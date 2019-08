OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

►¿Comienza la unidad en el PLD?: Unos “leonelistas picos de oro” en NY tenían “ready” unos misiles para dispararlos en esta semana, pero después de la reunión del sábado del Comité Central, escogiendo a 11 precandidatos y el coordinador general del Proyecto Leonel 2020, Radhamés Jiménez decir “a partir de este momento se inicia un proceso de reconciliación y olvido de agravios entre Danilo y Leonel, ya comienza ese proceso de reconciliación como toda una gran familia, el PLD. Usted puede tener plena seguridad de que concurrirá unido», sentenció. ¡Ah! el “León” posteriormente proclamó “la reunión fue una demostración de madurez política, inteligencia y de unidad” ¡Ay! Esto dio lugar a que los “leoncitos-NY” tuvieran que tragarse sus misiles teledirigidos. Diiicen que ahora todo será de “paños y manteles” con sus viejos compañeros de partido. Un“chusco” en el Alto Manhattan parafraseó a Balaguer “Son como los pájaros judíos, de día se desperdigan y de noche se juntan.”

►Creen Leonel será el candidato: Analistas y sabiológos criollos en el Alto Manhattan debatieron los últimos acontecimientos en el PLD y dicen creer que Leonel Fernández será el candidato presidencial del PLD. Veamos: Ramón Ventura Camejo, danilista 100×100, propuso que los precandidatos fueran presentados uno a uno, rechazado radicalmente por los leonelistas. “Los leones” propusieron que se refrendaran todos los aspirantes y el presidente Medina en su condición de miembro del Comité Político y Central, motivó la propuesta presentada por la Comisión Electoral, la misma de Leonel, un indicio de que hay arreglo entre ellos, sostienen los todológos.

¡Ah! otro indicio, diiicen los opinológos que después de varios años preso soltaron al coronel Carlos Piccini Núñez, acusado de presunto soborno en la compra de 8 aviones Súper Tucanos. Ahí comienza a esfumarse, diiicen. Durante la reunión, Danilo y Leonel, se sentaron juntos en la segunda fila (ambos de buen humor). Los precandidatos son Reinaldo Pared Pérez, Leonel Fernández, Francisco Domínguez Brito, Melanio Paredes, Manuel Crespo, Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, Temístocles Montás, Maritza Hernández, Gonzalo Castillo y Radhamés Segura. El otro aspirante, Hipólito Polanco, fue excluido. ¡Ah! el equipo de Leonel ya está distribuyendo en NY y otros estados más de 10 mil boletos a 20 dólares de la rifa que está haciendo en RD.

►Una primicia: Una fuente de entero crédito nos informó lo siguiente: Para las próximas primarias del Partido Demócrata en NY competirán 3 profesionales, en un bloque, como nuevos candidatos a cargos electivos por el Alto Manhattan. Al Congreso por el distrito 13, donde está Adriano Espaillat, lo será Ramón Rodríguez; al Senado Estatal por el distrito 31, donde está Robert Jackson, lo será Arturo Rodríguez. Las primarias serán celebradas en junio 2020. Al Concejo Municipal NYC por el distrito 7, donde está el concejal Mark Levine, lo será Miguel Estrella. Levine ya no puede reelegirse porque cumple su ciclo y estas primarias serán en junio 2021. “El bloque” viene reuniéndose desde hace algún tiempo con diversos sectores neoyorkinos (empresarios, políticos, comunitarios, religiosos y deportivos, entre otros). La última reunión la efectuaron en la calle 159 con Riverside la noche del pasado sábado, bajo picadera, vinos, música clásica y ambiente sosegado.

►Comenzó mal: El sector externo de Gonzalo Castillo en el exterior comenzó mal en NY, y lo que comienza mal, termina mal, dice el refrán pueblerino. Nos informó una fuente de entero crédito que el pasado viernes se hizo un encuentro en el Alto Manhattan, con cena, whisky, cerveza, vino, etc. etc. en casa de una compañera que vive en Wadsworth, y hasta música en vivo. La foto de la “llamada y supuesta” juramentación de seguidores de Gonzalo rueda por las redes sociales. Pero resulta que muchos de los asistentes fueron invitados a comerse un asopado y nada más, no le dijeron el propósito. Fueron “engañados y sorprendidos en su buena fe.» Es más, muchos de ellos afirman que no están participando ni participarán de la política criolla. ¡Uepa! Entonces dicho sector se inició con un ABM = Allante, Bulto y Movimiento, diiicen. La fuente proporcionará pruebas para el esperado desmentido. ¡Bueeeeno! Y como decía el famoso narrador de beisbol Buck Canel ►“Le tira y abanica” ►”No se vayan que esto se pone bueno”. ¡Uff!

