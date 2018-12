OPINION: El cinturón verde de los ríos Yubaso y Nigua

Cada día se observa de cómo gran cantidad de ciudadanos (niños y jóvenes escolares, trabajadores y visitantes) arriesgan la vida para cruzar el tramo de la Autopista seis de noviembre que comunica con la escuela primaria de villa fundación, el barrio Moscú, La suiza, el cruce de la Toma y los que van para la comunidad de Jamey, Hato Dama y los Toros. Ese problema fue solicitado a través de una carta a las autoridades de San Cristóbal para evitar que más de 5 mil personas se expongan al peligro al atravesar ese tramo a pie.

Recientemente participé en el acto de juramentación de la directiva de la junta de vecinos del Sector Villa Progreso, donde viven más de 1,500 familias y el clamor se oyó a coro y a canto de tambores porque ellos quieren que el presidente de la republica le ordene al ministro de obras públicas para que les construya el puente peatonal para perder el miedo que cada día sufren cuando tienen que ver sus hijos cruzar la autopista a toda velocidad para que los vehículos no se lo lleven, por falta de este importante puente peatonal.

Los barrios que están en la parte sur de las seis de noviembre son: Semilla, Villa Liberación, Villa Progreso I y Villa Progreso II, que deben comunicarse con los barrios de la zona norte, que son: Villa Fundación, Moscú, Sabana Toro, Villa progreso de Moscú, El Gran Jinete, La planta de gas de la entrada a la carretera que va a la Toma, El barrio La Suiza y la Guandulera. Todas esas personas deben moverse de ambos lados porque tienen vínculos familiares, deben cruzar de ambos lados para saber de sus familias, trabajar y comprar las cosas que necesitan.

Es justo que a esa gran cantidad de ciudadanos se les atienda en poco tiempo porque el puente peatonal es vital para poder llevar una vida de mejor calidad de mejor seguridad para todos los moradores que viven en esos entornos. Se ruega a las autoridades de San Cristóbal que pongan carta sobre el asunto y dicho problema sea resuelto a la mayor brevedad posible.

El otro problema planteado es que la ciudad de San Cristóbal se está llenando de contaminación y está perdiendo sus aguas por la alta despoblación de arboles y el saqueo de todas sus arenas del cauce de los Ríos Nigua y Yubaso muy cercano al casco urbano y con esto se está poniendo en peligro la desaparición de los ríos. Se pone en peligro las viviendas y las vidas de las personas que moran alrededor, ya que cuando hay grandes crecidas por la alta precipitación de lluvia hay el temor de que podrían perderlo todo.

Los cauces de los ríos Yubaso y Nigua ya no aguantan más, pues no solo sacan el material lejos del entorno de la ciudad de San Cristóbal sino también que lo están sacando de todo el tramo que está entre el puente de la avenida seis de noviembre hasta el puente de madre vieja sur y ninguna autoridad dice nada y si dice parece que no les hacen caso. Hace mucho que esos ríos sus causes no aguantan más sacado de arena, pues ya no retienen el agua porque su capa freática ha sido destruida. Todo parece como si esos dos ríos están muriendo y ya no pueden llorar porque sus lágrimas no fluyen.

Aún hay esperanzas para evitar que estos dos ríos legendarios – históricos de andanzas y amoríos de antaño, no queden en el olvido de las autoridades y he propuesto que se construya un cinturón verde alrededor de esos dos ríos y el trébol para que cubran la ciudad de tanta humareda de vehículos que transitan por la autopista seis de noviembre, sembrando abundantes árboles, cercar los alrededores de los ríos y evitar que los depredadores sigan matando lo poco que queda del Yubaso y el Nigua. El cinturón verde debe comenzar desde los limites de boruga bajando por el rio nigua norte – Sur hasta después de cruzar Las Arecas; y desde el rio Yubaso Oeste – Este por lo lateral de Industrias Goya hasta unirse con el Nigua.

Creo que estamos a tiempo para darle una mayor calidad de aire y agua a los pobladores de San Cristóbal porque esos dos ríos deben declararse patrimonio y reserva verde de la Nación Dominicana. Esperamos que el ayuntamiento de San Cristóbal pueda lograr un convenio con las autoridades de Medio Ambiente para llevar a cabo tan ambicioso (proyecto Cinturón Verde) parecido al del rio Haina. También que se gestione la construcción del puente peatonal cruce Norte-Sur y viceversa por la seis de noviembre por la entrada de Semilla.

of-am