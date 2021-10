OPINION; El PLD está y seguirá en las calles

Definir qué es campaña electoral u otra actividad política a veces es difícil, dado el caso de que todas las actividades de un partido al final el resultado es la consecución de la presidencia del país de que se trate.

El gobierno del PRM ha tratado de intimidar a la Junta Central Electoral (JCE) a los fines de que ésta a su vez lo haga con el PLD, aduciendo de que éste partido está en «campaña electoral.

Nada más falso, se trata de que el gobierno también juega a ser oposición, con la finalidad de que el PLD le deje la cancha sola, para hacer y deshacer sin una oposición que le señale sus errores.

Recuerdo que en los años 70s y 80s, una o dos semanas después de transcurridas las elecciones, el PLD estaba en los barrios realizando lo que se denominó «esfuerzos concentrados», que consistían en que 20 o más miembros y circulistas del partido se formaran en comisiones de dos personas y, con una bandera del partido al hombro, el periódico «Vanguardia del Pueblo» y la revista «Política Teoría y Acción», se iniciaba la jornada de ir casa por casa, a dialogar con las personas sobre temas sociales y políticos.

Así se formó el PLD, en un diálogo permanente con la gente explicándole los objetivos políticos del partido y, en consecuencia también sus miembros y circulistas, tomando en cuenta de que esa era la parte práctica del estudio de ciencias sociales y política, cuyos estudios nunca eran menor de un año para poder obtener la categoría de miembro del partido.

La gente no entendía por qué habiendo transcurrido las elecciones una o dos semanas atrás, el PLD ya estaba en las calles hablando de política a la gente.

Eso era lo interesante para los peledeistas, ahí se explicaba a la gente que, aunque esas actividades eran políticas, pero no de corte electoral.

Era una actividad de formación de los miembros y circulistas del PLD, la población y el partido. ¿Y, eran esas actividades de corte electoral? Sí y no, sí porque al final se preparaba al partido para poder ser opción de gobierno. Y no, porque realmente en esas actividades no se promovían candidatos.

Como ahora no se promueven candidatos, ya que no hay candidatos en el PLD, ni hay campaña electoral.

El pdte Abinader está todo el día hablando del «cambio», lo cual fue su lema de campaña; ¿Se le puede impedir al pdte que lo haga? Por supuesto que no. Así como tampoco se le puede impedir al dueño de la Fuerza sin Pueblo, que vaya a Nueva York o donde sea, a juramentar a las mismas personas en cada ciudad de esa Urbe visitada.

El PLD tiene el compromiso de elegir un candidato dentro de varios precandidatos y, para eso no puede esperar a que llegue el período electoral, al período electoral se llega con un candidato, no con un precandidato.

En el caso del PRM y la Fuerza sin Pueblo, ellos no tienen que elegir un candidato de varios precandidatos, los candidatos de ellos están definidos. Pero tampoco se les puede prohibir que hagan sus actividades como partidos y políticos que son.

Los aspirantes a candidatos del PLD, están en estos momentos haciendo contactos (y siempre bajo techo), con la militancia de su partido, procurando obtener el apoyo de los mismos, con la finalidad de obtener su apoyo.

Debido a la extraordinaria publicidad que se obtiene a través de las diferentes plataformas que conforman las redes sociales, además del liderazgo de esos aspirantes a candidatos, ponen los nervios de punta al gobierno y al PRM.

Pero les decimos: atiendan a hacer su gobierno, a ver si salen bien aunque sea con una puntuación rozando el mínimo. El PLD está en las calles y en ellas seguirá hasta obtener la victoria en el 2024, porque está demostrado: ustedes no saben gobernar.

JPM