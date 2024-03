NY: Ydanis encabeza campaña para evitar accidentes bicicletas

NUEVA YORK.- El Comisionado del Departamento de Transporte, Ydanis Rodríguez, encabezó este martes en la Ciudad de Nueva York el lanzamiento del plan ‘Sé inteligente antes de comenzar (Get Smart Before You Start)’.

Se trata de una nueva campaña de marketing multiplataforma para educar a los neoyorquinos sobre cómo operar de forma segura las bicicletas eléctricas, scooters y motocicletas.

“Esta nueva campaña es una respuesta oportuna y necesaria al aumento de muertes que involucran a usuarios de bicicletas eléctricas», explicó Rodríguez.

Indicó que «se trata de una forma, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, de desplazarse. Esperamos que esta campaña fomente su funcionamiento seguro”.

La campaña de U$500,000 es parte del presupuesto de gastos de Visión Cero de US$280 millones del NYC DOT para el próximo año fiscal y del plan de capital de US$7,700 millones de la agencia para proyectos relacionados con estos programas.

Agregó que la campaña utilizará imágenes atractivas y audios instructivos para informar a los usuarios sobre cómo acelerar, frenar y operar adecuadamente un scooter eléctrico a una velocidad adecuada. Incluirá, además, publicidad en televisión, radio, medios impresos y digitales, redes sociales, anuncios en el metro y quioscos LinkNYC.

Dijo que el mensaje se dirige a recomendaciones básicas, como el uso del casco, la precaución ante el exceso de velocidad y el peligro de conducir por las aceras.

La campaña será en inglés, español, mandarín, cantonés, bengalí y criollo, para llevar el mensaje a un mayor número de neoyorquinos.