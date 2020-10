OPINION: Abinader y a los pensantes del PRM

EL AUTOR es periodista. Reside en Salcedo.

Entiendo pertinente, y ojalá que el presente mensaje le llegue al Presidente Luis Abinader. Veo con preocupación la falta de que a su alrededor haya un » bloque de pensadores» que les ayuden en la toma de algunas aquellas decisiones consideradas importantes, pues la carga que lleva el mandatario sobre sus hombros son bastantes como para que todas salgan como se esperan.

La responsabilidad de un mandatario y más en las condiciones socio-política-económica y de salud que las actuales autoridades «cogieron» el mando, no fueron las mejores, muy por el contrario, han sido éstas las más traumáticas de toda la historia política de la nación.

Sin embargo, veo un Partido Revolucionario Moderno (PRM) en donde una gran mayoría de su membresía dirigencial, lejos de observarse una real sincerización (a lo mejor esté equivocado), lo que percibo es, un afán, y a veces desmedido, de buscar ciertos protagonismo en las diferentes esferas en donde muchos desarrollan sus labores.

Para nadie es un secreto que hemos estado observando materializado ciertos nubarrones de errores, muchos de los cuales (y de esto debe estar consciente el partido oficialista) que se los sacarán en cara en el tiempo considerado pertinentes, pues, debe de entenderse que este es un país por cuyas venas corren tres tipos de sangre: la que da vida, la que tiene que ver con la política como ciencia, pero también la que disfrazada de la primera no es más que pura politiquería; y esta última es la más lamentable.

El PRM debe ayudar al Presidente Abinader, y en cada una de las demarcaciones buscar de aquellos pensantes a los cuales más que dolerle unas siglas, que se conduelan de los pueblos, para de esta manera puedan fluir ideas que redunden en beneficio de las colectividades y no de un sector en particular.

Pero también Presidente Abinader, usted que a mi modo de ver es un hombre pragmático debe de buscar la manera de establecer al margen de lo que les exigen sus compañeros de partido y las leyes del país, un Concejo Consultivo de Pensadores, el cual con conocimientos de causa de lo que significa servir de colchón a las ideas y proyectos presidenciales, sepan además jugar su papel de manera anónima (si se quiere), para ayudar al mandatario a sobrellevar esas pesadas cargas que terminan envejeciendo y llenando de arrugas a quienes pasan por el solio de la Doctor Delgado con México.

Finalmente y a sabiendas de que el presente artículo en algunas esferas de poder no será bien entendido como es la idea del autor, mi llamado más que otra cosa, es dejar el mensaje de que me siento preocupado por algunas medidas que se han tomado, las cuales luego se han echado para atrás, así como, la observancia de la falta de una genuina y progresista asesoría en materia política, la cual, de no corregirse a tiempo podría sembrar en la psiquis del dominicano de que el real cambio al que se aspira, todavía no ha llegado, está a tiempo señor Presidente y su futuro en esta materia es envidiable.

JPM