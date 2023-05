OPINION: Entérate Nueva York

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

►¡Qué video político sobre NY!: Una prestante dama de la FP en RD nos envía un video político que lo ponemos a disposición de nuestros lectores y saquen sus propias conclusiones. El mismo tiene 18:31 minutos y se habla sobre NY a partir de los 11:15 minutos. Sea usted el jurado. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=H_ 7MK6bUhwQ

►A Paterson a protestar contra concejal: Observadores políticos dominicanos en NY y NJ coinciden en manifestar que los dominicanos debemos concurrir de manera masiva y constante a protestar frente al City Hall de Paterson contra el concejal Michael Jackson, por acusar a Juan Pablo Duarte de quitarse el color de su piel para traicionar la RD. El concejal afroamericano fue ripostado en plena sesión por su colega dominicano Alex Méndez, quien lo emplazó a pedir disculpas, y en tono enérgico le dijo que la comunidad quisqueyana exige respeto, porque Duarte ha sido el dominicano más puro y el que le dio la Independencia a la RD. “Los dominicanos debemos llamarlo al teléfono de su oficina (973-321-1250) y al de Paterson City Hall (973-321-1600) y decirle que es una persona “non grata” dentro de la comunidad dominicana, por su falacia, vileza, irresponsabilidad y ser un coprófago”. Ver: https://www.youtube.com/ shorts/RONrLcsvkz0 Ver: Llaman protestar = https://costaverdedr.com/ catalogan-de-improsulto-y-vil- al-concejal-jackson-de- paterson-por-degradar-a-juan- pablo-duarte/

►¿No se descarta alianza con Leonel?: Lo dijo el propio candidato presidencial del PLD. Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan diiicen que la situación ha puesto a los perremeístas de la urbe “bronco”, “chivos” y más ariscos que una guinea tuerta entre hojas secas de un guayabal, que al pisarlas se espantan. Ya los “perreemeeses-NY” han comenzado a demostrar desesperación ordenando a funcionarios, empleados y botellas tirarse a la calle a inscribir gente y hablar de las bondades que el presidente Luis Abinader está ejecutando a favor del pueblo dominicano, entre ellas haber eliminado la semana pasada los 10 dólares que se le cobraban a los quisqueyanos al viajar a su país de origen, pero olvidan los del PRM, sostienen los opinólogos, que se quitó por una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ha dado 45 días para sacarlo del cobro. AlPaís-NY sostiene que “es un triunfo de la comunidad y sus organizaciones más activas que mantuvimos la presión y denuncia comunitaria, porque los gobiernos de Abinader y Danilo Medina se mantuvieron ignorando los reclamos de la comunidad”, dice Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador de AlPaís para Ultramar. ¡Ah! Precisa que el presidente Abinader debe devolverle a los dominicanos en el exterior los 42 millones de dólares (equivalentes a más de RD$2,200 millones) recaudados ilícitamente durante los 5 años de vigencia”. ¡Ay, ay, ay! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Abinader estará como Balaguer, “ciego”, “sordo” y “mudo”. ¡Uff!

►Artículo de interés: Lectores nuestros en el Alto Manhattan nos envían el artículo del versado y enjundioso analista dominicano, Nelson Encarnación, conocido por muchos en la Gran Manzana por haber vivido 10 años. Un planteamiento axiomático, “verdad tan verdad que no necesita demostración”. Ver: La temporalidad del poder = https://www.elcaribe. com.do/opiniones/vision- global/la-temporalidad-del- poder/

►Grave advertencia contra JCE: El miembro del Comité Político (CP) del PLD, Melanio Paredes, y enlace de campaña del candidato presidencial Abel Martínez para los Estados Unidos, hizo una advertencia grave contra la JCE durante su reciente periplo por la Circunscripción-USA que abarcó las ciudades de NY, NJ, Boston, Lawrence, Providencia, Washington DC y Filadelfia). Declaró: “Hemos tenido quejas de que los operativos en ocasiones son secretos, no se conocen suficientemente, no se habilitan los horarios para que las personas que trabajan puedan acudir a empadronarse. La JCE se ha atrasado, cosa extraña, una meta de empadronado de 1.2 millones de dominicanos, cuando se supone que las metas deben trazarlas los partidos. ¡Ay! Ver: https://www.youtube. com/watch?v=wy5UECN8s_g Asimis mo, Paredes acusa al gobierno del PRM de hablar mentiras. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= StW3EwUSeA0 Otra cosa, Melanio dijo que todas las seccionales-EUA serán renovadas porque están desde el 2005 Ver: https://www. youtube.com/watch?v= QVYgodZKiJE Algunos de esos viejos dirigentes quieren seguir mandando, no obstante el PLD en NY ha perdido las últimas 3 elecciones, y la dialéctica materialista define el concepto de negación como la “sustitución de lo viejo por lo nuevo”; de este modo, lo viejo es negado, se anula, para dar paso a lo nuevo, que sería la tendencia general del desarrollo, pues se basa en la existencia de las contradicciones internas del objeto o del fenómeno y la negación obedece a la acción de las leyes vigentes de transformación y no por efectos del azar. ¡Uff!

