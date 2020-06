OPINION: El candidato opositor Luis Abinader y su circunstancia

“Yo soy yo y mi circunstancia; y si no la salvo a ella no me salvo yo”. José Ortega y Gasset

El hecho de que Luis Abinader haya contraído el coronavirus no significa necesariamente un revés en su carrera por la presidencia de la República. Al contrario, podría ayudarle. De hecho, de primera intención eso genera una humana compasión, en momentos en que los adversarios de este candidato iniciaban una campaña presentándolo como un “muchacho adinerado” de escaso contacto con el pueblo.

Ahora él aparecerá con un protagonismo que quizás no tenía, pues tanto quienes le apoyan como los que le adversan estarán obligados permanecer atentos a los boletines médicos sobre su salud y de paso sentirán una justificada curiosidad de saber quiénes se solidarizan o no con él.

Un error de la campaña electoral del PRM es que se ha concentrado demasiado en la figura de su candidato presidencial y no ha sacado provecho a los muchos profesionales, técnicos y representantes de otros sectores que han apoyado a éste. Ahora estos últimos (y de paso también la candidata vicepresidencial Raquel Peña) tendrán oportunidad dar la cara, lo cual sería beneficioso para este partido.

Otra cosa importante es que al verse obligado a suspender los actos con la presencia física de su candidato y a hacer contactos virtuales, tanto el PRM como el propio Abinader tendrán un ahorro considerable de dinero.

Es pues justificado pensar que no necesariamente la pandemia significa un revés para Abinader. Todo dependerá de la habilidad con que sus estrategas de campaña manejen este asunto y de los conceptos que logren emitir durante los días que faltan para las elecciones.

