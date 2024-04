OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York

Por Belkys Martínez

Bendiciones amores de mi vida, la verdad que el tiempo vuela. ¡Tan solo estamos a 27 días para las elecciones presidenciales y congresuales en nuestra patria! Allá en República Dominicana, las contiendas electorales son todo un espectáculo, con caravanas que recorren las calles, mítines y un fervor político que se siente en el aire. ¡Qué ambiente tan único y vibrante!

¡Desearía estar allí para disfrutar de esos baños de pueblo que solo los dominicanos sabemos hacer! ¡Ningún otro país organiza elecciones con tanta pasión y energía como los nuestros! . Aquí en el exterior, las cosas son diferentes, con regulaciones y ocupaciones que nos limitan, pero no importa, debemos adaptarnos y vivir la emoción de la forma que sea.

Lo importante es que todos participemos en este proceso democrático que marcará el futuro de nuestra nación el próximo 19 de mayo. Mientras tanto, hay mucho por comentar por estos lares.

DIA DE LA TIERRA

Ayer se celebró en New York el Día de la Tierra, con la celebración del Día sin Automóviles (Car Free Day), que abarcó los cinco condados y conectó más de 100 calles abiertas, 22 plazas y acceso a más de 1,000 millas de la ciudad a través de la red de bicicletas.

Sin embargo, hubo algunas fallas en la organización del evento. En mi visita al área del Bronx, ubicada en la calle 188 entre Grand Concourse y Morris, noté que no había una tarima para las actuaciones artísticas. El grupo folklórico dominicano se presentó en pleno pavimento, con poca asistencia de público.

Posteriormente, me trasladé a la calle 182 y Saint Nicholas, donde el público se concentraba frente a la tarima donde tocaba El Rubio del Acordeón. A lo largo de Saint Nicholas, la afluencia de público fue menor en comparación con años anteriores.

Hubo una falta de previsión en la colocación de las tarimas para las presentaciones artísticas, lo que dificultó la visualización de los artistas para gran parte del público. Parece que el equipo encargado este año carecía de la experiencia necesaria para organizar un evento de este tipo.

En general, la organización del evento no estuvo a la altura de las expectativas y la asistencia de público en el Bronx y Manhattan fue menor de lo esperado. A pesar de la excelente iniciativa de concienciación sobre la protección del medio ambiente, la falta de una adecuada organización y producción por parte del equipo responsables dejó mucho que desear. Es vital recordar, considerar las necesidades de todos los asistentes y artistas para garantizar el éxito del evento en futuras ediciones.

Es una iniciativa extraordinaria del Comisionado de Transporte de la ciudad de New York Ydanis Rodríguez, concientizar la comunidad sobre preservar el medio ambiente y debemos de apoyar esa iniciativa, algo que debería entender perfectamente el equipo que trabajó el montaje de este evento, el cuál del 0 al 10 se ganó un 0 bien grandote.

EL PACHA RECONOCE A JOSÉ ZABALA

El reconocido comunicador Frederick Martínez, conocido como El Pacha, realizó la transmisión en vivo de su popular programa semanal «Pégate y Gana con el Pacha» desde el alto Manhattan, en celebración del Día de la Tierra. Durante el programa, El Pacha hizo un emotivo reconocimiento a la destacada trayectoria de José Zabala, a quien reconoció como el mejor comunicador digital de la diáspora.

Con más de 13 años de experiencia en el ámbito de la comunicación digital, Zabala ha sido galardonado en diversas ocasiones por su arduo trabajo y dedicación en este campo. El más reciente reconocimiento otorgado por El Pacha es un justo homenaje a la labor incansable que Zabala ha desempeñado en la comunicación digital.

La noticia de este nuevo logro para Zabala ha generado una excelente recepción en el ámbito de la comunicación, destacando su valiosa contribución al campo digital. Desde aquí, queremos felicitar a José Zabala por este merecido reconocimiento y alentarle a seguir adelante con su excelente labor. ¡Felicitaciones, José Zabala!

LOS MALEVOLOS EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Durante esta campaña electoral, hemos observado una situación caótica en las candidaturas congresuales, donde se ha visto de todo. Resulta alarmante ver cómo algunos partidos políticos juegan con la inteligencia de la gente, especialmente con la de sus candidatos, generando una incertidumbre preocupante.

A pesar de la claridad de la JCE en los procesos internos de los partidos políticos, algunos han actuado como si nada, ignorando sus propios procesos y causando pérdidas monetarias a sus candidatos al cambiar de manera arbitraria las casillas en las boletas electorales, tanto aquí como allá, especialmente en la boleta D (Diputado)

Ante esta situación, algunos afectados han recurrido al Tribunal Superior Electoral, el cual les ha brindado su apoyo emitiendo sentencias a favor de ellos. Sin embargo, otros han optado por no hacer ruido, quizás para no perjudicar a sus partidos o evitar represalias de los altos dirigentes, sufriendo grandes pérdidas en publicidad y el trabajo realizado por sus equipos.

