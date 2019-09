OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Me venció el estado-Ahora el estado vence: Entre los dominicanos de NY se sigue hablando de política ¡Uff! y mayormente del PLD. Ahora mismo eso es Gonzalo por aquí y Gonzalo por allá, igualmente sucede con el expresidente Leonel Fernández. La estrategia ha funcionado, ya que ese era el escenario buscado, “escoger” y “señalar” para enfrentar, diiicen sabiológos en el Alto Manhattan. En las 4 encuestas que el danilismo hizo en el país para determinar el precandidato de mayor aceptación, Gonzalo las ganó todas. Los resultados no fueron revelados en la rueda de prensa del danilismo este domingo. Se adelantaba que el exministro de Obras Públicas fue el “agraciado” de las “encuestas” “efectuadas” por el sector danilista para enfrentar al “León”. Hasta los chinos de Bonao lo sabían, diiicen. Sostienen que Gonzalo es señalado por diversos sectores de utilizar los recursos del Estado y recordaron que en el 2007, cuando Danilo Medina resultó derrotado, proclamó: “Me venció el Estado”, una de las frases contemporánea más memorables de la historia política dominicana. Ahora, algunos criollos diiicen en NY que se escuchará la frase “El Estado vence”. Otros están repitiendo “La fuerza del pueblo” vencerá el poder, el dinero y la soberbia en las primarias del 6 de octubre, como proclamara recientemente “El León”. Algunos quisqueyanos tararean la expresión pueblerina “la venganza es dulce” y otros mencionan a Albert Einstein al manifestar: “Las personas débiles se vengan, las fuertes perdonan y las inteligentes ignoran”. ¡Anjá!

►Señalamientos: Analistas criollos en el Alto Manhattan debatieron los llamados recursos del Estado a favor del precandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo. Veamos: ►Renunciaron Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez, coincidiendo en señalar desigualdades organizativas, financieras y privilegios del Gobierno a favor de Castillo. ► El movimiento cívico Participación Ciudadana sostuvo que la falta de designación de un nuevo ministro de Obras Públicas ha otorgado ventajas a Gonzalo y vulnera la igualdad que debe existir entre los demás aspirantes, porque ha generado la percepción de que continúa al frente de la institución. ► El también precandidato y miembro del Comité Central del PLD, Manuel Crespo, depositó una instancia en la JCE, para que abra una investigación e inhabilite la precandidatura de Gonzalo, por el uso indebido de los recursos del Estado en su campaña interna. ► El presidente del movimiento “El Pueblo Manda”, Abel Tejada, dijo que de todos los aspirantes el que está en desventaja es Gonzalo, porque ha sido funcionario público en una sola ocasión, lo que no se corresponde con los demás precandidatos.

►$$$ por aquí $$$ por allá: Se comenta entre políticos y comunitarios en la Gran Manzana, que en el exterior hay un político que representa a Gonzalo, que les asignaron $67 mil dólares (RD$34.17 millones) al mes para que en varios estados de los EE.UU compre voluntades, desfiles, festivales, escenario e impulse agentes corredores para detectar organizaciones, actividades y les dediquen reconocimientos para destacar la figura del precandidato, diiicen. En NY ya comenzaron a buscar compositores y/o artistas para que traten de ganarse lo que Gonzalo está ofreciendo en “Concursa y Gana” cantándole una canción contagiosa para que sea tema de su campaña. Ofrece: Primer lugar, 2 millones de pesos, segundo, un millón, tercero, 500 mil pesos. Ver: https://noticiassin.com/gonzalo-castillo-ofrece-%E2%80%8Erd2-millones-a-quien-le-cante-para-su-campana/ Un “chusco” en el Alto Manhattan vociferó: “Fiesta y mañana gallo”.

►JCE de RD y NY: Políticos dominicanos de oposición en NY están solicitando a la JCE extender el plazo del cierre de empadronamiento de los ciudadanos dominicanos en el exterior, el cual vence el próximo día 19. Una fuente nos informó: Los representantes de los partidos RD en NY son los más raros, porque solicitan y exigen cuantas cosas a la dependencia de la Junta en NY, siendo simple empleados, llena papeles y sin la más mínima potestad para decidir sobre cualquier asunto electoral. Pero ellos acuden, exigen, demandan e interrogan en la dependencia neoyorkina, no haciendo lo mismo con sus respectivos delegados, acreditados en “vivo y directo” en la oficina central de RD, quienes hablan con frecuencia con los miembros y el presidente del organismo electoral, Julio César Castaños Guzmán. Además, a la oficina de la JCE-NY se presentan, con frecuencia, dirigentes de los partidos sin ser delegados, informa la fuente. Los partidos criollos en NY deben exigir a sus delegados en RD que hagan, demanden sobre tal o cual situación, porque allá es que se toman las decisiones que todos tenemos que acatar en el exterior.

