Omairy Guzmán hace historia como primera mujer árbitro RD

PUERTO PLATA. – Un hecho histórico se vivió en el Parque de Béisbol José Briceño, cuando Omairy Guzmán se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana, al desempeñarse como encargada de la tercera base en el encuentro entre los Mineros de Bonao y los Atléticos de Puerto Plata.

La presencia de Guzmán en el terreno de juego marca un precedente sin precedentes en el deporte dominicano, abriendo camino a más mujeres dentro del béisbol profesional.

“Este logro no es solo mío, es de todas las mujeres que luchan por un espacio en el deporte”, expresó Guzmán tras concluir el partido, recibiendo el reconocimiento del público presente y de ambas novenas.

El acontecimiento refleja también el compromiso de la liga con la igualdad de género y la creación de nuevas oportunidades, consolidando un mensaje de inclusión que trasciende más allá del terreno.

Con esta participación, Guzmán inscribe su nombre en la historia del béisbol dominicano y al mismo tiempo, inspira a nuevas generaciones de mujeres que sueñan con ser parte activa de esta disciplina.