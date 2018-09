Danilo cosecha lo que sembró: apagones y electricidad cara

Antes del rayo de AES Andrés, el administrador de EDESUR confesó la verdad: Con Punta Catalina seguirán los apagones que, junto a electricidad cara son provocados por errores de Danilo, algunos aquí descritos:

1.- En la transición, en Julio 2012, Danilo viajó a Brasil. Sorpresivamente anunció con Dilma Rousseff su agenda oculta, no incluida en su Plan de Gobierno: construir una generadora estatal a carbón. Expliqué a alguien que acompañó a Danilo que Brasil no podía liderar ese proyecto porque allá no construyen calderas ni turbogeneradores, equipos termoeléctricos fundamentales; porque BNDES sólo financia bienes y servicios brasileños; porque Odebrecht no tiene experticio electromecánico. Finalmente los equipos fueron americanos; Odebrecht subcontrató a Tecnimont, especialista electromecánico; BNDES no financió. Danilo no enfrentó el problema urgente que encontró: 35.5% de pérdidas promedio. Hoy EDEESTE pierde 36.5%. Danilo no paró la hemorragia energética .Peor aún, rechazó toda nueva generación privada. Argumenta, falazmente, que engendró a Catalina porque los privados no quisieron invertir.

2.- Leonel no agregó significativa generación termoeléctrica firme, de alta capacidad y bajo costo. Despidiéndose, rectificó realizando una licitación que estaba muy avanzada en Abril 2012 abarcando hasta 1,500 MW de carbón y gas , (doble de Catalina) invirtiendo empresarios privados US$ 3,000 Millones sin el estado proveer capital, préstamos, garantías. Insólitamente Danilo abrió cancha a Odebrecht cancelando esa licitación en Septiembre 2012, inmediatamente se juramentó. Esas plantas de gas hubieran operado en 2015; las de carbón en 2016.

3.- En Noviembre 18, 2012 en Cádiz, España, Dilma le dijo a Danilo que Brasil ayudaría a desarrollar aquí “energía hidráulica, solar y eólica; también etanol”. Rechazó apoyar la planta a carbón excluyéndola en declaración divulgada en la web Presidencial.

4.- Comenzando el 2013 Danilo desechó una generadora a gas, de propiedad mixta, acertadamente promovida por REFIDOMSA.

5.- Contrariando la decisión de Dilma, Lula nos visitó, finalizando Enero 2013, para dictar charlas reeleccionistas, pagadas por Odebrecht, y culminar tratativas con Danilo, gestando Punta Catalina. El proyecto más costoso históricamente inició con sobrevaluación, sin Odebrecht tener competidor real, sin realizar el “financial closing”, sin saber con cuáles fondos estatales se construiría. Comenzó con fallas éticas y técnicas perpetuadas, agravadas, evidenciadas con el tiempo.

6.- En Octubre 2013 el Sub-Secretario de Comercio de Estados Unidos visitó a Danilo para apoyar una planta privada de 460 MW en Manzanillo garantizando el gobierno americano suministrar gas natural. Previamente habían firmado un Memorándum de Entendimiento CDEEE y una firma americana ,que no conozco. Murió ese proyecto en CDEEE, no obstante el Vice-Presidente Pence visitar oficialmente a Danilo, en 2014, ofreciéndole solidario apoyo gubernamental de Estados Unidos, ratificando suministro ventajoso de gas natural a largo plazo. Resumiendo:

a) Danilo violó la recomendación de su propia Comisión, comprometiendo pagar 336 Millones de Dólares adicionales al precio sobrevaluado de 1,945 Millones, adelantando los 708 que CDEEE pagaría con un laudo arbitral no favorable.

b) Danilo pretende, inútilmente, presentar a Punta Catalina como solución mágica, comenzando generación parcial en Enero-Febrero 2019 con año y medio de atraso y alto costo de generación.

c) Para que nadie lo olvide: Si Danilo no hubiese cancelado en Septiembre 2012, la licitación que estaba ya avanzada, a partir del 2015, hace ya 3 años, hubieran entrado al sistema 1,500 MW adicionales de energía, más del doble que Catalina, pero a bajo costo, con inversión puramente privada sin dispendiar 3,000 Millones estatales en Catalina. También descartó otros proyectos, incluyendo ofertas concretas de grandes fondos de inversión privada a nivel mundial.

d) Danilo oculta que debió cobrarle a Odebrecht 195 Millones de Dólares por atrasos, superiores a 13 meses según el Contrato Original. Por no firmar un contrato “Suma Fija-Llave en Mano”, “Lump Sum- Turn Key” (LSTK) Catalina costara más de 3,000 Millones.

e) Danilo violó su propia consigna: “Continuar lo que está bien” , cancelando la licitación privada que encontró, que debió generar 1500 MW, el doble de Catalina comenzando en 2015. Desafortunadamente, decidió “Hacer lo que nunca se ha hecho”, derrochando fondos públicos en Catalina estatal

Punta Catalina, sobrevaluada, vinculada a condenas Magnitsky, no será comprada por americanos, como insinúan voceros de Danilo, provocador de apagones, electricidad cara y despilfarro de US$3,000 Millones .Aquellos polvos trajeron estos lodos.

of-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.