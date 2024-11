Ofertas o trampas: el vienes negro en RD

EL AUTOR es economista y contador. Reside en Santo Domingo.

POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

En la República Dominicana se celebra el black friday o viernes negro el último viernes del mes de noviembre, donde desde ya las grandes tiendas de nuestro país están preparadas para sus grandes “ofertas”. Los países que han adoptado esa tradición como el nuestro, se preparan para el viernes negro, el día que marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

Los dominicanos siguen el proceso de adaptación a la cultura norteamericana, empezamos con halloween, seguimos con el día de acción de gracias y desde hace varios años el viernes negro, los comerciantes aprovechan todo, por eso hoy la mayoría de los diarios de circulación nacional contienen espacios pagados con las ofertas del black friday.

Nuestro país no es parte de una celebración como en EE.UU. se trata de una oportunidad comercial y de consumo que forma parte de la tendencia mundial consumista que impulsa a gastar a los consumidores y hacer dinero a los comerciantes, puede decirse que es una especie de celebración mundial a nivel comercial y consumista.

En el año 2012 fue la primera vez que, en el país, tiendas de electrodomésticos y de otras ramas adoptaron este sistema de agilización de ventas mediante supuestas rebajas de precios y súper descuentos y así registrar ventas entre un 150% y 300% más en ese día.

El Instituto Nacional de Protección de los derechos del consumidor, Pro consumidor, a través de sus inspectores debe darle seguimiento estricto a los comercios para verificar que cumplan con lo que ofrecen, porque, así como existen ofertas reales también existen trampas diseñadas para crear una “ilusión de ahorro”.

Rebajas ficticias

Por ejemplo, algunas tiendas aumentan los precios unas semanas antes del evento, solo para bajarlos al “precio original” el día de la venta, haciendo que parezca una rebaja. Esto significa que, aunque el consumidor piense que está obteniendo un buen trato, en realidad está pagando lo mismo o incluso más que el precio regular del producto.

Es por esta razón recomendamos que antes de salir a comprar y ahorrar a la vez, primero tenemos que hacer lo siguiente, Planificar semanas antes del “Black Friday”, utiliza el sentido común y las preguntas que te tienes que hacer antes de lanzarte al entusiasmo de comprar, como por ej. ¿en realidad necesito un televisor nuevo? ¿vale la pena actualizar mi computadora este año o esperar el próximo?, ¿es el mejor precio que puedo conseguir sin sacrificar calidad?, ¿este gasto me va a hacer feliz, etc.

Luego para evitar ser engañados y sobregirarse es importante realizar lo siguiente:

verificar los precios muchos días antes, para luego comparar si en realidad el descuento que le están ofertando es en base a los precios que anteriormente usted había chequeado, es decir que el descuento sea real, establecer un presupuesto y una lista de necesidades, comprar lo que realmente necesitas reducirá la probabilidad de hacer compras impulsivas, que muchas veces no representan ahorro, así como también debemos de revisar la compra antes de pagar, porque al revisarla podemos detectar algunas irregularidades.

En las compras por Internet se debe de tomar en cuenta aparte del precio del artículo debemos sumarle los cargos de aduana, si la compra sobrepasa los US$200.00 y el costo del envío.

Comprar por comprar no es una opción, debido a que no ahorra dinero, aunque sea temporada de ofertas. Una oferta es una oportunidad cuando consigues un producto que realmente estes necesitando, a un buen precio y calidad, muchas veces adquirimos artículos que al llegar a la casa es donde nos damos cuenta que no lo necesitábamos.

Sin lugar a dudas ese día se ha convertido en un fenómeno mundial, donde los comerciantes hacen su agosto en noviembre y queda demostrado que el comercio con su poder de atracción que tiene a través de la competencia, ha logrado que esta fecha sea esperada por consumidores que muchas veces algunos compradores encuentran descuentos significativos, otros se preguntan si realmente están ahorrando o si, por el contrario, están cayendo en una estrategia de marketing perfectamente calculada

Al final de cuenta la mejor oferta no siempre es la que tiene el precio más bajo, sino la que nos permite comprar de forma inteligente.

Yo pregunto: ¿Es el Viernes Negro una oportunidad de obtener gangas, o simplemente una trampa comercial?

Rmedina1704@gmail.com

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.