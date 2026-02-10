Obras Públicas deposita ofrenda floral en el Altar de la Patria

La ofrenda en el Altar de la Patria

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) depositó este lunes una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en el marco del Mes de la Patria y del 182 aniversario de la Independencia Nacional, evocando el legado de libertad, civismo y soberanía dejado por los Padres de la Patria.

El acto estuvo encabezado por la viceministra Tomasina Pascual, en representación del ministro Eduardo Estrella, quien destacó el profundo significado de la conmemoración, señalando que esta no solo honra la memoria histórica, sino que también reafirma el compromiso de la institución con los valores que dieron origen a la República.

“Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con el país, valorar la libertad que nos legaron los Padres de la Patria, fortalecer los valores cívicos y recordar, con orgullo, el significado de nuestra soberanía nacional”, expresó.

La actividad contó con la presencia de directores, Addis Burgos, Liqui Pascual, Laureana Carolina Lizardo Fernández, Ana Sánchez, entre otros funcionarios y colaboradores de la institución, quienes se dieron cita para rendir homenaje a los forjadores de la nación dominicana.

of-am