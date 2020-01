OPINION: El cambio va en Santo Domingo Este

A menos de un mes para celebrarse las elecciones municipales se puede vaticinar el arrollador triunfo que tendrá la coalición de organizaciones políticas que forman el Partido Revolucionario Moderno, la Alianza Por la Democracia, el Partido Humanista, Dominicanos por el Cambio, el Frente Amplio, el Partido Revolucionario Social Demócrata, Alianza País, Compromiso RD, entre otros.

En el Municipio Santo Domingo Este —el más poblado de la geografía nacional— no hay formas de impedir la victoria de Manuel Jiménez, un hombre que ha hecho grandes aportes al país, desde su condición de músico, cantante y compositor, pero también desde su condición de legislador. Se trata de una persona con una impecable hoja de servicios.

Como compositor, Manuel Jiménez ha escrito canciones que dan la vuelta al mundo. Múltiples artistas, tanto nacionales como internacionales, interpretan melodías de la autoría de este sobresaliente dominicano, quien compuso a “Derroche”, una famosa canción universal, traducida en más de diez idiomas y fue tema musical del filme argentino“Caballo Desbocado.”

Jiménez ha ganado reconocimientos en el ámbito local y mundial. De forma honorífica, además, escribió los himnos de los Países del Africa, el Caribe y el Pacífico, así como del Colegio Médico Dominicano, de la Asociación Dominicana de Profesores y de la Universidad Para Adultos.

El aporte cultural de Manuel Jiménez es amplísimo. Fue presidente del Consejo Presidencial de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), presidente de la Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores de Música y es miembro de la Comisión Permanente de Efemérides Patria.

¡No termina ahí! Manuel Jiménez fue electo diputado en el 2002, 2006 y 2010, produciendo legislaciones en temas de seguridad ciudadana, arte, cultura y medio ambiente. Entre sus iniciativas legislativas están: Ley de Cine, Ley de Música y Ley de Mecenazgo Cultural, así como modificación a la Ley 163-01, para que Santo Domingo Este pase a llamarse “La Trinitaria”.

Ahora este orgullo dominicano procura seguir sirviendo a su país y esta vez desde el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Para tales fines, ha elaborado un sustancioso Proyecto Municipal 2020-2024, de 73 páginas, que es el programa de gobierno más completo que he visto, porque describe todos los problemas de la localidad y plantea soluciones concretas para cada uno de ellos.

Entre sus planes están: La Descentralización (crear 13 mini-alcaldías en las diferentes circunscripciones), la Participación, la Eficiencia y Eficacia, Limpieza Integral (recogida de basura durante las 24 horas), Red de Servicios, Cultura y Deporte, Seguridad (enfrentar la inseguridad ciudadana con una serie de medidas estudiadas y definidas), Tránsito, Tráfico y Accesibilidad (organizar el caótico tránsito del municipio), Transparencia y Relanzamiento del Municipio. Se propone en pocas palabras transformar a Santo Domingo Este de un barrio a una gran ciudad. Una ciudad limpia, dotada de todos los servicos, segura y vivible.

Diría que Manuel Jiménez es el único candidato a alcalde de Santo Domingo Este que tiene propuestas. Y esa posiblemente sea la razón por la que su competencia del PLD, debajo por 24 puntos de acuerdo a las encuestas, no acude a los lugares donde invitan a los aspirantes a ese cargo electivo.

Manuel Jiménez no sólo es el único candidato a alcalde de Santo Domingo Este con propuestas programáticas. Es un hombre que no practica clientelismo ni le compra su conciencia a ningún munícipe. Su popularidad está basada en su carisma, humildad, capacidad de trabajo y honestidad, cualidades que han contribuido a la creación de un ejército de hombres y mujeres, donde se destaca la juventud discriminada por el PLD, que apoya sin reserva a Manuel Jiménez. No tengo la menor duda de que en Santo Domingo Este“el cambio va y el PLD se va”.

