OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►En RD solo se habla de Danilo y Leonel: En nuestra estadía en RD he conversado con diferentes personalidades que representan diversos sectores y ante cualquier conversación política sólo se habla de Danilo y Leonel. Sólo y sólo de ellos. La situación está ocupando demasiado tiempo y peso en la vida diaria de los criollos, en NY también. Por su parte, el diputado PLD-ultramar, Alfredo Rodríguez, nos manifestó en Santo Domingo que esta semana será la más crucial en la historia reciente del país, en lo que tiene que ver con la democracia, porque la mayoría de los dominicanos, en más de un 70%, está en contra del cambio de la Constitución. Es posible que haya un antes y un después por lo que está pasando en el Congreso de la República, que se va a determinar si hay o no reelección. No modificarla significa que variará el pensamiento de los políticos que piensan que pueden cambiar nuestra Constitución a beneficio personal, y en el futuro será muy difícil que venga otro presidente a querer cambiarla porque se complica la cosa ahí. Si la reelección logra pasar, por un aborto de la naturaleza, porque los votos no están en el Congreso, entonces se crearía una crisis institucional en el país. ¡Ah! el diputado depositará este lunes un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra disposiciones de la JCE, principalmente de prohibir la celebración de primarias en el exterior donde hay más de medio millón de dominicanos registrados. ¡Uff!

►¿Qué se va?: Analistas y sabiólogos del patio en el Alto Manhattan diiicen que “si a Leonel le cierran una ventana en el PLD, el pueblo le abrirá la puerta? ¡Ay! Recordando que ya el miembro del Comité Político, Temístocles Montás, lo advirtió. Ver: https://almomento.net/temo-advierte-que-aprueban-reeleccion-leonel-fernandez-abandonara-el-pld/. Los danilistas presentan al presidente Medina como el único garante de una victoria del PLD en el 2020, y la semana pasada lanzaron una página web para inscribir un millón de personas que lo apoyan. Los todólogos y opinólogos sostienen que si aprueban la reelección “El León” iría como candidato independiente o de un grupo de partidos de los que apoyan su posición. Basan su vaticinio en lo que se da como un hecho de que si pasa la reforma constitucional, Leonel no se aventuraría a competir internamente contra Danilo en las primarias de octubre, pues si lo hace ya no podría participar como candidato de otras fuerzas, en atención a lo que establece el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas en cuanto a los requisitos: “Que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral”. Esto significa que “El León” tiene que armar su candidatura antes de octubre, con lo cual, diiicen, podría obligar una segunda vuelta a la cual él podría pasar o en caso contrario convertir en un “clavo pasado” al que respalde y así no perder todo políticamente y mantener sus posibilidades de volver aspirar por la “ñoña” en el futuro. “La suerte está echada” proclamó un “chusco” en El Bronx. “En qué parará la cosa caballero, en qué parará, yo no sé”, como dice el merengue. Un politólogo nos informó que habrá una tercera persona como candidato, con aprobación de Medina y Fernández, de la OTAN.

►Diputados del exterior: El PRM celebrará en ultramar una convención el próximo 20 de octubre para escoger sus precandidatos a diputados, dijo recientemente en NY el presidente de la JCE. Los gastos correrán por el partido y supervisada por el organismo electoral. El PLD se reservó las 7 candidaturas y el más valorado de todos sigue siendo el actual legislador por la Circunscripción 1 en EE.UU, Alfredo Rodríguez, diiicen. El presidente de las seccionales del PRD, vicecanciller Carlos Gabriel García, estuvo calladamente hace tres semanas en NY, “olfateando” las posibilidades de los aspirantes. Una fuente a lo interno del partido del jacho indicó “que no son todos los que están, ni están todos los que son”, habrá sorpresa, ¡Ay! En el PRSC se hará una “convención de delegados y dirigentes” para escoger sus precandidatos el próximo 20 de agosto. Todos los candidatos serán escogidos a más tardar el día 6 de octubre. “Sí los partidos deciden escogerlos por elección popular mediante la modalidad de primarias lo harán a más tardar el primer domingo del mes de octubre del año preelectoral, y para las demás modalidades lo harán a más tardar el último domingo del mismo mes del año preelectoral”, expresa la ley. Las elecciones municipales están pautadas para el 16 de febrero de 2020, mientras que las presidenciales y congresuales se celebrarán el 17 de mayo del mismo año. Diiicen que los maletines estarán a la orden del día.

