OPINION: Entérate NY

►El PLD dejó a muchos frotándose las manos: Según los analistas, sabiólogos y todólogos en el Alto Manhattan, el 90 % de los políticos opositores en NY pensaba que con la convocatoria del Comité Central del (PLD) para escoger el método de primarias abiertas o cerradas, la primera impulsada por el sector del presidente Danilo Medina y la segunda por el ex presidente Leonel Fernández, se iniciaba la división del partido de gobierno, porque ese momento era de vida o muerte para los peledeistas decidir, entre Danilo y Leonel, pero se quedaron frotándose las manos, porque todo se hizo en solo 10 minutos y salieron con apariencia, soriente y expresando lo mismo: “esto es unidad”. Ver:https://almomento.net/reunion-de-hoy-comite-central-del-pld-pondra-a-prueba-unidad-del-partido/ El mismo Leonel dijo el sábado que el acuerdo a fin de que el CC aprobara las primarias abiertas para escoger el candidato presidencial de la organización “permite la unidad interna y el fortalecimiento del PLD”. ¡Ay…ay..ay! Ver: https://www.diariolibre.com/noticias/politica/leonel-fernandez-acuerdo-para-aprobar-primarias-abiertas-garantiza-unidad-del-pld-IA11115508. Diiiiiicen que si en RD no se forma una coalición de partidos o un frente al estilo “Acuerdo de Santiago, hay PLD para rato. Algunos recordaron a Balaguer cuando dijo: “son como los judíos, de día están en desbandada y de noche se juntan”. Otros recordaron a Leonel cuando expresó: “el PLD gobernará hasta el 2044 y otros también recordaron al ministro de Obras Públicas, que proclamó recientemente “Danilo Medina es como un “benefactor”, filántropo y el mejor presidente de la RD en toda su historia”. Los analistas concluyeron que los “peledeces” dirían “más vale arriba con presión, que abajo con depresión” ¡Huumm!

►Visión política: Concluido el encuentro del (CC) del PLD en RD para la escogencia de las primarias abiertas el pasado sábado, los “politólogos” dominicanos en NY comenzaron a analizar y opinar sobre el pasado, presente y futuro de los peledeistas. Algunos expresaban: “coño”, pensaba que se iban a matar. Mientras los peledistas también analizaban y opinaban sobre la fortaleza de la entidad y concluían, gozosos, que “volveremos a ser gobierno en el 2020”. Otros llegaron a atribuir “visión política” al actual cónsul Carlos Castillo, porque hace más de un año (3 nov. 2017) publicó un extenso artículo en el Listín, indicando que las primarias abiertas y simultáneas revitalizarán nuestro sistema político y profundizarán nuestra institucionalidad democrática, exhortando a la comunidad dominicana en NY a participar de la misma. La Constitución es bastante clara. Debemos entregarle directamente al pueblo el poder de la selección de candidatos, mediante primarias abiertas y simultáneas que fortalecerán nuestra democracia, y los dominicanos en NY, NJ, CT y PA deben participar. Ver: https://listindiario.com/puntos-de-vista/2017/11/03/489078/primarias-abiertas-y-democracia

►Sálvese quien pueda en RD: El comentario socorrido entre dominicanos en NY es que están pensando no viajar en Navidad hacia la RD, y los que tienen ya el pasaje están decididos a no salir, por los asaltos, robos y otros delitos que están a la orden del día. En muchas esquinas del Alto Manhattan, El Bronx, Queens y Brooklyn, los criollos analizan el asalto la semana pasada al ex jefe de Las Fuerzas Armadas, Bautista Rojas Tabar, mientras se encontraba junto a familiares y amigos en su casa veraniega de Juan Dolio, quitándole una indeterminada cantidad de dinero en efectivo, joyas y otras pertenencias. Uno no está seguro en RD, diiiicen, recordando también que en tiempos pasados han atracado a otros generales, entre ellos a Rommel López (P.N.) en su residencia de Arroyo Hondo; a José del Carmen Ramírez (E.N.) en su residencia de Los Minas, despojándolo de su pistola; al contralmirante Ramón Betances Hernández, quien resultó herido y le quitaron su arma en el cementerio Cristo Redentor, cuando visitaba la tumba de su madre, y a Julio Espinal Vargas (Fuerza Aérea), este último asaltado junto a los coroneles Roberto Acosta Estévez (E.N), Fernando Fernández Grullart (P.N.) y el regidor (FNP) Ricardo Belarminio, cuando se encontraban jugando dominó en la residencia de Grullart, en Los Mameyes. ¡Ah! También al coronel (P.N.) Pedro José Valdez María, en La Vega y al director administrativo de Salud Pública, Miguel Eduardo Espinal Núñez, en su residencia de la avenida Engombre, llevándole una elevado suma de dinero. La situación en RD es “sálvese quien pueda”, alegan los quisqueyanos en la urbe.