En definitiva, como se suele decir en mi campo, el sol no se puede tapar con un dedo. Tarde o temprano, las verdades salen a la luz, y aquellos que hayan actuado de manera deshonesta en perjuicio de otros serán señalados por sus acciones. En tiempos de elecciones, la honestidad y la transparencia son fundamentales para asegurar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en los actores políticos. Ojalá que, en futuros procesos internos de los partidos políticos, se respeten las reglas del juego y se actúe con ética y responsabilidad.

ENCUENTRO DE COMUNICADORES ANTES Y AHORA

Agradezco enormemente haber sido invitada al 3er. encuentro de comunicadores Antes y Ahora que se realizará el 22 de junio en New York.

Es un honor contar con la invitación de ARussell Ent. para asistir a esta celebración de networking.

El evento tiene como objetivo reunir a periodistas, comunicadores e influencers de la comunidad latina en el área triestatal para establecer alianzas y fortalecer los medios de comunicación. Además, se realizarán reconocimientos a personas por sus valiosas contribuciones a la comunidad latina y a la industria de las comunicaciones hispanas en los Estados Unidos.

Reconocer el esfuerzo y la dedicación del equipo de ARussell Ent., integrado por comunicadoras y relacionistas públicas entre ellas: Xiomara Taveras, Ana Russell, Jennifer Mercedes y Angie Jerez. Su trabajo incansable ha permitido que eventos como este se realicen de manera exitosa.

Allá estaremos compartiendo con nuestros compañeros de labor y amigos.

Agradezco la invitación y esperamos con entusiasmo poder participar en este encuentro tan especial.

CENA DE LOS AMIGOS DE LUIS ABINADER

Los amigos de Luís Abinader organizan una cena bailable para celebrar los 4 años de gobierno del presidente.

El evento tendrá lugar este viernes 26 en New Rochelle, comenzando con un cocktail a las 7:00 p.m. seguido de la cena a las 8:00 p.m.

La cena, organizada por empresarios dominicanos en New York que respaldan la repostulacion del presidente Abinader, contará con la presencia de dos invitados especiales: el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, y el director de Inapa, Wellington Arnaud Bisonó.

Promete ser una noche fabulosa, así que preparen sus mejores trapos de gala, zapatos cómodos porque se bailará toda la noche y no olviden sus celulares para capturar todos los momentos especiales con selfies y fotos jijijijijijijijij. Me dijeron que ahí se va a bailar y disfrutar toda la noche. Dizque Wellington Arnaud está ensayando los pasitos que dará en la pista de baile, mujeres aprovechen que eso no se ve todos los días, bailar con el baby face de Inapa y muchacho que baila ese #Erdianche, jijijijijijijijij

GOBERNADORA KATHY HOCHUL ANUNCIA MANOS DURAS CONTRA LADRONES

La gobernadora Kathy Hochul anunció recientemente nuevas iniciativas para combatir el robo organizado en comercios minoristas en el estado de Nueva York. Estas medidas forman parte del acuerdo de presupuesto estatal para el Año Fiscal 2025, el cual incluye inversiones históricas en seguridad pública. El enfoque de la gobernadora Hochul se centra en otorgar más poder a las fuerzas del orden, los fiscales y los propietarios de empresas, con el objetivo de proteger a los trabajadores minoristas de primera línea y reducir la delincuencia en general.

Según datos recientes, los delitos relacionados con el robo organizado en comercios minoristas han experimentado un aumento significativo en los últimos seis años en Nueva York. Ante esta situación, el presupuesto estatal 2025 contempla un plan de cinco puntos para abordar esta problemática. Este plan incluye medidas como reforzar las sanciones penales para quienes agredan a trabajadores minoristas, permitir a los fiscales combinar el valor de bienes robados al presentar cargos por hurto y hacer ilegal fomentar la venta de bienes robados.

Además, el plan propuesto por Hochul asigna $40,2 millones para equipos dedicados al robo en comercios minoristas dentro de la Policía Estatal y otras autoridades locales, incluyendo 100 miembros del personal de la Policía Estatal de Nueva York. Asimismo, se establece un crédito fiscal de $5 millones para ayudar a las pequeñas empresas a invertir en medidas de seguridad adicionales, como cámaras de vigilancia. Estas medidas buscan no solo proteger a los trabajadores minoristas, sino también disuadir a los delincuentes y garantizar la seguridad de la comunidad en general.

Las iniciativas anunciadas por la gobernadora representan un esfuerzo integral para abordar el problema del robo organizado en comercios minoristas en Nueva York. Con un enfoque en fortalecer la aplicación de la ley, brindar apoyo a las pequeñas empresas y proteger a los trabajadores de primera línea, se busca reducir la delincuencia y garantizar la seguridad en todo el estado.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

¿Que si es verdad que Karim Abu Naba aumento apuesta a RD$20 millones de pesos que Félix Bautista será derrotado en San Juan de la Maguana?……. Uuuuueeeeppa

La segunda que recibimos por email:

Que si es cierto que la Cámara de Representantes federal aprobó medida que prohibiría TikTok en EE. UU?……

Coooooomo

Y la última que recibimos por WhatsApp:

¿Que si es verdad que el subconsciente traicionó a Danilo Medina y dijo Leonel en una actividad de su partido en vez de Abel?…… El dianche, que lío.

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá, recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6 en punto por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales, cuídense mucho y nos reencontramos el próximo lunes.