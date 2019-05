OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►La política en RD: Nos envían una carta con un link. Veamos: La política es definida por la enciclopedia Wikipedia como “la ciencia social que estudia el poder público o del Estado, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad”. Nuestro patriota Juan Pablo Duarte la definió “como la ciencia más pura y digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles.” Un “chusco” en el Alto Manhattan gritó: “no sé cómo definirla en nuestro país. Veamos: https://www.youtube.com/watch?v=Jzp88LRnTx8 ¡Ah! recordaron también lo planteado recientemente por el miembro del Comité Político (CC-PLD) Ventura Camejo de que “el pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías, por lo tanto consideramos que más que un pacto fue un “atraco”, lo aprobado el 23 de abril de 2015, agregando un párrafo transitorio que hoy impide una nueva reelección del Presidente Medina. ¿Y entonces? Se preguntan. Ver pacto: https://pld.org.do/documento/acuerdo-firmado-por-todos-los-miembros-del-cp-del-pld-el-28-de-mayo-2015/

►¿Será verdad?: Se habla entre sectores políticos criollos en la urbe que el empresario Rafael Álvarez está preparando el terreno porque tiene aspiraciones al Concejo Municipal de NYC, y para ello se vende entre los dominicanos como solucionador de problemas comunitarios. Rentó un espacio de su amplia y elelgante oficina en El Bronx a una institución pública quisqueyana, donde acuden decenas de criollos diariamente en procura de diversos documentos, y por obligación tienen que ver su figura y él hablarle sobre diversos temas. La semana pasada efectuó un gran encuentro con “muuuuuchos periodistas” para anunciar su lucha y para que se apruebe la “ley de supervivencia de empleos de pequeñas empresas”. Tiene como asesor a Steeven Null, director de la fundación “Amigos niños libres de plomo” que viaja a RD a ayudar en ese sentido, y su asesoría en este caso consiste en buscar 10 mil firmas con el fin de que Álvarez las presentes al Concejo. ¿Para planes futuros? Casi, casi está diciendo “venga pueblo, venga gente”, nos indicó una fuente. ¡Huumm!

►Siguen esperando por Desfiles Bronx y Manhattan: Dominicanos en esta ciudad continúan hablando y comentando que esperan de los directivos de la “Gran Parada de El Bronx”, que dirige Felipe Febles, y el “Desfile de Manhattan” por María Khoury, que presenten los informes financieros en un encuentro con la comunidad criolla, aun llenando los reportes de impuestos (income tax), se los reservan, diiicen. Son instituciones amparadas por el estatus federal 501 (c) 3, sin ánimo de lucro de acuerdo con el código tributario de los EE.UU, exentas de muchos impuestos federales, que pueden recibir contribuciones ilimitadas de individuos, corporaciones y sindicatos. Año tras año reciben contribuciones de empresas multimillonarias (Coca Cola, Yankees de NY, Jet Blue, Delta, Goya, etc.). Los criollos hablan que como entidades comunitarias deben rendir cuentas a la comunidad, lo de ellos es repartir solo algunas becas, poner merengues, bachatas y vociferar “viva la RD”, y de ahí para allá, nada de nada. Recuerdan que el sacerdote Luis Barrios, párroco de una iglesia católica en el Alto Manhattan, demandó auditar el informe financiero de la parada de Manhattan. Ver: https://elnuevodiario.com.do/cura-ny-auditar-dominican-day-parede/ ¡Ah! diiicen que Febles si le cuestionan algo del “Desfile” agrede, como lo hizo contra periodista Levis Germán. Ver: https://elnuevodiario.com.do/presidente-de-la-parada-dominicana/ , y concluido el mismo se va a su pueblo de La Romana y se hospeda en una villa de Casa de Campo, paseándose en lanchas, con todo el derecho, alegan, y los de Manhattan construirán un edificio en la urbe, con todo el derecho también, pero que rindan cuentas de los ingresos y egresos, bochinchean en lugares públicos del Alto Manhattan. Bueeeeno.

►EE.UU no se quedará así por así: Unos sabiológos del patio reque-analizaron en el Alto Manhattan lo proclamado la semana pasada por David Bohigian, presidente interino y director ejecutivo de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de los EE.UU (OPIC) de que las relaciones de RD y China no han dado resultados a un año de su instauración. Inmediatamente la embajada China en dominicana descalificó los comentarios, que tienen como objetivo interferir en el actual desarrollo entre ambas naciones. Los todológos recordaron también lo expresado la semana pasada por el presidente de China, Xi Jinping, quien pidió a su pueblo que se prepare ante “una serie de situaciones difíciles” para superar “importantes riesgos y desafíos”, en un momento en que se agrava la guerra comercial con EE.UU. Visto todo esto, diiicen los opinológos, el pueblo dominicano también debe prepararse, porque los “gringos” no se van a quedar así por así de que China impere comercialmente en su nariz con socios tradicionales en varios países latinoamericanos. ¡Ah! recordando también “cuando USA bosteza a la RD le da resfriado.”