►El cuchicheo: En los últimos días, incontables criollos en NY se han vuelto abogados y contables, con un cuchicheo sobre la solicitud que le hiciera la semana pasada el exjugador de Grandes Ligas, el dominicano Alex Rodríguez, a un juez de EE.UU para que le rebaje la actual manutención de 115 mil dólares mensuale (equivalente a casi RD$6 millones), sin impuestos, que le tiene a sus hijas Natasha (13 años) y Ella (10 años), desde que se separara en 2008 de su madre Cynthia Scurtis. Rodríguez solicita que le pongan US$20 mil (un millón de RD$). Los sa-bi-o-lo-gos y ex-per-tos en finanazas calculan que al año, la ex recibe un millón 380 mil dólares (equivalente a más de 690 millones de pesos) y en RD por un celular de 35 mil pesos dominicanos, y menos, (unos 700 dólares) le limpian el pico a cualquiera. Rodríguez alega que durante su divorcio se acordó (por escrito) que la cantidad debía ser reducida una vez se retirara del equipo de Los Yankees. En ese entonces, ganaba U$30 millones al año y ahora retirado 3 millones. Los quisqueyanos diiiiicen que Alex está “celoso”, como dominicano al fín, porque su ex, que tiene una maestría en psicología, no da un “golpe”, sin embargo posee una abultada cuenta bancaria, 3 casas, varios vehículos lujosos, y tiempo para ir donde quiera (tiendas, discotecas, playas, bailes, y encuentros amistosos) ¡Huumm!

►¿Qué se fabrica en RD?: Qué el “Fentanilo”, 50 veces más poderosas que la heroína y hasta 100 más que la morfina, es un potente analgésico que suele destinarse al tratamiento del cáncer y los grupos criminales lo usan para comercializar, y al decir del ex jefe de la DEA en NY, James Hunt, miles de kilos que se distribuyen en la Gran Manzana se fabrican en RD y China y se envían desde México. Lo dijo durante una entrevista al periódico The New York Post, añadiendo que la epidemia del “Fentanilo” es peor que el brote de la cocaína en crack en los años 80 y 90, que mató a miles y provocó cientos de asesinatos entre los narcotraficantes, mayoritariamente dominicanos, que controlaban el tráfico en NY. Hunt explicó que el negocio del “Fentanilo” es altamente lucrativo para los narcos, que, con invertir 5 mil dólares por cada kilo, pueden obtener un millón en la reventa callejera. El presidente Donald Trump firmó el pasado fin de semana la “Ley de Apoyo a Pacientes y sus Comunidades” para contener la crisis de analgésicos opiáceos, además de poner barreras a la entrada de potentes drogas como el “Fentanilo”. Más de 4 millones de ciudadanos, incluidos 250 mil adolescentes, son adictos a analgésicos que requieren prescripción médica, y la sobredosis es la causa más común de muerte violenta en EE.UU, por encima de los accidentes de tráfico o las armas, según la DEA. De acuerdo a datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 64 mil personas murieron en 2016 en el país por sobredosis de opiáceos, lo que equivale al fallecimiento de 175 personas al día. ¡Oh Dios!

►¡Dios mío, hay cerca de 40 aspirantes a presidencia! RD: Analistas dominicanos en el Alto Manhattan debatieron sobre las aspiraciones a la presidencia de la RD para el 2020. Veamos: Faltando cerca de dos años para las elecciones ya tenemos 40 aspirantes a la presidencia y vendrán más. ¡Dios mío!, proclaman los sabiólogs y todólogos criollos en NY. Todos quieren ser el mandamás en un país eminentemente rico, donde ha imperado la corrupción, impunidad y saqueo del erario público, diiiiicen. Los aspirantes trabajan ardua y abiertamente para serlo y otros declarados son: Leonel Fernández, Danilo Medina, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montás, Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, Maritza Hernández, Hipólito Polanco, Manuel Crespo y Radhames Segura, por el PLD. ¿Seguirán muchos de estos después de aprobarse las primarias abiertas? Preguntan.►Hipólito Mejía, Luis Abinader, Wellington Arnaud y Ramón Emilio Concepción por el PRM.►Federico Antún Batlle, Víctor Ito Bisonó, Ricardo Espaillat, Josecito Hazim y Eddy Cruceta, por el PRSC.► Miguel Vargas Maldonado, Aníbal García Duvergé, y Tony Peña Guaba, por el PRD. ►Pelegrín Castillo, por la FNP.►Eduardo Estrella, por DxC.►Juan Hubieres, por el Frente Amplio (FA).►Luis Miguel De Camps, por el PRSD. ►Ramfis D. Trujillo, por el PDI.►Minou Tavárez Mirabal, por Opción Democrática (OD).►Max Puig, por la ADP. ►Soraya Aquino, por el PUN.►Guillermo Moreno, por Alpaís.►Porfirio López Nieto, por el Nacionalista Dominicano (PND).►Carlos Peña, por el Partido Generación de Servidores.►Karim Abud. ►Milton Morrison, por País Posible. ¡Dios mío! diiiiicen.

