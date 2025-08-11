NY: Tiroteo en fiesta en Sunset Park deja un dominicano muerto
NUEVA YORK.- Lo que comenzó como una alegre fiesta veraniega con música, comida y dominó terminó en tragedia la noche del sábado en Sunset Park, Brooklyn.
Roberto Cuevas, un dominicano, de 45 años, perdió la vida tras recibir un disparo por la espalda en medio de la celebración, este pasado sábado, 9 de agosto.
Cuevas había discutido horas antes con el presunto agresor, un hombre que, según la investigación, viajó desde Florida para cometer el crimen, lo que sugiere que se trató de un ataque planificado.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando la fiesta ya estaba terminando. Testigos reportaron que se escucharon cuatro detonaciones, provocando el pánico entre los presentes, muchos de ellos familias con niños.
Cuevas fue trasladado de urgencia al NYU Langone Hospital–Brooklyn, donde falleció poco después.
La Policía confirmó que hay un sospechoso bajo custodia, mientras continúan las diligencias para formalizar los cargos.
jt-am
«»ya no se puede
salir a las calles,con seguridad,
sin miedo o preocupación»»–Ismael Miranda,salsa La cosa no es como Antes.
