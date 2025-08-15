Opina Abinader es el que más ha hecho a favor de municipios

Santo Domingo. – El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, opinó que Luis Abinader es el mandatario que más ha hecho por los municipios y distritos municipales de República Dominicana.

Indicó que RD$ 4,000 millones asignados por Abinader para el fortalecimiento de las alcaldías y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente Han tenido un gran impacto positivo, en favor de estas jurisdicciones.

D’Aza explicó que esta transferencia, realizada en el año 2021, marcó un antes y un después en la inversión municipal, pues de la misma RD$ 800 millones han sido dedicados a la reactivación económica local mediante mercados, mataderos, funerarias, cementerios, y otros RD$ 3,200 millones a la construcción de aceras y contenes.

Resaltó que estos fondos fueron manejados bajo estrictos mecanismos de transparencia y supervisión, con auditorías públicas y criterios de distribución equitativa entre las demarcaciones, sin importar el partido político al que corresponde el alcalde o alcaldesa.

El Presidente de la LMD subrayó que la visión del presidente Abinader ha permitido que los gobiernos locales cuenten con recursos inéditos para responder a las necesidades de las comunidades, modernizar su infraestructura y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

D’Aza emitió estos criterios durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo“, que se difunde por Color Visión.