►La aplanadora seguirá: El gobierno dominicano barrió en EE.UU con afines a la línea del ex presidente Leonel Fernández, nombrados en diferentes posiciones del cuerpo diplomático. Los opinológos en el Alto Manhattan diiicen que la llamada suspensión por 90 días es para que los “leoncitos” (Carlos Feliz, Juan Isidro Martínez, Ramón Reví Matos, Pedro Mejía, etc.) tengan tiempo de reflexionar, cambiar de parecer y apoyen a Gonzalo Castillo, sino será efectiva como cancelación. Un meta-mensaje para los otros “compañeros” nombrados en deportes, diferentes consulados y otras dependencias donde cobran como “botellas”, sostienen los sabiológos. ¡Ah! el reputado médico de la Línea Noroeste en el país, Alejandro Toribio, denunció que 6 vehículos con personas que siguen a Leonel fueron detenidos por miembro del ejército. El ministro de la Defensa, Rubén Paulino Sem, dijo que la detención del grupo se debió a que recibieron una alerta en la zona de una cantidad de vehículos que no era usual en esa área. ¡Huumm! Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/retienen-seis-vehiculos-de-seguidores-de-leonel-defensa-dice-buscaban-objetivo-IB14047179

►¿División en torno a Gonzalo en NY?: Lo planteado por observadores criollos en el Alto Manhattan. Veamos: Se han efectuado recientemente ruedas de prensa en NYC para anunciar el apoyo a Gonzalo Castillo. Una efectuada por Yomare Polanco, llamado director del sector externo en ultramar. En algunas de sus intervenciones dijo que “hay peledeístas malos en NY” y “que se fajen a trabajar”. En otra, altos dirigentes y militantes del PLD anunciaron el lanzamiento del movimiento “Los Halcones Morados USA”, con una dirección colegiada y sin pertenecer al sector externo de ultramar, dijeron. Polanco no asistió. Ambas fueron realizadas en el restaurant 809. Para este fin de semana hay otra, con otro grupo diferente de altos dirigentes peledeístas en la calle 145, en Manhattan, diiicen. ¿Cada quien políticamente por su lado en torno a Gonzalo en NY?, preguntan. No asiste uno a la del otro. Un chusco expresó, si es Gonzalo el candidato presidencial oficial del PLD, si siguen así, el partido sufrirá otra derrota en NY, donde hay más votos, de manera individual, que en 17 provincias de RD. Otro “chusco” contestó si el danilismo no nombra a una persona que comparta con los diferentes sectores representativos, sin entrar en confrontación, prime la coherencia y no exponga situaciones anodinas, que busque la unidad y no la chabacanería, “sangre nueva”, trabajador 24/7, apegado a la comunidad”, sufrirá la derrota, pero de “calzón quitao”. “Se oye o no se oye” (Joaquín Balaguer) vociferó uno de los observadores. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Datos electorales: En las elecciones de 2016 se registraron en la JCE en EE-UU 248,747 + Puerto Rico con 25,692 para un total de 274,439, equivalente al 71.37% del padrón electoral en el exterior. ►En España 63,022 (16.39%). ►Las Antillas Menores 13,707 (3.56%).► Italia con 8,749, (2.28%).► Panamá con 8,205 (2.13%), entre otros. Las ciudades y/o estados con mayores votantes fueron NY con 124,556. ►Nueva Jersey con 48,210. ►Madrid con 43,735.► Massachusetts con 22,384 y Miami con 13,941.

►Que descanse en paz: Fue velada el pasado viernes en la funeraria Ortiz, ubicada en Grand Concourse con la calle 192, en El Bronx, la dominicana Gamery Garabito, de 15 años. Los políticos dominicanos, principalmente los “precandidatos a diputados” por los diversos partidos, que gastan miles de dólares en afiches, promoción, brindis y bla, bla, bla, que ayudarán la comunidad = ABM (Allante, Bulto y Movimiento), ni se acercaron por donde la humilde familia, ni le llamó la atención el caso, destacado por la prensa nacional e internacional. Perdieron la sensibilidad humana, ante un hecho abominable que consternó la comunidad criolla. La jovencita falleció de un cáncer en el cerebro y colon, cuyo caso despertó interés entre la comunidad, después que en estado agónico llamara a su madre, Natividad Jiménez, para que la atendiera. A Jiménez le concedieron una visa humanitaria y se le cumplió el deseo a la fenecida, por gestiones y ayuda del congresista Adriano Espaillat, el diputado Alfredo Rodríguez y el cónsul Carlos Castillo. ¡Ah! Para los que llevan anotaciones, la “Fundación en Defensa de los Dominicanos de Norteamérica y el Exterior (FDDNE)” del diputado Rodríguez, pagó también la funeraria en RD, la misma que ha resuelto cientos de casos a humildes “compatriotas en la Circunscripción 1”, anoten, anoten, vociferó un chusco. Ver: https://elnuevodiario.com.do/dan-ultimo-adios-a-joven-dominicana-fallecida-en-ny-de-cancer/

