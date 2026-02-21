NY: Reconocen a 7 estudiantes del Puntacana International School

NUEVA YORK.- Un total de 39 estudiantes del Puntacana International School (PCIS) representaron a la República Dominicana en el World Federation of United Nations Associations International Model United Nations (WIMUN) 2026, celebrado del 9 al 12 de febrero en la ciudad de Nueva York.

Siete delegados fueron reconocidos con distinciones internacionales por la calidad de su desempeño académico y diplomático.

La conferencia, organizada por el World Federation of United Nations Associations, reunió a jóvenes líderes de distintas partes del mundo en cuatro jornadas de trabajo que incluyeron sesiones de entrenamiento, talleres especializados, sesiones formales de debate y simulaciones en comisiones oficiales de las Naciones Unidas.

Los delegados del PCIS representaron a más de 20 países en organismos como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General, la Organización Internacional del Trabajo (ILO), la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) y la Comisión sobre Población y Desarrollo, abordando temas de alto impacto global como derechos humanos y tecnologías emergentes, cambio climático, economía del cuidado, seguridad vial, juventud y políticas públicas, gestión forestal y fortalecimiento del Estado de derecho.

Como resultado de su sobresaliente preparación y desempeño, siete estudiantes del PCIS recibieron reconocimientos oficiales: Ana Cristina Medina obtuvo el premio Outstanding Position Paper representando a Suiza en el Consejo de Derechos Humanos; Claudia Vidal fue distinguida con Outstanding Position Paper representando a Malawi en la Comisión sobre Población y Desarrollo; Lisselle Gonzalez recibió el mismo reconocimiento representando a España en esa comisión; Lucía Forcadell y Paulina Imbert obtuvieron el Diplomacy Award representando a Nigeria en la Cuarta Comisión de la Asamblea General; mientras que Diego Wang y Alejandro D’Oleo fueron reconocidos con Outstanding Position Paper representando a China e India, respectivamente, en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Estos galardones reflejan la excelencia en investigación, argumentación escrita, pensamiento crítico y capacidad de negociación que caracteriza a los estudiantes del colegio PCIS.

La directora del Puntacana International School, Jossette Cuello, destacó que “los Modelos de las Naciones Unidas representan una plataforma transformadora para nuestros estudiantes, ya que desarrollan pensamiento crítico, habilidades de comunicación, liderazgo y conciencia global. Les permiten comprender cómo el diálogo y la cooperación pueden generar cambios significativos en el mundo”. Señaló además que el colegio participa activamente en estos modelos desde 2006, consolidando este club como una prioridad formativa que fortalece destrezas académicas, sociales y diplomáticas esenciales para la vida universitaria y profesional.

La participación en el WIMUN New York reafirma el compromiso del Puntacana International School con una educación de alcance internacional, centrada en formar estudiantes con pensamiento crítico, comunicación efectiva y capacidades estratégicas que les permitan enfrentar los retos del mundo actual en un entorno global cada vez más competitivo.