OPINION: El coronavirus sí discrimina

El autor es coordinador general en el exterior de Alianza País. Reside en Nueva York.

Por Luis Rodríguez (Radhamés)

El alcalde de Nueva York acaba de presentar unos datos del impacto del coronavirus en la población a partir del factor racial, que viene a confirmar que si bien el COVID-19 puede atacar a ricos y a pobres, a blancos y a negros, su efecto letal es más elevado entre los mas desventajados de la sociedad.

De ahí que no me sorprende que el 34% de los fallecidos sean de origen hispano, aunque son el 29% de la población general.

Detrás de los latinos están los afroamericanos con un 28%, mientras representan el 22% en los 5 condados de la ciudad.

En un tercer lugar con un 27% están los blancos, quienes representan el 32% de la población general de la ciudad de New York.

Después en un cuarto lugar los asiáticos con un 7% de los fallecidos siendo un 14% de la población.

Esto significa que hasta ahora el 70% de los fallecidos pertenecen a las minorías étnicas, las cuales son también las más pobres, las que con más fuerza sufren la crisis de vivienda, las que tienen mayor nivel de enfermedades preestablecidas como hipertensión y diabetes y las que menos posibilidad tienen de acceder a una atención medica de calidad incluso en momentos normales, no de crisis como el actual. Agréguele a estos factores el tipo de trabajo que desempeñan que muchas veces los expone a situaciones de más riegos.

Esta realidad sesgada por los factores de clase, racial y laboral no es exclusiva de New York.

En la ciudad de Chicago al momento de contabilizarse 140 fallecidos por el COVID el 70 por ciento eran negros, aun y cuando estos sólo representan el 30% de su población, proporción exactamente igual se registro en Louisiana.

Tengo una aprehensión muy negativa para cuando estos números se desglosen a partir del origen nacional. Los envejecientes y los taxistas nuestros posiblemente aparezcan entre los más afectados.

No me sorprenderá que el número de dominicanos y dominicanas fallecidos producto del COVID sea muy superior a lo que proporcionalmente somos en la población de New York.

Aunque hay datos que sugieren un descenso en el número de nuevos infectados, no descarto un rebote en nuestras comunidades.

No me acaba de convencer la simple cuarentena sino es acompañada por prueba masiva para identificar infectados.

Por eso plantee desde la semana pasada que en condados como el Alto Manhattan y el Bronx se habilitaran espacios, como el Yankee Stadium, para hacer el tex del coronavirus y darle seguimiento a los afectados, propuesta esta que encontró simpatía en el congresista Adriano Espaillat y el concejal Ydanis Rodríguez.

A pesar de lo dicho, rescatare una de las frases celebres de mi madre ida: que dios nos encuentre confesados.

Un abrazo aun en el tiempo del coronavirus.