►Jaime Vargas PLD-NY: Es un dirigente peledeista en NY reconocido dentro de la comunidad política dominicana en un 95%. El pasado jueves día 8 en la noche efectuó un encuentro con más de medio centenar de valorados y prestantes criollos de EE.UU que pertenecen al movimiento “Los Amigos de Leonel” que viene dirigiendo desde hace algún tiempo, tanto en USA y RD. Allí figuraron empresarios, profesionales egresados de diversas universidades de USA, comunitarios, ex militares del ejército norteamericano, representantes de asociaciones, clubes, bodegueros y de la industria del taxi. El autor de esta columna fue testigo al cubrir el evento. Entre otras cosas, Vargas dijo: 1) La unidad es esencial en el PLD para seguir siendo gobierno. 2) Ofreció detalles de los aportes que el “León” ha llevado a la RD, resaltando el progreso, modernidad y desarrollo en el país. 3) Exhortó a los presentes redoblar el trabajo político a favor de Leonel, ingresando familiares, amigos y relacionados al movimiento. 4) En los próximos días se iniciarán jornadas de reclutamiento, inscripciones y constantes programas mediáticos para difundir la obra del ex presidente, que incluirá propaganda en redes sociales, radio, televisión y medios impresos, entre otras cosas. ¡Uff!

►El Desfile: No asistí al Desfile Dominicano por quebrantos de salud. Es una de las principales actividades de la comunidad quisqueyana en la urbe, fue efectuado este domingo en la Sexta avenida con la asistencia de decenas de miles de criollos. Muchos no fueron como forma de protestar por sus directivos dedicárselo al movimiento LGBT, una cultura que no es dominicana, aunque haya en RD. No asistieron el gobernador Andrew Cuomo ni el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. La Madrina fue Charitin Goico y se enarbolaron miles de banderas de los 7 colores, al igual que la tricolor. Este año el Desfile se realizó bajo el lema “Nuestros jóvenes, nuestro futuro”. La alegría se manifestó durante todo su trayecto, con el insesante sonido de merengue, bachatas y otros generos musicales.

►Desfile se aparta de la dominicanidad: El cuchicheo en el Alto Manhattan es que los directivos del “Desfile Dominicano” o “Dominican Day Parade” no piensan ni actúan sobre el objetivo por el cual la organización fue creada, para reconocer y resaltar las costumbres, tradiciones, historia, música, folklor y otros valores criollos. Actúan con una agenda para fortalecer sus relaciones personales, conseguir $$$ en llamadas donaciones y la dominicanidad bla, bla, bla se comenta por doquier. En el 2017 juramentaron como directivo al afroamericano y ex gobernador de NY, David Paterson. En el 2018 decenas de haitianos desfilaron, portando carteles, cantando y bailando gagá y reconocieron al canciller de educación, el mexicano Richard Carranza, con tan solo un mes de haber llegado a NY y en seguida canceló a Miladis Báez, única dominicana en el staff. Este 2019 los directivos le dedicaron el evento al movimiento LGBT. “Ser gay no es una cultura dominicana sino una elección individual que hay que respetar”, comentan los quisqueyanos. En vez de dedicárselo a una provincia de la RD, a valorados dominicanos olvidados en NY, al sector turístico, que fue vilipendiado por sectores oscuros, causando efectos negativos contra el país; al grupo folklórico “Guloyas”, declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, o a la bachata para fortalecer ese género musical en vía de ser declarado asimismo por la Unesco. Además reconocieron al abogado cubano Alfred Placeres.

►Lo del Desfile es $$$: Los directivos de “Dominican Day Parade” solo visualizan $$$, hablan inglés y nada de español, diiicen en el Alto Manhatan. El Desfile, actualmente comercial, se está convirtiendo en industrial. Otros criollos comentan y destacan que durante varias semanas ofertaron los precios de las carrozas sobre los US$5,000, inscribiéndose decenas de empresas, de las más de 50 multimillonarias que patrocinaron el Desfile. Vendieron paquetes a auspiciadores a 50 mil dólares, “Champion = Campeón”, quienes gozaron de un sinnúmero de privilegios en sus diferentes actividades. Otra categoría es la de “Benefactor”, pagando $30 mil, con iguales privilegios, pero en menor grado de participación. Luego “Partner = Compañero”, pagando $20 mil, con menor participación. Luego “Advocate = Defensor”, pagando $10 mil, con menor participación y por último “Community = Comunidad o comunitario”, pagando $5 mil con casi nada de participación. La cena de gala, un lleno total, fue efectuada lejos de la comunidad como de costumbre, en New Rochelle, a 30 kilómetros del Alto Manhattan. Los 200 mil dólares que entregarán en becas se han triplicado, comentan muchos quisqueyanos en NY, quienes esperan el informe financiero público de los ingresos y egresos, al ser una entidad 501(c)3 de la comunidad y por la comunidad. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: María Lizardo, desde hace años es la directora ejecutiva de la “Corporación de Mejoramiento del Norte de Manhattan (NMIC)”, una organización sin fines de lucro que viene ofreciendo a personas de bajos ingresos servicios de inmigración, vivienda, violencia doméstica, servicios sociales y deuda del consumidor, entre otros servicios, a miles de personas anualmente. Los servicios de NMIC son gratuitos. La entidad está ubicada en el 45 de la avenida Wadsworth, entre las calles 175 y 176, en el Alto Manhattan, con teléfono (212) 822-8300. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “María, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El Gobierno de EE.UU ofrece informaciones para buscar la mejor decisión relacionada con nuestra salud. Para buscar un asilo de ancianos en su ciudad ingrese su código postal en este formulario: https://es.medicare.gov/nursinghomecompare/search.html o llame al Medicare al 1-800-633-4227

