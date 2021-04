OPINION: El tiempo le da la razón a Yomare Polanco

El autor es comunicador. Reside en Nueva York.

Al principio de su protesta, mucha gente pensó -y hasta yo llegué a sopesarlo- que el doctor Yomare Polanco estaba muy afectado por los resultados de las elecciones en el Exterior. Lucía como si el exitoso empresario dominicano se sintiera frustrado por no haber recibido el apoyo popular que los votantes le manifestaban personalmente.

Hoy, siete meses después de un evento traumático al extremo y en el que sólo participó el 20% de los dominicanos inscriptos en el padrón de la JCE, tenemos que reconocer que Yomare tenía mas que razones para sentirse traicionado por sus compañeros de partido, burlado por los que fungían de árbitros del proceso y abatido ante una comunidad que siempre lo ha respaldado y respetado, porque sabe de su nivel de desprendimiento y solidaridad.

Ya sabemos que, la “cuerda” que cogió el doctor, no era por no haber ganado sino, por la desfachatez mostrada por esa camarilla de delincuentes que la JCE puso al mando de los comicios en la circunscripción #1 y que debido a que eso le dio ganancia de causa al PRM, ellos se han hecho los “chivos locos” con los desmanes contra Polanco. Ya veremos si también se hacen los desentendidos con el desfalco cometido contra el Estado dominicano por los delincuentes de la OCLE y de la OPRET.

Lo que pudiera yo reclamarle al doctor Polanco -extrañamente, el único político que oye y responde críticas, aun sin compartirlas- es que, el manejo del asunto no fue el mas apropiado. Y digo ésto porque probablemente, yo habría peleado abiertamente con el partido PLD, que es la fuente primera del plan urdido contra su candidatura y en este momento, estaría bien lejos de ellos.

Pero, yo no soy Yomare, ni soy peledeísta, ni mucho menos me importan las incongruencias y la falta de lealtad de esa camarilla política “dirigente” que cada día evidencia más su grado de obsolescencia. Cuando yo culpo la dirección del PLD en Ultramar, es porque estoy seguro de que, si hubiesen sido coherentes y honestos consigo mismos, a los malandrines de la JCE les habría resultado muy difícil escamotearle el triunfo a Yomare y desfalcar, de paso, el Estado.

De forma que, como se ha demostrado, la traición de la dirección peledeísta al doctor Polanco facilitó que la OCLE y los encargados del “voto en el Exterior” en la circunscripción #1, hicieran el desorden que nos avergonzará por siempre y que tiene a la comunidad dominicanos pensando hoy, si vale la pena mantener ese voto a distancia que con tanta buena intención promovió Peña Gómez.

En este punto, quiero señalar que la directiva del PLD en la circunscripción #1, es culpable -por omisión y quizás hasta por complicidad- del desfalco cometido contra el Estado por la camarilla de la JCE responsable de las elecciones aquí, y que hoy, si se traslada la demanda del doctor Polanco a los tribunales de este país, probablemente tengamos una condena clara contra los autores de esa grande estafa a la comunidad dominicana.

Debo apuntar que el PRM, no sólo se hizo el desentendido con la conspiración cometida contra Polanco por su propio partido, como ya dije, sino que, además, se alió al PLD para no contarle los votos en Pensilvania, Maryland y Washington, provocando su derrota y que, por primera vez, no lograran un diputado.

Creo que si Yomare Polanco quiere que se haga justicia contra los malhechores que dilapidaron tanto dinero del pueblo dominicano, debe olvidarse del proceso que se sigue en Santo Domingo y traerlo hasta los tribunales locales. Porque él sabe perfectamente que, allá solamente le están dando largas al asunto, en este momento de complicidades y alianzas ocasionales.

Mi recomendación para el doctor Polanco es que, persista en su lucha contra esa banda de delincuentes anidados en la JCE. Pero, también quiero que él piense si vale la pena insistir en ese asunto de “votar en el Exterior”. Yo nunca estuve de acuerdo con el voto a distancia, porque esa aparente panacea, ya está dando los resultados que tanto anuncié: la división de la comunidad en el Exterior y lo grande es que: tampoco recibimos beneficio alguno.

