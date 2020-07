OPINION: Algo que debe reconsiderar el Banco de Reservas

EL AUTOR es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

Como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación del Covid 19, al menos en la ciudad de Santo Domingo, algunas entidades bancarias, incluyendo el Banco de Reservas, que es una entidad oficial, adoptaron la medida de cerrar algunas sucursales, entendemos que temporalmente, aunque nadie se ha referido a ello.

A nuestro entender esta medida no fue bien sopesada, si con la misma realmente se pretendía evitar el aumento de las personas contaminadas, porque lo logrado es exactamente lo contrario.

Al cerrar una sucursal, se obliga a los residentes de ese sector, muchos de ellos pertenecientes a la tercera edad, a desplazarse a lugares más lejanos en los cuales encontrar una sucursal abierta, con la evidente exposición al virus, además de las molestias por el desplazamiento forzoso, muchas veces a pie.

Basta con pasar frente a una sucursal abierta de uno de los bancos reconocidos para apreciar a cualquier hora de las que se encuentra abierta, la calle de enfrente atestada de gente de todas las edades, sobre todo los días de pago.

Y eso es comprensible pues, por simple lógica matemática es posible establecer que si con una sola sucursal se pretende dar servicio a las personas que antes atendían 3 o 4 sucursales, el número de clientes aumentará proporcionalmente.

El cúmulo de grandes cantidades de personas sin un respeto riguroso del distanciamiento físico favorece la expansión de la pandemia. Pero además, hace de cualquier diligencia bancaria una tortura real por la gran cantidad de tiempo perdido en una fila, teniendo que soportar muchas veces por horas los rayos inclementes del sol caribeño.

No creo que los funcionarios bancarios no se hayan percatado de la presente situación, como tampoco creo que no hayan recibido quejas innumerables sobre la situación.

Entonces, la pregunta obligada es: ¿Por qué mantienen de manera forzada una situación con la que maltratan a su clientela y la obligan a una mayor exposición y roce con otras personas y, por consiguiente, un mayor riesgo de contagio?

No se me ocurre que la razón sea aprovechar las circunstancias actuales para suspender una parte del personal, disminuyendo así los compromisos económicos de la institución, al tiempo que se tienen asegurados los mismos ingresos, porque las actividades bancarias se mantienen a igual ritmo al margen de la pandemia.

Pero el objetivo de estas notas no es lanzar reproches a nadie, aunque parezcan justificados, ni tampoco acusar a nadie del incremento de los casos positivos reportados diariamente por el Ministerio de Salud y de los casos de defunciones, que alcanzan ya cifras alarmantes.

Nuestra meta es solo lograr que se revalore la medida, que resulta ser un contrasentido, y no solo se reabran todas las sucursales bancarias cerradas, sino que, incluso, se abran temporalmente otras más, que pueden estar ubicadas hasta en casetas de remolques.

Mientras mayor sea el número de sucursales bancarias abiertas, menor será el tiempo que tomará a un cliente realizar cualquier operación, menor el número de personas esperando, con lo que se acabarán los tumultos y exposiciones por este motivo. Concluida su diligencia, la gente podrá irse a su casa y mantenerse aislada, contribuyendo así a lo que se tiende a llamar cuarentena voluntaria.

Pienso que todos debemos contribuir a lograr el aplanamiento de la actual curva creciente de casos del Covid 29 y más aún los bancos, pues estos tienen seguridad de que sus actividades, y por tanto sus ingresos, no van a disminuir, sino que por el contrario pueden aumentar.

Apelo a la sensatez de los funcionarios bancarios, al menos del BanReservas que es un banco oficial. Al fin y al cabo, mientras más opciones de atención oferte un banco, mayor será la preferencia del público para su uso. Es algo de sentido común.

