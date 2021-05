OPINION: Divorcio entre el PRM y la clase media

No está en discusión que la respuesta es no.

Un aliado coyuntural lo constituye la fracción del electorado, es decir, la clase media, que sin tener militancia política alguna, por diversas razones, optó por apoyarlo, y aunque no existen compromisos formales entre ambos, explícitamente en los medios se expone su pliego de condiciones.

5. Es decir, desde hace casi 12 años, al gobierno no le sobra o le falta dinero al Gobierno?

Reducir sus gastos, tal como lo hizo Alemania en el 2008, pero nuestro país no tiene las condiciones del país germano,

Absolutamente No.

9. Alguien, en su sano juicio, que no le sobra el dinero (no tiene Superávit), sino que le falta dinero (tiene déficit), lo cual lo conmina a endeudarse sí o sí (con nuevas deudas), debería estar financiando algo que no es una prioridad como la Publicidad?

La respuesta es obvia!