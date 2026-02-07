Ocupan 136 paquetes cocaína en lancha en costa este de RD

Santo Domingo, 7 feb (EFE).- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana, (ARD), coordinados por miembros del Ministerio Público y apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, así como, por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos del Distrito Sureste de Puerto Rico, interceptaron una lancha con un alijo de 136 paquetes de cocaína, durante una operación conjunta desplegada en las costas de la provincia de La Altagracia.

La DNCD dijo en una nota que, tras recibir informes de que varios individuos a bordo de una embarcación pretendían llevar un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas hacia Puerto Rico, las autoridades activaron los protocolos de actuación, con el despliegue de unidades aéreas, marítimas y terrestres para neutralizar la lancha.

Como resultado de estas acciones y luego de varias horas de persecución, las autoridades, interceptaron a varias millas náuticas al este del municipio de Higüey, una embarcación (tipo pesquera), con tres hombres a bordo y ocho bultos, conteniendo en su interior, un total de 136 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína.

Durante la intervención, se ocupó una embarcación de 28 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 85 caballos de fuerza cada uno, así como 16 garrafones de combustibles, una ‘neverita’ con agua y comestibles, dos celulares, chalecos salvavidas, entre otras evidencias.

«El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para atrapar a otros integrantes de la desmantelada red de narcotráfico internacional, cuyo modo operativo es llevar drogas en lanchas rápidas, desde la región Este del país, hacia la vecina isla de Puerto Rico.

Los tres dominicanos capturados en esta operación están siendo entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia La Altagracia, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los 136 paquetes de la droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y el peso exacto del cargamento.EFE

rsl-SP