Oficial de NY acusada contratar a sicario comparece ante la justicia

NUEVA YORK.- La oficial de la policía de Nueva York (NYPD) Valerie Cincinelli, quien esta acusada de contratar a un asesino a sueldo para matar a su ex esposo y a la hija de su ex novio se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.

La acusada, quien está adscrita a la Comisaría 106 de Queens, dijo no haber tenido relación con los hechos el pasado viernes en una corte de Central Islip, reporta Fox5.

El abogado de la acusada James Kousouros dijo: “Nuestra investigación apenas comenzó”, asimismo, aseguró que continuará peleando para demostrar la inocencia de su clienta.

Valerie Cincinelli se encuentra bajo arresto del FBI desde el pasado 17 de mayo.