►La Gran Parada del Bronx: Cumplirá 30 años esta Parada. Su presidente Felipe Febles “El Bacá”, ha sido ley, batuta y constitución. Diiicen en El Bronx que las autoridades neoyorkinas no le aprobaron el permiso para celebrar el acostumbrado “Festival Duartiano”, porque se desentiende de la seguridad de los asistentes. Siempre lo efectuaba en el parque de la calle 170 con avenida Morris. Creyéndose embaucar las autoridades planteó y solicitó para celebrarlo en el parque ubicado entre las avenidas Creston y Jerome con la calle 192 en El Bronx, pero le dijeron que no y no. ¡Ah! diiicen en el Alto Manhatan que don Felipe ya reservó en un hotel en La Romana, su natal pueblo, e inmediatamente termine la Parada se marcha para allá a descansar y pasearse hasta en aeronaves. ¡Huumm!

►Invitado Especial a RD: El autor de esta columna, entre otras funciones periodística en NY, está la de presidir la filial de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) y será hasta el 27 de este mes, por decidir no continuar al frente de la entidad por futuros proyectos periodísticos a desarrollar. Nos encontramos en la RD como invitado especial del presidente nacional de la organización, Luís José Chávez, a la gala anual del Premio Nacional de Periodismo Turístico “Epifanio Lantigua (PEL)”, que se celebrará en el país caribeño, este martes día 9 a las 7.00 de la noche, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la capital dominicana. Dicha gala anual cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y de diversas instituciones públicas y privadas vinculadas al sector turístico dominicano, con quienes haremos contacto para en el futuro inmediato doblegar la proyección turística del país en NY.

►Un valor dominicano en NY: Guillermo Díaz Gómez es un periodista oriundo de Villa González, Santiago. Reside desde hace décadas en NY. Fue encargado del periódico El Nacional en la urbe, sirviendo por igual, desde dicha funciones, a los diferentes sectores (políticos, comunitarios, empresariales, religiosos, deportivos y al ciudadano común). Su norte siempre ha sido defender los mejores intereses de la comunidad criolla en la Gran Manzana. Su amabilidad, sencillez, educación y buen trato con los demás lo hace merecedor de ser su amigo. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Guillermo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para localizar presos de Migración en USA: https://locator.ice.gov/odls/#/index Si usted se sabe el número de extranjero (A-Number) del detenido que contiene 9 dígitos, agréguele cero al principio del número de extranjero (A-Number) si contiene menos de 9 dígitos. También se requiere que seleccione correctamente el país de nacimiento del detenido. Al hacer la búsqueda por información biográfica, se requiere el nombre y apellido del detenido y tienen que corresponder exactamente con el nombre y apellido que usted entró (por ejemplo Juan Pérez no va a encontrar a Juana Pérez o Juan Pérez González). Es opcional entrar la fecha de nacimiento del detenido.

►Cultura General: En 1879, James Buchanan se trasladó a Londres para trabajar como agente de ventas de otra empresa de whisky. En 1884 fundó James Buchanan & Co. y se dispuso a crear el perfecto Whisky escocés de mezcla, con equilibrio perfecto entre cuerpo y el sabor, utilizando su nombre como una garantía personal. James Buchanan ganó su lugar entre las personas más importantes en el mundo del whisky. La marca es actualmente propiedad de Diageo.» Las variantes de Buchanan son Red Seal Buchanan, Buchanan Deluxe 12 años de edad y la Reserva Especial de Buchanan 18 años de edad. Los principales mercados son Venezuela, EE.UU, México, Colombia. Este whisky es muy popular dentro de la comunidad latina.

►Turismo en RD: Los 10 lugares naturales más hermosos de RD para hacer turismo interno: 1 – Salto Alto de Bayaguana en Monte Plata. 2- Salto Jimenoa en Jarabacoa. 3 – Salto Los Bueyes en Villa Trina-Moca. 4 – Salto La Jalda entre Miches y Sabana de la Mar. 5 – Los Saltos de Jima en Bonao. 6 – Reserva natural Ébano Verde en Casabito-Constanza. 7 – Parque nacional Monte Cristi. 8 – Comunidad El Chicharrón en San Juan de la Maguana. 9 – Lago Enriquillo en Bahoruco. 10 – Los Quemados en Bonao.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.34 y venta 50.82 ►Compra euro 56.23 y venta 60.06 ►Galón de gasolina Premium 227.40 y regular 213.30 ►Gasoil Premium 188.20 y regular 174.00 ►Kerosene 165.90 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 91.60 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Acertijo = Cosa o situación que plantea muchas dificultades

►Cita histórica: Sólo pensar en traicionar es ya una traición consumada. (Cesare Cantú, historiador italiano)

►Refrán y significado: Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato = Uno sabe lo que le conviene.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

wj/am