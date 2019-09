OPINION: Cuidémonos del dengue

POR RAFAEL E. PANIAGUA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades tropicales son aquellas que ocurren, única o principalmente, en los trópicos. Algunas de estas enfermedades son: malaria, tuberculosis, chikungunya… y de la que hablaremos hoy, el dengue. Según Medline Plus, el dengue es una infección causada por un virus. Este se subdivide en dos categorías, el clásico: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los globos oculares (ojos), dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido y el hemorrágico que hace énfasis en la fiebre alta y la hemorragia.

El virus del dengue se propaga por mosquitos hembra, de la especie Aedes Aegypti. La OMS menciona que la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. Medline Plus indica que no hay un tratamiento específico y, que la mayoría de las personas con dengue se recupera en, aproximadamente, dos semanas. Hasta entonces, se deben beber abundantes líquidos, reposar y tomar medicamentos contra la fiebre que no contengan aspirina, ya que este fármaco convertiría un dengue clásico, en uno hemorrágico por sus efectos en la circulación.

Según la OMS, los métodos para prevenir la transmisión del virus son: mantener el orden del medio ambiente para evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. Limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacena agua para el uso doméstico. Aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que se guarda agua a la intemperie y, además, evitar el uso de ropas negras y lumínicas para no atraer a los mosquitos.

Observemos a nuestro alrededor. No le hagas lugar al dengue, la prevención depende de todos. “Sin agua limpia estancada no hay criaderos, sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue”. Recuerda que es mejor prevenir que curar y que cuidar la salud de tus seres queridos es, también, una forma de amarlos.

