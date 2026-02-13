ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en Cuba

Volker Türk

NUEVA YORK.- Naciones Unidas ha señalado este viernes el impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, indicando que esta medida está agravando la situación de los Derechos Humanos de la población de la isla y reiterando que «los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos».

«Estamos extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba, en medio de un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los Derechos Humanos de las personas en Cuba», ha señalado la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En este sentido, ha avisado de las consecuencias de la «escasez de petróleo» en Cuba, señalando que este bloqueo pone en riesgo «la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país».

En su comunicado, el Alto Comisionado ha reiterado la llamada a que «todos los Estados levanten las medidas sectoriales unilaterales», insistiendo en «su impacto amplio e indiscriminado» en la población local. «Los objetivos de política no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos», ha agregado.

Según ha alertado, el bloqueo del petróleo en la isla afecta a las unidades de cuidados intensivos, a las salas de emergencia se han visto comprometidas, también la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, trasfusión de sangre y medicamentos sensibles a la temperatura.

Recordando que «más del 80% de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad», la ONU ha alertado de que los cortes de energía afectan al acceso «al agua potable segura, al saneamiento y a la higiene».

En lo que respecta a la alimentación, la falta de combustible ha impactado en el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada, influye negativamente en las redes de protección social.

«El acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, agua, medicamentos y un suministro adecuado de combustible y electricidad, debe salvaguardarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y la posibilidad de disfrutar de muchos otros derechos», ha recalcado la portavoz de Turk.

En este sentido, ha advertido del «impacto sostenido a largo plazo» de las sanciones contra Cuba, indicando que disminuye la capacidad del Estado para prestar servicios de protección y asistencia. «Esto aumenta el riesgo de alimentar la perturbación social en Cuba», apunta.

La ONU ha pedido, en todo caso, que las autoridades de La Habana estén preparadas para «responder de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prestando atención a las necesidades de los más vulnerables y priorizando la mediación, la desescalada y la salvaguardia de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión para todos».