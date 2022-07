RD opina para solucionar crisis haitianos deben estar de acuerdo

Canciller Roberto Álvarez.

SANTO DOMINGO.- La comunidad internacional y los países de la región deben trabajar en conjunto para impulsar acciones que ayuden a Haití a un adecuado y correcto manejo de la crisis que enfrenta, opinó el canciller dominicano, Roberto Álvarez.

Señaló que la ayuda extranjera en la vecina nación no ha logrado crear un país estable y que hasta que los mismos haitianos no miren hacia una misma dirección, no van solucionar sus conflictos.

“Que Haití busque el desarrollo propio de su país es posible, pero las élites políticas, empresariales, religiosas, académicas y de todo tipo tienen que ponerse de acuerdo finalmente. Nunca se logrará el desarrollo de esa nación hasta que los haitianos se pongan de acuerdo”, señaló el diplomático durante una entrevista con la periodista Lorenny Solano.

DIFICULTAD EN RELACIONES DOMINICO HAITIANAS

Además, dijo que el asesinato del presidente Jovenel Moise, hace un año, ha dificultado las relaciones entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, porque no hay un Gobierno con legitimidad electoral y aunque han llevado a cabo diversas negociaciones con grupos de oposición para ampliar la bases sociales, todavía no lo han logrado.

“Esto ha exacerbado el nivel de las pandillas criminales que tienen el control de un 60 a 65 por ciento según los estimados del territorio de Puerto Príncipe y áreas circundantes y ha hecho más difícil la relación bilateral entre ambos Estados. Es difícil tener una relación normal porque secuestran camioneros y a ciudadanos nuestros”, dijo el funcionario.

Álvarez destacó que a pesar de que el comercio entre República Dominicana y Haití ha descendido dramáticamente en los últimos años, la relación a nivel gubernamental es muy buena y mantienen un diálogo fluido, sin embargo “no es el Estado deseable”.

Afirmó, que se ha continuado trabajando sobre los temas enumerados en los nueve puntos del acuerdo firmado el 10 de enero del 2021 entre Luis Abinader y él fenecido Jovenel Moïse, que prometía una relación más estrecha entre ambos países: “Hemos estado avanzando pero no a la velocidad que se hubiera deseado”, dijo y mencionó la contribución de hospitales y de la verja perimetral.

