Once muertos y cien heridos en otro ataque de Rusia a Ucrania

KIEV, 24 Jun. (EUROPA PRESS) – Al menos once personas han muerto y más de cien han resultado heridas este martes como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Dnipró, en la zona central de Ucrania, a orillas del río Dniéper.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha señalado que las cifras aún se están esclareciendo y ha reconocido que «lamentablemente, el número de afectados aumenta constantemente», según se puede leer en su perfil de Telegram.

No obstante, ha destacado que el número de víctimas «podría haber sido mucho mayor» si no fuera porque los que se encontraban en la zona afectada se refugiaron antes del momento del ataque. «Se han salvado decenas de vidas», ha celebrado Lisak, quien ha instado a la población a no ignorar las sirenas antiaéreas.

LOS FALLECIDOS

Lisak informado dos fallecidos –de entre los once– en el vecindario de Samar, en Dnipró, donde otras once personas han resultado heridas, la mitad de las cuales en estado grave. En total, han sido 70 víctimas las que han sido hospitalizadas.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Boris Filatov, ha detallado que los ataques han afectado a una veintena de centros educativos, varias hospitales e instituciones médicas, y un tren que cubría el trayecto de Odesa a Zaporiyia.

LLAMA SOCIOS DE KIEV A TOMAR MEDIDAS

En la antesala de cumbre de la OTAN que se celebra estos días en La Haya –y que contará con la participación del presidente Volodimir Zelenski–, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha instado a los socios de Kiev a tomar medidas contundentes contra Rusia después de estos nuevos ataques.

«Rusia ha enviado un mensaje de terror y de rechazo a la paz, mientras los líderes se reúnen en La Haya para la cumbre de la OTAN», ha escrito en X.

«Es una cuestión de credibilidad que los aliados incrementen la presión sobre Moscú», ha dicho Sibiga, quien ha pedido a la OTAN y la UE que a lo largo de esta semana muestren que sus decisiones tienen la «fuerza» que requiere esta situación.