diferentes posiciones.

► Un valor dominicano en NY: Leila Arbaje Lembert, es una criolla de pura cepa. Con años en la Gran Manzana. Educadora profesional con amplia experiencia en desarrollo de currículum escolar y comprometida firmemente con el progreso elemental de los docentes basado en la filosofía constructiva de enseñanza y aprendizaje. Poseedora de un extenso conocimiento, experiencia en el servicio comunitario y graduada en áreas profesionales de diferentes ramas ¡Uff! Sus diversas funciones, no solo a favor de los dominicanos sino de otras etnias, han hecho poner muy en alto la bandera tricolor. Directora ejecutiva de Dream Dominican Educational Active Movement; imparte clases de ciudadanía, ESL y GED de manera gratuita. Vicepresidente de “LACHE” Latin Cultural Heritage, entre otras. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Leila, usted es un valor dominicano en NY”.

► Servicio comunitario: Para una estafa de lotería de visas, en cualquier país, llamar al FBI sin costo al 1-800-225-5324 o contactar la embajada o consulado de EE.UU más cercano.

► Cultura General: Malbone Street Wreck (1918). Sin duda, el accidente más catastrófico en ocurrir en el subway de NY. Unas 93 personas murieron cuando un tren que viajaba en dirección a Brighton Beach se descarriló y estrelló contra una pared de concreto en un túnel en Prospect Park. El tren viajaba en exceso de velocidad y el conductor, además, tenía poca experiencia. Todos los pasajeros del primer vagón murieron, según reportó el New York Times, y muchos otros de los otros vagones murieron o quedaron heridos. El accidente tuvo un fuerte impacto en la sociedad de EE.UU. Gracias a esa tragedia, los vagones cambiaron de madera a ser de acero, y además, se impusieron estrictos límites en la velocidad de los trenes.

► Turismo en RD: El país caribeño tiene una gran riqueza en su biodiversidad a nivel de flora y fauna, pero también posee grandes atractivos culturales e históricos que están motivados a realizar turismo interno. A esto se suman nuevas ofertas hoteleras, las cuales han permitido a los dominicanos disfrutar de complejos turísticos, que en años atrás eran difíciles de visitar por los altos precios a la hora de reservar. Ya es increíble como los fines de semanas diferentes puntos del país, como es el caso de Jarabacoa, Constanza, PuertoPlata, Barahona, Santiago, Samaná, San José de las Matas, Bávaro, Montecristi, entre otros, reciben miles de dominicanos que han sentido la necesidad de recorrer los diferentes rincones del país. Ministerio de Turismo: 809-221-4660.

► Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 51.88 y venta 52.42 ►Compra euro 56.00 y venta 59.86 ►Galón de gasolina Premium 226.80 y regular 211.90 ►Gasoil Premium 193.60 y regular 181.10 ►Kerosene 171.20 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 94.50 ►Gas Natural Vehicular 28.97

► Nuestro idioma: Engatuzar = Ganar la voluntad de una persona con falsos halagos y mentiras para conseguir algo de ella.

► Cita histórica: La amistad sólo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. (Dalai Lama, Jefe espiritual del budismo tibetano.)

► Refrán y significado: A falta de pan, buenas son las tortas = Cuando la vida no te da todo lo que deseas, deberás ajustarte a lo que tengas.