►La riqueza de RD: Los todológos criollos en la urbe describen parte de las riquezas que posee la RD. ¿Por eso muchos quieren ser presidente? Preguntan. Veamos. “El país tiene el mayor yacimiento minero de las Antillas Mayores, 23 de las 32 provincias tienen 120 minas, lo que constituye un atractivo para empresas nacionales y multinacionales dedicadas a la explotación de oro, plata, cobre, zinc, níquel y bauxita, y los no metálicos, que son usados en la industria de las construcción y en la joyería. La explotación minera en la nación se divide en Región Norte: ►Monseñor Nouel = Ferroníquel, Oro, Plata, Cobre y Arcillas. ►Sánchez Ramírez = Oro, Plata, Cobre, Mármol, y Rocas Calizas. ►La Vega = Rocas Calizas, Caolín y Arcillas. ►María Trinidad Sánchez = Arcilla Caolinitica y Arena Silícea. ►Valverde = Arena Silícea, Arcilla, Mármol y Caliza. ►Santiago = Ámbar, Arcilla, Marga, Sílice, Roca Caliza y Puzolana. ►Puerto Plata = Ámbar, Rocas Calizas, Puzolana, Arcilla y Tobas. Región Sur: ►Sto. Dgo = Rocas Calizas, Coralinas, Roca Volcánica y Margas. ►San Cristóbal = Rocas Calizas, Arcillas y Coralina. ►Peravia = Arcillas, Rocas Calizas y Coralina. ►Azua = Rocas Calizas y Travertino. ►San Juan = Rocas Calizas y Travertino. ►Barahona = Yeso, Sal, Larimar, Lutita, Minerales Calcáreos, Rocas Calizas, Carbonato de Calcio y Travertino. ►Independencia = Yeso, Rocas Calizas y Dolomita. ► Pedernales = Bauxista y Caliza. Región Este: Monte Plata = Arcilla Sílice, Fedes Pasto y Caolín. ►San Pedro de Macorís = Rocas Calizas y Calizas Coralina. ► La Romana = Rocas Calizas, Calizas Coralina, y Carbonato de Calcio, Arenas y Calcáreas. ► El Seibo = Roca Vocánica. ► Hato Mayor = Roca Vocánica, Rocas Siliceas y Arcillas. ►La Altagracia = Roca Volcánica, Rocas Calizas, Tobas y Caliza Coralina. La explotación minera en el país inició con la llegada de los colonizadores españoles a la isla, quienes comenzaron a extraer oro. Y todavía queda ¡Uuff!. Todo eso aparte del turismo, zonas francas, las remesas, etc. pudiendo ser RD la Suiza de América.

►Una merecida felicitación: El aguerrido y reconocido líder comunitario en NY Máximo Padilla estuvo de cumpleaños el pasado viernes. Se encuentra en RD y desde NY son muchos los que le envían felicitaciones, y deseos de salud y suerte, porque se lo merece por su incansable lucha a favor de la comunidad quisqueyana en el exterior. Esta columna se une al regocijo colectivo. ¡Felicidades!

►Un valor dominicano en NY: Ramón Burgos, un periodista dominicano alejado de la profesión, reside en la urbe desde hace años y la mayoría de ellos lo ha dedicado a la lucha comunitaria a favor de miles de inquilinos que son embestidos por caseros abusadores y arbitrarios en toda la Metrópoli. Su labor la hace a través del Centro Comunitario Hermanas Mirabal, ubicado en el 618 de la calle 142 en el Alto Manhattan (212-234-3002). Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Burgos, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Las ciudades más pobladas de EE.UU (2017) son: ►Nueva York = 8,405,837 millones de habitantes. ►Los Angeles = 3,884,307. ►Chicago = 2,718,782. ►Houston = 2,195,914. ► Filadelfia = 1,553,165. ►Phoenix = 1,513,367. ►San Antonio = 1,409,019. En todas residen miles de dominicanos.