►¿Percepción o inseguridad en RD?: Muchos dominicanos en NY hablan y analizan, llegando a la conclusión de que postergarán sus viajes de negocios, familiares y de placer a RD por el informe del Departamento de Estados-EUA que acaba de emitir la siguiente alerta: “Se eleva a nivel 2 el riesgo de viajes a turistas que visiten la RD”. “La alerta de las autoridades estadounidenses ocurre ante el incremento de delitos violentos en la isla, incluidos los robos a mano armada, homicidios y las agresiones sexuales”. “La amplia disponibilidad de armas, el uso, comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia”, sostiene. Ver = https://do.usembassy.gov/es/ alerta-de-seguridad-embajada- de-los-estados-unidos-en- santo-domingo-republica- dominicana-2/ ¡Ah! Canadá también advirtió la semana pasada a sus ciudadanos que viajan a RD: “Un alerta color amarillo en los viajes hacia RD. «Ejercicio con alto nivel de precaución», incluidos robos y homicidios. Lo grande de todo esto, diiicen los observadores políticos en el Alto Manhattan, es que un empleado del consulado RD-NY afirma, divulga, expone y sostiene que en dominicana no hay delincuencia que todo es percepción, que él viaja y no le pasa nada. Una burla más a la comunidad, vociferó un ciudadano en Brooklyn. ¡Uff!

►¿Moca abandonada, en pobreza y marginalidad?: Dominicanos procedentes de Moca y simpatizan por el PLD en NY nos envían un documento. Ni quito ni pongo: “El gobierno y el senador-PRM por Moca olvidan los mocanos. Hemos acogido como válida la declaración pública de nuestros compueblanos. Ver: https:// diariodominicano.com/?p=433077 Agregamos que el senador Carlos Gómez, quien se ha hecho el desentendido con los principales problemas de su provincia y solo presenta solución a pequeños problemas de forma, como pintar casas, repartir juguetes y efectuarle almuerzo entre algunos militantes y simpatizantes de su partido, no es lo que esperan en la provincia Espaillat. ¡Bueeeno!

►Seguidores de Guido tomando cuerpo en USA: Nuevos adeptos y juramentaciones masivas en el “Proyecto Guido Presidente 2024-28”, capitaneada por el coordinador general en USA, abogado Javier Fuentes, se están produciendo al granel en USA, dejando indicar que al hijo del Moreno no lo van a coger asando batatas y hay que contarles los votos. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= l157hbs6m7s Asimismo, Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=XTWr7RDCqeU Un termómetro de la aceptación de Guido entre dominicanos en NY es que la familia Corporán, en su gran mayoría, lo está apoyando por convicción, porque tiene un proyecto de Nación, y lo hacen por el bien del país, sin tener que lamer, tumbar polvo, ser limpia saco, calié, soplón, cobrar cheques, ni ser serruchador y/o traicioneros. Luis Corporán (646-874-6631) dirige la seccional en Yonkers. Otros, Mirianny Corporán, Manuel de Jesús Corporán, Yardy Corporán, Julissa Corporán, Vidal López Corporán, Eduardo Corporán, Glenny Corporán y Apolinar Corporán, entre otros. A quien le sirva el sobrero que se lo ponga, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►¿Jugando con la inteligencia del otro?: Opinólogos y sabiólogos dominicanos en El Bronx sostienen que es condenable que el PRM-NY quiera jugar con la inteligencia de sus connacionales. Cómo es posible que el partido proclame a todo pulmón (un ABM = Allante, Bulto, y Movimiento) que empadronará a 300 mil nuevos votantes en NY y a los pocos días, el director de Crecimiento del partido, informa que hasta el momento han empadronados unos 200 mil. Ver: https://calle56.com/ ny-prm-inicia-jornada- inscripcion-garantizaria- reeleccion-abinader/ Diiicen que los “perremeeses” hacen reciclajes, se aglomeran funcionarios, empleados y botellas en determinada esquina, juntos inician por las redes, entrevistas, el bla-bla-bla. ¿A quién es que quieren engañar? Al presidente Abinader, Ignacio Paliza o a Hipólito Mejía, porque a la comunidad dominicana residente en NY no será, vociferó un ciudadano en Queens. Otro recordó para “hablar mentiras y comer pescado hay que tener cuidado”, refrán pueblerino que transmite una enseñanza o mensaje. ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Nadil López, un cibaeño de pura cepa, siempre se ha caracterizado por su buen comportamiento, tanto público como privado, ante sus connacionales. Es muy dado a platicar con niños, jóvenes, adultos, profesionales, empresarios, políticos sobre los resultados positivos en la vida cuando se ejecutan acciones ejemplarizadoras y positivas hacia los demás. Por sus cualidades fue recomendado por el propio Peña Gómez como contador de la Casa Nacional del PRD. Desde hace décadas reside en Yonkers, donde ha continuado su “Modus vivendi”. Su forma de ser le ha granjeado múltiples amistades en diferentes etnias. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Nadil, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Consejo Mundial por la Paz (CMP) es un organismo internacional conformado en 1949, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo promover la coexistencia pacífica entre las naciones y el desarme nuclear. Aboga por el desarme universal, soberanía, independencia, coexistencia pacífica; las campañas contra el imperialismo, las armas de destrucción masiva y de todas las formas de discriminación. Su sede está en la ciudad de Atenas, Antártida.

►Servicio comunitario: Las agencias gubernamentales en EUA están trabajando juntas para mantener al público informado sobre las retiradas del mercado de productos de consumo peligrosos. Más información = https://www.recalls.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 30: Compra del dólar 54.12 y venta 55.25; Compra euro 58.39 y venta 61.82

►Combustibles: Del 29 de abril al 5 de mayo se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $33.97.

