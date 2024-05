OPINION: De aquí y de allá

Por BELKYS MARTINEZ

Señores, los Newyores, específicamente en el Bronx y Manhattan, este fin de semana que acaba de pasar, no tenían nada que envidiar a la República Dominicana en cuanto a proselitismo político dominicano se refiere. El sábado y domingo había actividades de cierre de campaña por doquier, candidatos a diputados de ultramar y los partidos políticos se centraron en el cierre de campaña, porque ahora sí es verdad que los días pasarán rápidos. Estamos a tan solo 6 días, incluyendo el día de las elecciones, para que los dominicanos participen del proceso democrático de ejercer su derecho al voto. Los expertos en campaña política aseguran que las elecciones se ganan en la última semana, o sea, esta semana.

Los dominicanos del exterior tienen un papel importante en estas elecciones presidenciales y congresuales, ya que tienen derecho a votar y a influir en el futuro de su país. Por eso, es importante que todos los dominicanos, tanto en República Dominicana como en el extranjero, ejerzan su derecho al voto y participen en este proceso democrático. ¡Que viva la democracia dominicana! …. Pues vámonos a las informaciones que hay mucho que comentar.

Retiran vacuna del COVID-19

Ay padre AstraZeneca ha decidido retirar su vacuna contra el COVID-19 a nivel mundial debido a preocupaciones relacionadas con los posibles efectos secundarios de coágulos sanguíneos en algunas personas que han recibido la vacuna.

Varios países han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca debido a estos informes de efectos adversos, y la empresa ha optado por retirarla mientras se llevan a cabo investigaciones adicionales para determinar la seguridad y eficacia de la vacuna.

Arrestado hombre violo a mujer atándola del cuello

Hoy, los residentes del Bronx podemos respirar un poco más aliviados, pues el hombre responsable de un horrible ataque captado por las cámaras en el Bronx ha sido arrestado. Kashaan Parks, de 39 años, fue acusado de atacar a una mujer de 45 años, atándola con un cinturón por detrás, arrastrándola hasta dejarla inconsciente entre dos vehículos y violándola.

El ataque, ocurrido alrededor de las 3:00 am cerca de East 152nd Street y Third Avenue, ha dejado a la ciudad en shock. La precisión con la que actúo Parks ha llevado a la policía a creer que este no es su primer crimen de esta naturaleza. Su madre, Beverly Parks, de 56 años, tuvo el coraje de entregar a su propio hijo a las autoridades, convenciéndolo de que se entregara por este crimen retorcido.

La Unidad de Víctimas Especiales de la policía de Nueva York está investigando este horrendo crimen y se espera que se haga justicia. Es un llamado de alerta a las autoridades para que tomen medidas urgentes y protejan a la ciudadanía de este tipo de violencia. No podemos permitir que estos actos atroces queden impunes.

El comportamiento de algunos políticos y candidatos

Aquí pensando que apenas faltan 6 días para las elecciones y es imperativo reflexionar sobre el comportamiento de algunos políticos y candidatos fuera de contexto, es lamentable ver cómo algunos se toman la política a título personal, olvidando por completo el verdadero significado de hacer política. En lugar de enfocarse en servir a la comunidad y trabajar por el bienestar de todos, se dedican a atacar a sus oponentes, a descalificar a quienes no están de acuerdo con ellos y a buscar su propio beneficio a toda costa.

Finalizando estos tiempos de campañas políticas, resulta lamentable observar cómo algunos aspirantes se enfocan en intereses personales en lugar de en servir a la comunidad y trabajar por el bienestar de todos.

Es preocupante ver cómo se generan divisiones internas en los partidos, cómo se descalifica a los oponentes y se maltrata a compañeros de ruta, priorizando los intereses personales por encima de los colectivos. La política no debe ser un terreno de egos inflados y ambiciones desmedidas, sino un espacio de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones para los problemas reales que enfrentamos como comunidad.

Al final los votos son los que cuentan y todos nos veremos las caras después del 19 de mayo. No tiene sentido ofendernos entre nosotros. Como electores, debemos estar atentos a estos comportamientos y no dejarnos engañar por discursos vacíos y actitudes destructivas. Es importante exigir a nuestros representantes políticos que actúen con ética, transparencia y compromiso hacia el bien común.

La política es una herramienta poderosa para el cambio y la transformación. Recordemos que juntos podemos cambiar el rumbo y construir un futuro mejor para todos. Por favor no perdamos de vista el verdadero sentido de la política.

Luis Abinader con una repostulación segura el próximo domingo

Con las elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana programadas para el 19 de mayo, se vislumbra que el presidente Luis Abinader tiene una repostulación asegurada. Las condiciones actuales claramente favorecen al mandatario, con una oposición dividida y candidatos que no logran conectar con el electorado.

Es importante reconocer el excelente trabajo de los partidos aliados, especialmente el Partido Reformista Social Cristiano, los partidos aliados están realizando un excelente trabajo para garantizar el éxito de la repostulación de Abinader.

El presidente Abinader ha mantenido una fuerte presencia en las calles y ha logrado mantenerse por encima incluso de su propio partido en términos de popularidad y apoyo. Esto le otorga una ventaja significativa en la contienda electoral.

Ayer, en el cierre de campaña en todo el territorio nacional y en New York, quedó demostrado que el presidente se encamina hacia una victoria en primera vuelta. A pesar de los intentos de la oposición por desacreditar su gestión a través de campañas sucias, la población se identifica cada vez más con Abinader.

El país respalda aspectos clave del gobierno de Abinader, como la lucha contra la corrupción, el impulso a la economía, la generación de empleo, el fortalecimiento de la educación y la salud, así como la transparencia y la rendición de cuentas.

No hay dudas de que el presidente obtendrá una victoria aplastante en las elecciones del próximo domingo 19 de mayo, lo que le permitirá seguir trabajando por el bienestar y desarrollo de la República Dominicana en su próximo mandato presidencial.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción.

Que si alguien sabe que paso en Rescate RD, que no pudieron ponerse de acuerdo para el cierre de campaña en los Newyores?…uuuuueeeeppa

La segunda que recibimos por email:

Alguien sabe si es cierto que Frederick Martínez (El Pacha) se juramentó en el PRM y se compromete a votar por Luis Abinader?..Guaaaay

Y la última que recibimos por WhatsApp:

¿Que si es cierto que la mentira no debe ser arma de campaña? ….. Todo el que no tiene nada que mostrar acude a ella.

Mi gente, llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá. Recuerden que el domingo son las elecciones y todos debemos ejercer nuestro derecho a votar.