►Continúan valorizando labor consular NY: La labor del cónsul en NY, Carlos Castillo, nuevamente ha sido valorizada por ciudadanos comunes, políticos y activistas comunitarios. La semana pasada se debatió en diferentes lugares públicos del Alto Manhattan, cuando otro dominicano, Quilvio Torres, fue a darle las gracias por las gestiones consulares y obtener su libertad. Estaba preso en el Centro Correccional de Hudson, Nueva Jersey, cuando una mujer le hizo una falsa acusación de que la había tocado inapropiadamente. Ver: https://elnuevodiario.com.do/dominicano-liberado-de-carcel-de-nj-visita-al-consul-carlos-castillo-para-agradecerle-asistencia-legal/ La acusadora nunca se presentó en Corte, hasta que el vicecónsul Tamayo Tejada un experto en derecho internacional, por instrucciones precisas de su superior, siguió el caso. Otros dominicanos que han obtenido libertad por gestiones del consulado son Tairon Luis Cabrera, preso en el Centro Federal de Detención de Batavia, en Búfalo. Ver: https://diariodigital.com.do/2017/02/01/gestion-del-consul-castillo-liberan-dominicano-nueva-york.html Además a varias mujeres que eran abusadas sexualmente y estaban en la lista de deportación, que se encontraban detenidas en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn. Asimismo la detención de decenas de deportaciones contra quisqueyanos. Todo esto cae sobre las visitas que periódicamente hace el cónsul general a cárceles en los estados bajo su jurisdicción, diiicen. El congresista Adriano Espaillat ha afirmado que Castillo ha sido el mejor cónsul que ha tenido la comunidad. El viceministro Carlos Gabriel García definió su gestión como un antes y después en el consulado, y decenas de diferentes empresarios lo han valorizado también.

►Fuerzas oscuras imperaron: El runruneo entre dominicanos de NYC es que fuerzas oscuras imperaron la semana pasada sobre el Instituto Duartiano en la urbe y los encargados de la iglesia cientología, ubicada en el 228 West de la calle 125, en Harlem, para que fuera cancelada la esperada conferencia de Ramfis Domínguez Trujillo, titulada “Cómo afecta la migración ilegal la obra de Duarte”, pautada para el pasado viernes a las 7:00 de la noche. Fuentes consultadas por “Entérate NY”, nos indicaron que la iglesia la suspendió porque la misma tenía carácter político. Sin embargo, muchos criollos sostienen que en dicho lugar se han presentado múltiples eventos de carácter político, citando a los partidos PLD, PRD, PRSC, Marcha Verde, entre otros. ¿Y entonces? Ni el Instituto Duartiano ni de la iglesia han dicho nada. El que calla otorga, dice el refrán pueblerino. ¿Definición, ¿Definición?.

►Un valor dominicano en NY: Freddy Galarza, barahonero con muchos años en NY, es un periodista que tanto en la RD como en la Gran Manzana se ha puesto al servicio de los mejores intereses de los dominicanos. Se ha caracterizado por su lucha social y con frecuencia se le ve ayudando, orientando y sirviendo a sus gentes. Con frecuencia se pone al servicio de los mejores intereses de sus gentes en la urbe. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Freddy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: ¿Cómo pueden secuestrar el WhatsApp y estafar? Varios dominicanos han denunciado que han sido engañados a través de esta aplicación móvil. Ver:https://www.diariolibre.com/actualidad/como-pueden-secuestrar-tu-whatsapp-y-estafar-a-tus-amigos-y-familiares-KA12651865

►Cultura General: El Día de los caídos en guerra o Memorial Day es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar en los EE.UU el último lunes de mayo de cada año, con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate. Inicialmente fue establecido para conmemorar a los soldados caídos de la Unión americana que participaron en la Guerra Civil estadounidense, aunque tras la primera guerra mundial fue extendido para rendir homenaje a todos los soldados de USA fallecidos en las guerras en las que participó ese país.

►Turismo en RD: La provincia María Trinidad Sánchez (Nagua) está bañada por el Océano Atlántico que por su ubicación recibe de pleno las fuerzas de los vientos Alisios, es por esto que sus aguas son convenientes para practicar surfing, aunque sus olas no son grandes. Nagua está bendecida por la conjunción de su hermoso mar, los miles de cocoteros que se mecen a sus orillas y la inmensa alfombra verde de hierba que casi toca el agua. No deje de vivir la experiencia que le espera en Nagua.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.17 y venta 50.58 ►Compra euro 55.56 pesos y venta 58.98 ►Galón de gasolina Premium 237.20 y regular 222.50 ►Gasoil Premium 198.30 y regular 183.80 ►Kerosene 176.20 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 99.60 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Aforismo = Declaración que pretende expresar un principio coherente y en apariencia definitiva. ​

►Cita histórica: “Una democracia saludable no puede existir sin una prensa próspera y los medios de comunicación comunitarios y étnicos son fuentes confiables de información valiosa para las comunidades a las que sirven”. Bita Mostofi, directora de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía NYC.

►Refrán y significado: Ir por lana y salir trasquilado = Esperar obtener un provecho pero sale perjudicado.

