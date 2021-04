OPINION: Así no señor presidente, eso divide

El autor es periodista y locutor. Reside en Nueva York.

La comunidad dominicana del exterior ha quedado muy irritada y en especial quienes se identifican con el Partido Demócrata, con una foto que circula donde el presidente de la República Dominicana Luis Abinader, aparece junto a dos aspirantes al Concejo Municipal, quienes fueron llevados a palacio en compañía de el congresista Adriano Espaillat, y que dicho sea de paso, apadrina a los subsodichos aspirantes.

Parece ser que los asesores del presidente no le advirtieron que los personajes en cuestión han sido endosados por Adriano, a quienes muchos llaman «el guacanagarix dominicano» , quien durante su carrera política se ha propuesto dividir a la comunidad que lo ha apoyado siempre y ahora lamentablemente, con esta táctica, ha involucrado al presidente causando malestar en los perremeístas Demócratas que apoyan a otros candidatos al mismo puesto de sus pupilos.

Tampoco los asesores del presidente no le recordaron, porque él lo sabe, que no debe inmiscuirse en estas elecciones internas del Partido Demócrata, porque según entendidos, es como coartar la voluntad de sus co-partidarios perremeistas de aquí, que apoyan a otros candidatos, asi no señor presidente, eso divide, ya lo verá y escuchará voces experimentadas deplorando su actitud.

Al congresista Espaillat, se le fue la mano al traspolar una campaña interna de manera diplomática, a sabienda que puede ser llamado a capitulo por la comisión de ética del Departamento de Estado e investigar si el pasaje pagado en ese viaje, fue de su bolsillo, la Federal Electión Commission, (FEC) de los Estados Unidos de América, es clara y él lo sabe.

Vamos a ver en que para la cosa caballero como dice la canción, porque desde que circuló la referida foto donde aparecen los candidatos de Adriano, Shaun Abreu, Pierina Sánchez y el presidente Abinader, las cosas van a dar un giro y las opiniones encontradas saldrán desde acá hasta junio, donde el voto y la comunidad se va a dividir.

Todas las fotos no son buenas, muchas traen su consecuencias funesta que quedan plasmada en la mente del ser humano, sobre todo en la política, donde los seguidores de los líderes, tarde o temprano pasan factura, muchos dirán que los demás candidatos pueden hacerlo igual, pero no es lo mismo ni es igual que te lleve el Congresista, a que vayas solo, eso manda un mensaje, por eso vuelvo a reiterar, Así no señor presidente, eso divide.