ONU satisfecha por esfuerzos para resolver guerra de Ucrania

Miroslav Jenca

MADRID 30 Ago. – El secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU, Miroslav Jenca, ha expresado su satisfacción por los esfuerzos diplomáticos realizados para alcanzar una solución al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, como la cumbre de Alaska.

Sin embargo, ha mostrado su descontento por la contradicción que supone el recrudecimiento de los ataques sobre suelo ucraniano tras la muerte de al menos 23 personas por bombardeos rusos en Kiev este jueves.

«El creciente número de muertos y la devastación causada por la intensificación de los combates durante el verano contradicen los importantes esfuerzos de los últimos meses para darle una oportunidad a la diplomacia», ha sostenido el alto cargo de Naciones Unidas.

AGRADECE ESFUERZOS DE ESTADOS UNIDOS

En este sentido, ha agradecido los esfuerzos diplomáticos «liderados por el presidente de Estados Unidos» para llegar a algún acuerdo que permita la paz.

Entre ellos ha mencionado la reunión bilateral en Alaska entre los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, y la reunión de Trump, Zelenski y los líderes europeos en Washington –de las cuales no trascendieron apenas avances en esa línea–.

Igualmente, Jenca ha transmitido su pesar por «la brutal escalada de ataques aéreos» en Ucrania en la que los recientes bombardeos sobre su capital «son solo los últimos».

El pasado mes ha indicado que «se estableció un nuevo y trágico récord de víctimas mensuales» con 286 muertos y 1.388 heridos, la cifra más alta desde mayo de 2022.

Por otro lado, el jefe de la ONU ha alertado de un mayor impacto de la guerra sobre la población civil rusa, donde también se han reportado víctimas y ataques contra instalaciones como la central nuclear de Kursk.

PREPARA APOYO PARA 1.7 MILLONES DE PERSONAS

La ONU ya prepara apoyo específico para ayudar a unos 1,7 millones de personas y ha pedido «urgentemente» más financiación de los donantes para poder cubrir todas las necesidades.

«Instamos a todos los involucrados a que reduzcan urgentemente la escalada de la situación y redoblen los esfuerzos para crear condiciones que permitan una acción diplomática inclusiva encaminada al cese de las hostilidades y a una paz justa», ha concluido el secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU.