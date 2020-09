OPINION: El PRM es una extensión del PRD, pero con nuevos tigueres

El autor es periodista, locutor y analista político. Reside en Nueva York

Sin tener que pedirle perdón a nadie porque les causará roncha a muchos por tratar un tema que aunque parecería que es como «llover sobre mojado», ya que otros experimentado analistas políticos y comunicadores muy conocidos lo han dicho, que el nuevo partido gobernante PRM es el mismo PRD.

Es valido recordar a manera de ilustración para algunos jóvenes que incursionan en la política vernácula, como son los llamados milenium (generación nacida entre 1980 y 2000) , que quizás no conocen la indiosincracia de los políticos dominicanos.

Algunos de esos rasgos de estos individuos que por muchos años se han querido adueñar de la patria de Duarte son mentirosos, oportnistas, demagogos y, lo peor, ladrones, por solo mencionar algunos, quie no lo sea es apañador de quien se conoce como tal, y el PRM=PRD no escapa a llevar esa marca indeleble en nuestros políticos.

Si usted no cree que PRD y PRM es lo mismo, lea estas perlas de nombres que mientras la base trabajaba para alcazar el poder, estaban dispersos tirandose las cajas y los cajones y buscandose lo suyo aunque tuvieran que venderle su alma al Diablo: Neney Cabrera, Tony Peña Guaba, Ruben Luna, Carlos Gabriel García, Radhamés González, Hugo Beras, y no se sorprendan cuando vean a sus canchanchanes haciendo coro, como Peggy Cabral, Rafael «Fello» Suberví, Víctor Gómez Casanova, Julio Mariñez, Fidel Casilla (El papá, porque el hijo ya está) y Fiquito Vásquez, de quien se dice tiene un hijo nombrado en Educación, por solo mencionar algunos.

Todos esos «pejes gordos» siempre han estado en búsqueda, nada que ver con servirle al país, ahí están juntos y revueltos, y ni hablar de los llamados «viejos robles», tan intolerantes como los de la seccional de Nueva York, que ahora mantienen una división y un pugilato por un dinerito que está de vacaciones y que traerá como consecuencia el cierre del local, el cual está plagado de violaciones que su presidente no puede resolver porque está muy ocupado en busqueda de que le coloquen a su gente en el Consulado, Comisionado de Cultura o la ONU, lo que tiene haciendo «benbitas» a muchos compañeritos contrarios a su parcela. Esos verdugos seguirán pegados de la teta, por más buenas intenciones que Luis Abinader tenga, porque son tigueres y saben como hacerlo.

Ese es el PRD moderno, con nuevos «tigueres» que están por hacerle una al gobierno que ellos creen le pertenece, no sabiendo que fue el pueblo quien llevó al PRM al poder. Para muestra, un botón con las manifestaciones que se han suscitado donde quiera que se nombra un nuevo funcionario o se ratifica a un peledeísta, lo que ya muchos califican de «auto oposición» , y Nueva York no escapa a ese gran disgusto de los compañeritos de la diáspora que esperan ser tomados en cuenta por Abinader.

El loco se está por soltar, porque como perredesítas al fin, no dejarán de hacer lo que saben hacer. En mí reposa una carta de un alto dirigente de San Pedro de Macorís que dice, entre otras cosas, que Luis Abinader «ha estremecido las fibras políticas de la militancia del PRM en esa demarcación», como también un audio emplazando al presidente de la seccional de Nueva York a renunciar por inepto. Todo eso es motivo de análisis y ponderación para evitar males peores, el país no se lo merece después del colapso que dejó el PLD.

Esperamos que el loco no se le suelte a Luis y su gobierno de «blanquitos y familiares» , porque en la República Dominicana el horno no está para galletitas, y él lo sabe, encontró un país con una pandemia que aún la curva no aplana y un desfalco dejado por los pandilleros morados ,que según muchos, se saldrán con la suya porque, a la postre, se protejerán unos con otros, ya que quienes saltaron el charco estaban guisando en el PLD, y PRM es lo mismo que PRD, pero con nuevos tigueres.