NY: Ydanis Rodríguez encabeza presentación Plan de Vías Verdes

NUEVA YORK.- El comisionado de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Ydanis Rodríguez, la comisionada de Parques, Iris Rodríguez Rosa, y el director de Infraestructura del EDC, Josh Krauss, se unieron a funcionarios electos para presentar Greater Greenways, el Plan de Vías Verdes de la Ciudad de Nueva York, detallado para la expansión de vías verdes en la ciudad.

Las vías verdes son corredores continuos de usos múltiples diseñados para el transporte y la recreación, tanto a tracción humana como eléctrica. Se utilizan tanto para el transporte como para la recreación, lo que aumenta el acceso público a los parques y la zona costera, y se han convertido en una opción popular entre los neoyorquinos.

Los funcionarios hicieron el anuncio en la explanada del East River de Manhattan, frente a Midtown (inaugurada en 2023 por la administración Adams), donde compartieron la visión del plan para el futuro desarrollo de vías verdes, con un enfoque específico en cerrar las brechas en la red actual y ampliar el acceso a las vías verdes a las comunidades de toda la ciudad.

«Los espacios públicos crean espacios vibrantes donde los neoyorquinos pueden moverse, jugar y prosperar, y nuestra administración se compromete a ampliar el acceso a espacios públicos como parques y zonas ribereñas para todos los neoyorquinos», declaró el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. «Si bien se trata de ‘We Outside Summer’, nuestra administración se asegura de que cada vecindario disfrute de la belleza natural de Nueva York durante todo el año para las generaciones venideras».

“No hay mejor manera, más segura y más ecológica de recorrer Nueva York que en bicicleta o a pie, rodeado de árboles y con vistas al agua”, declaró el vicealcalde de Operaciones, Jeff Roth. “Pero crear estos espacios no es nada sencillo. Agradezco profundamente a nuestros departamentos de Parques y Transporte, así como a la Corporación de Desarrollo Económico, por su colaboración en nuestra visión de un crecimiento continuo de las Vías Verdes”.

“Los neoyorquinos aman sus parques y la costa, y las vías verdes son la forma en que cada vez más llegan y disfrutan de estos maravillosos espacios”, declaró Ydanis Rodríguez. “Desafortunadamente, durante demasiado tiempo, los ciclistas y peatones han encontrado principalmente vías verdes junto a los barrios más ricos de la ciudad. Con el alcalde Adams, hemos estado reinventando el espacio público y esto ha comenzado a cambiar, incluyendo el desarrollo de una vía verde a lo largo de la ribera del río Harlem en El Bronx. Greater Greenways es un plan que nos ofrece un mapa claro del futuro: ¡pavimentado y divertido para caminar y andar en bicicleta!”

El desarrollo del plan de vías verdes fue requerido por la Ley Local 115 de 2022 y es el primero de este tipo en desarrollarse en más de 30 años. La ley exigía que el NYC DOT y el NYC Parks, en colaboración con otras agencias y entidades municipales relevantes, desarrollaran un plan que detallará el desarrollo de las vías verdes en la ciudad de Nueva York.

El plan también incluye mapas detallados que muestran el estado y la jurisdicción actual de las vías verdes en los cinco distritos.