►Asamblea de los 300 en NY: El movimiento político “Los 300 con Leonel”, identificado como los multiplicadores en NY, efectuarán una asamblea de trabajo el próximo domingo en El Bronx para definir y reforzar sus contactos con familiares, amigos y relacionados en la RD, con miras a las primarias del 6 de octubre, donde su líder Leonel Fernández participará como precandidato del PLD. Geraldo Rosario, su presidente, afirmó que “cada integrante de los 300 deberá asegurar y confirmar la captación de 35 dominicanos, cedulados en el país caribeño para que vayan a votar por “El León”

►Un valor dominicano en NY: Carmen Rojas, una genuina representante de la dominicanidad en NYC, es una aguerrida activista comunitaria, fundadora y presidente de la organización “Padres Abogando por sus Hijos”, de forma voluntaria, entidad que lucha desde hace años por una educación de calidad para los jóvenes de diferentes etnias, en la escuela PS 132 Juan Pablo Duarte, con 115 años de fundada, en el sector de Washington Heights, en el Alto Manhattan. Fue tutora de tarea para estudiantes, por más de 30 años, en el mismo centro docente. Encabezó la lucha, junto a veintenas de padres de estudiantes de la zona, para que no cerraran dicha escuela. Ha recibido decenas de reconocimientos de diferentes instituciones, entre ellas el Gobierno federal (La Casa Blanca), el Senado, Asamblea Estatal de NY y del Concejo Municipal de la Gran Manzana. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Carmen, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Son muchas las personas que sufren “migraña”, un recurrente dolor de cabeza que puede ser pulsante o vibrante. Expertos en remedios naturales recomiendan la raíz de jengibre, ya que es súper eficaz para aliviarla, además mitiga el dolor y la tensión, desinflama y relaja.

►Cultura General: Huracanes, tifones o ciclones pueden recibir nombres distintos, según la zona del planeta. Ciclón si se forma en la Bahía de Bengala o el océano Índico Norte. Tifón, en el Oeste del océano Índico (Japón, Corea, China). Willy-Willy en Australia. Baguío en Filipinas. Para formarse las temperaturas del mar tienen que estar a más de 27 °C, por lo general en época calurosa. Necesita mucho océano para cobrar fuerza y nutrirse. Se mueve con la rotación de la tierra hacia el Oeste, implicando movimiento sin ser interrumpidos, debilitándose al tocar tierra firme. Los satélites GOES vigilan los huracanes desde una altura de 22,300 millas. Estos satélites de la NASA salvan vidas al ayudar a los meteorólogos a advertir a las personas cuando tocarán tierra: ►1 Millas = 1.6093 Km. El huracán David, categoría 5, y por unos minutos llegó a las 175 mph, penetró a la RD en 1979, dejando más de mil muertos y cientos de miles de millones de pesos en pérdidas materiales. Pasaron cosas insólitas.

►Turismo en RD: La Isla Saona forma parte del Parque Nacional Cotubanamá; anteriormente llamado Parque Nacional del Este. Es un lugar único para disfrutar de su flora y fauna. Existen especies endémicas, cuenta con abundante variedad de aves, reptiles y una exuberante flora que la convierten en un paisaje idílico. Hay muchas excursiones que lo llevan hasta la isla.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 51.19 y venta 51.30 ►Compra euro 55.90 y venta 59.70 ►Galón de gasolina Premium 223.40 y regular 208.60 ►Gasoil Premium 187.10 y regular 175.30 ►Kerosene 165.10 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 92.90 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Anodino = Que es insustancial, carece de interés e importancia.

►Cita histórica: Hay personas que nos tienen como a Google, solo nos buscan cuando necesitan algo (Anónimo)

►Refrán y significado: Vivimos en un mundo donde la envidia destruye, el amor se viste de engaño y los traidores se visten de amigos = A las personas papeleras, hipócritas y muestran doble cara.

