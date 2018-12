OPINION: El Danilismo

Durante un extenso periodo de tiempo los colindantes con las ideas y acciones político-partidarias del expresidente Leonel Fernández calificaron de tétrico el método y estructuración de Danilo Medina. Es consabido que Danilo (y sus seguidores) por lo común son de tendencia liberal.

Esta tendencia encuentra un coto, tipo freno, cuando el PLD absorbe las fuerzas conservadoras que le endosó Joaquín Balaguer a esa agrupación partidaria en el año 1996, fecha ésta cuando el partido de gobierno llega por primera vez al poder. Se configuró con mucha tesura la campaña de Medina, a raíz de que durante más de 20 años se formulaba una propuesta parecida a la de Bosch (Al menos en teoría) pero atrayente de sectores que le adversaban.

Medina, desde el punto de vista histórico, contaba con la animadversión de sectores mesurados del propio PLD – Rafael Alburquerque, entonces secretario general (1984), sustituido por Lidio Cadet – que fueron expulsados a raíz de tramas contra el profesor (Bosch), que en ese entonces veía en Medina una figura similar a la de él (Probablemente).

En el año 2000, fuera de las conclusiones que se derivan de la muerte del líder del PRD José Francisco Peña Gómez, Medina no contó con el apoyo de las fuerzas moderadas que si ofrecieron su adición en el 1996, de ahí parte de su derrota.

De todas formas los equipos que él (Danilo Medina) había formado mantuvieron niveles de lealtad en el proyecto DMP (Danilo Medina Presidente), con la salvedad de que llevaron sus estrategias a otros niveles, antes insospechados.

Se logró ver a Medina como una víctima “cuando lo venció el Estado” y a Fernández como un ambicioso que no escatimó esfuerzos para perpetuarse en el poder, a pesar de que la constitución (la que Hipólito Mejía modificó) no le impedía continuar en el ejercicio de la placa número uno del país.

…Pero ¿Qué es el Danilismo en verdad?

Existen muchas aserciones, que inclusive han sido abjuradas, más adelante, sobre lo que es el Danilismo. De lo pragmático tendencial se puede decir que es el fenómeno interno del PLD, donde un grupo de dirigentes y militantes sigue (no al poder del sobre) a Danilo Medina.

Desde otro enfoque podría decirse que es la negación total del Leonelismo. En el ejercicio del poder Fernández fue más parafernalio, más llamativo a la hora de efectuar cualquier acción, por simple que pareciera. Medina inyectó un grado de sencillez a sus acciones (aunque en el fondo no solucione ningún problema). Trasladarse con solo dos (2) vehículos, sentarse en cualquier silla, brincar un charco, etc…. Fueron elementos sustanciales que distanciaron a Medina de Fernández.

¿Qué tipo de distancia?

La distancia impregnada fue más de marketing que de práctica, pero tuvo su efecto. En los primeros cuatro (4) años de ejercicio político de Medina su popularidad llegó a colocarse en más de un 80%, cosa nunca antes vista en un mandatario dominicano. Esto le sirvió (como excusa fundamentada) para afianzar su tendencia y desterrar del poder a todo lo que se pareciera a Fernández (prácticas, seguidores y costumbres) y colocar en esas vacantes a su gente, prácticas y costumbres.

Por ese motivo los que se sienten excluidos del gobierno enfilan sus cañones contra el Danilismo. No se percatan que ha habido una sustitución de un grupo o elite económica por otra. Los que están (desean quedarse) propugnan otro período de Medina; los que están fuera (que desean volver) manifiestan que Fernández debe retomar los destinos del país.

¿Es incoherente el Danilismo?

El patíbulo argumentar sentencia a Medina como traidor a su palabra, por no respetar la no postulación consecutiva. Esta práctica es común en todos los mandatarios que hemos tenido (exceptuando unos pocos). Para Danilo tres (3) periodos son malísimos y ambiciosos, pero para Leonel un cuarto o quizás un quinto no. ¡Doble Moral!

Me identifico con un período y más nunca. Pienso que todos los que han dicho pertenecer a una ideológica, la han traicionado en la práctica para responder a los intereses que impone el sistema.

