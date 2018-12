OPINION: Diversifique sus inversiones

Es frecuente ver como muchas personas sin cultura ni asesoría financiera se lanzan a invertir o ahorrar lo poco o mucho dinero que disponen, atraídas por informaciones distorsionadas sobre la posible rentabilidad que recibirán sin tomar en cuenta los riesgos financieros que han de enfrentar.

Muchos habilidosos de las finanzas con ánimo de timar o engañar viven detrás de las personas más incautas o desconocedoras del arte de los negocios proponiéndoles las más variadas actividades comerciales o financieras con una supuesta rentabilidad que se aleja de toda realidad.

De ahí que son muchas las pirámides financieras, negocios fantasmas, intermediarios financieros e instituciones que disponen hasta de licencias para operar las que se dedican a sorprender a personas que procuran incrementar sus ahorros u obtener atractivas rentabilidades sobre su dinero.

Se sabe y no es un secreto que actuar en un mundo económico imperfecto donde opera la inflación o incremento sostenido de los precios, las tasas de interés, los tipos de cambio, entre otras variables económicas que afectan el precio o costo del capital, es motivo de que se busque compensar la pérdida de valor del dinero a los fines de preservar el mismo en el tiempo.

En finanzas se conocen dos temas importantes: la tasa de rendimiento total y el riesgo, siendo el primero la ganancia o la pérdida total que experimenta una inversión en un período específico, mientras el riesgo es la medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión o, el grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo determinado.

También se conoce el tema del rendimiento requerido el que se aplica a los instrumentos patrimoniales, como las acciones comunes. También es el costo o precio de los fondos obtenidos por medio de la venta de una participación en la propiedad.

Hay personas que solo se concentran en el tema del rendimiento total o requerido dejando a un lado el tema del riesgo o probabilidad de que ocurra un evento no esperado.

En ese sentido y dado lo anterior, muchas personas son atraídas por lo que pueden ganar al ahorrar e invertir su dinero en un proyecto o adquisición de algún instrumento y/o activo financiero.

De ahí que muchas personas han sido sorprendidas en su buena fe cuando se les explica que si invierten su dinero en un fondo de inversión, en un proyecto, en fondos de cobertura o negocio en sentido en general alcanzarán pingues beneficios pero no se les explica o se les advierte de la existencia del riesgo que han de asumir.

Desde el esquema financiero del famoso italiano Carlos Ponzi, mejor conocida como el negocio de la pirámide del año 1920, en los Estados Unidos, muchos habilidosos se han arriesgados a engañar a personas carentes de la más mínima cultura financiera las cuales han caído en ese y otros esquemas o negocios turbios en los que han colocado todos sus ahorros.

En finanzas, arte o ciencia de administrar el dinero, se aconseja no colocar todos los huevos en la misma canasta a los fines de evitar concentrar el riesgo financiero.

Para ello las finanzas orientan que el inversionista debe diversificar el riesgo y las rentabilidades, distribuyendo sus ahorros al invertirlos en varios instrumentos financieros o varios proyectos, a los fines de poder sortear cualquier situación de crisis que pueda generarse en el proyecto o instrumento, objeto de su inversión.

Un caso muy sonado en la historia financiera reciente de engaños o tramas financieras piramidales es el del señor Bernard Madoff, el cual marcó un antes y un después en los hechos financieros de los Estados Unidos.

Este fraude involucró la suma de US$64,800 millones, por el que Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel, provocando a los inversores unas pérdidas probadas de US$17,800 millones, siendo la diferencia de US$47,000 millones correspondientes a las ganancias ficticias que aparecían en las cuentas que Madoff gestionaba personalmente.

En la República Dominicana se han dado esquemas de esta naturaleza de menor escala pero no han dejado de engañar a muchas personas, tales los casos de: Tele Free siendo el más reciente el de Money Free, declarado como un fraude piramidal complejo.

Pero no solo se han dado estafas en estos esquemas de negocios financieros informales sino también en instituciones financieras legalmente reconocidas, entre ellas las quiebras por estafas de: Baninter, Bancrédito, Banco Universal, Mercantil y más reciente el caso del Banco Peravia, entre otros intermediarios financieros formales.

Es costumbre que el trabajador dominicano o personas del lar nativo reciban algún ingreso de dinero extra en el mes de diciembre de cada año o en cualquier período y piensen realizar una inversión micro, mediana o pequeña con el propósito de obtener ingresos o ganancias adicionales para completar sus presupuestos familiares o incrementar sus ahorros.

En tal sentido, se aconseja que se orienten mediante personas, instituciones, amigos o familiares conocedoras de las finanzas a los fines de evitar ser sorprendidas por personas o instituciones inescrupulosas que su único propósito no es más que el de engañar a los incautos o carentes de informaciones sobre los mercados financieros (mercados de dinero, divisas y capitales) o cualquier negocio.

De manera que no solo existen estafadores de poca monta sino también de altos niveles que se dan a la tarea de arrebatarles lo poco o mucho dinero que disponen personas humildes carentes de informaciones sobre negocios en sentido general.

Es el momento pués de que si usted no conoce las herramientas de las finanzas se oriente sobre las expectativas económicas y financieras que pueden darse en los próximos meses del año 2019 a los fines de evitar ser víctimas de los maleantes que nunca duermen.

Así mismo se aconseja a pequeños o grandes inversores que no concentren todo su dinero en una sola moneda o divisa, que no depositen lo mucho o poco en una sola institución financiera, en cambio que lo distribuyan en varias monedas fuertes, en varias instituciones o en varios negocios, a los fines de honrar la máxima financiera que reza: “Todos los huevos no se colocan en una sola canasta”.

Se debe evitar la inversión individual en cambio se recomienda la inversión de cartera, contentiva de varios instrumentos financieros como :acciones preferentes, bonos, papeles comerciales, certificados financieros, notas y letras hipotecarias, entre otros, preferiblemente inversiones de renta fija y no variable, para así sortear la incertidumbre o inestabilidad que hoy impera en los mercados financieros.

Recordar que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado.

of-am