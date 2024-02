NY: Rechaza propuesta busque opacar legado de boricuas en NY

Karinés Reyes

NUEVA YORK.- La asambleísta estatal de El Bronx, Karinés Reyes, aseguró que, cuando propuso la opción de trasladar la conferencia SOMOS de Puerto Rico a República Dominicana, no era para mover el cónclave en su totalidad, excluir a Puerto Rico del evento o negar el histórico legado de esa comunidad en Nueva York.

Según indicó a El Diario, la idea nace de inquietudes de legisladores que forman parte del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano de NY (Puerto Rican/Hispanic Task Force), del que es presidenta.

“Esta es una propuesta que nace naturalmente de muchas personas que tienen muchos años participando en la conferencia, que quisieran verse también representados en el trabajo que hacemos, porque el propósito de la conferencia es elevar y hablar de temas que afectan a la comunidad latina en general en Nueva York. Naturalmente se ha dado ese enlace con Puerto Rico porque es un Estado Libre Asociado (ELA); tenemos mucha representación puertorriqueña; la comunidad puertorriqueña es esencial en la historia del empoderamiento hispano en la ciudad de Nueva York. Por eso siempre la conferencia siempre se ha dado allá, y de ahí se ha expandido a hablar de muchos temas que afectan a la comunidad puertorriqueña”, expuso la asambleísta del Distrito 87.

“Ya que la conferencia de legisladores es más diversa y también los participantes, porque las personas que participan en la conferencia representan una diversidad increíble, se han hecho la pregunta de por qué siempre en Puerto Rico”, agregó.

CUESTIONA DIVULGACION PUBLICA DE TEMAS PRIVADOS

Reyes, de origen dominicano puertorriqueño, cuestionó que se hayan filtrado públicamente las conversaciones sobre el tema que se supone fueran internas.

“Yo planteé la pregunta, pero la pregunta no nace de mí. Yo creo que ha sido un poco injusto la manera en que se ha reportado lo que está sucediendo; porque, uno, eran conversaciones internas, que todavía no se había decidido nada, y mucho de lo que se escribe es especulativo. Yo planteo la pregunta como una propuesta, no para trasladar la conferencia en su totalidad, sino para explorar la posibilidad de que la conferencia se pudiera celebrar en otros lugares. Sugiero la República Dominicana porque en la ciudad de Nueva York la población más grande de hispanos son dominicanos, y por eso pensamos que sería una posibilidad más representativa de lo que está sucediendo”, argumentó la también enfermera.

“El propósito no era trasladar completamente la conferencia a República Dominicana; era la posibilidad de poder rotar las conferencias a otros países de Latinoamérica como México, Colombia, porque ahora mismo entre los legisladores tenemos más colombianos representando que puertorriqueños, que dominicanos. Era una idea para que se explorara. Ahora se volvió una cosa que nunca se suponía que fuera”, insistió la entrevistada.

REUNION CON PRESIDENTE LUIS ABINADER

Reyes confirmó a El Diario que, en una reunión con el presidente dominicano Luis Abinader, se mencionó el tema, pero aseguró que ese no era el foco o la intención inicial del intercambio.

Añadió que, en ese momento, el presidente le manifestó que en Quisqueya están dispuestos a recibirlos y ayudarlos “como sea posible” en caso de algún cambio en la ubicación del evento.

A preguntas de este periódico sobre el cuestionamiento de boricuas en el sentido de que no se estaba respetando el legado de décadas de la comunidad, no solo desde la Asamblea Estatal, sino en otros espacios políticos y sociales, Reyes respondió: “Es un tema muy sensitivo. Lo que yo quiero aclarar es que yo como puertorriqueña, jamás ni nunca, voy a querer borrar la historia de mi gente aquí, y la propuesta nunca fue para disminuir lo que es el aporte de la comunidad puertorriqueña. La idea fue, siempre manteniendo una conferencia en Puerto Rico, poder explorar la idea de rotar las conferencias. Desafortunadamente, yo creo que la noticia de las conversaciones salió prematura sin que nosotros como organización, SOMOS Inc., y como grupo de legisladores pudiéramos darle la explicación al público de qué era lo que estábamos pensando; de cómo lo queríamos hacer; de tener conversaciones con las personas que pudieran verse afectadas”, recalcó.

Sobre el planteamiento de opositores de que el traslado afectaría el desarrollo de Puerto Rico en temas clave como la reconstrucción poshuracanes, Reyes manifestó: “La conferencia se lleva a cabo dos veces al año, y en todo tema que nosotros tocamos como conferencia, siempre tenemos a la comunidad de Puerto Rico presente por la historia que tiene la comunidad puertorriqueña aquí; porque sabemos que hay una necesidad en P.R. que nosotros tenemos la habilidad de poder asistir. Hay cosas que se dirigen desde la Legislatura de Nueva York que sí impactan a P.R. y siempre hablamos de ese tema…Sin embargo, algo que hicimos nosotros también es enfocarnos en las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, como es la comunidad dominicana, que también necesita mucha ayuda. Trabajamos con comunidades que, desafortunadamente, el Gobierno de Puerto Rico se ha olvidado de ellos”.

Desde el año pasado, Reyes preside el Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano de NY (Puerto Rican/Hispanic Task Force) de la Asamblea Estatal. Este grupo de legisladores es el encargado de la organización SOMOS y de los eventos que realizan, que incluyen una conferencia en Albany, en la primavera, y otra en Puerto Rico a fines de año. Las del 2023, se realizaron en marzo, en la capital estatal, y en noviembre en la isla.

Junta Directiva de SOMOS maneja los fondos para las conferencias

La conferencia SOMOS reúne en un mismo lugar a legisladores estatales y a otros políticos de Nueva York, así como miembros y exmiembros de otras entidades políticas como el Consejo Municipal de la Gran Manzana.

Se supone que el fin principal del encuentro sea estrechar lazos entre los distintos grupos de interés vinculados a las comunidades hispanas en Nueva York, incluyendo la puertorriqueña, a través de la discusión de temas que los afectan con el fin de promover legislación y política pública que beneficie a estas poblaciones. Sin embargo, también es un espacio que sirve para adelantar candidaturas políticas, y para que cabilderos y otros grupos de interese se den a conocer y traten de adelantar sus agendas.

Aunque el “task force” propone la composición e itinerario de las conferencias y desarrolla la logística de estos eventos, es la Junta Directiva de SOMOS Inc. la que administra, aprueba y desembolsa el dinero para llevarlas a cabo. La Junta es la que maneja los fondos para evitar conflictos de interés o corrupción.

La Junta, compuesta de 17 miembros, se reunió el pasado sábado para discutir el asunto de un posible traslado ante el debate que provocó la divulgación pública del tema.

Tras el encuentro, los integrantes determinaron que la conferencia se realizará este año en Puerto Rico como de costumbre, según indica el comunicado de prensa de la Junta.

Los componentes del organismo además decidieron que en el 2025 se realizarán tres conferencias de SOMOS, una en Albany, la de Puerto Rico, y una adicional en República Dominicana.

En el comunicado de prensa divulgado en sus redes, SOMOS Inc. añadió que continúan comprometidos en mantener la asociación con el “task force” que dirige Reyes.

Al menos, públicamente, el apoyo para que la conferencia se mantenga en Puerto Rico ha sido amplio.

Influyentes líderes políticos como la representante demócrata de Nueva York en el Congreso federal Nydia Velázquez fue una de las que se expresó en esa dirección.

“SOMOS marca el comienzo de la diáspora puertorriqueña en Nueva York afirmándose políticamente

y con la expectativa de que los líderes de Puerto Rico consulten sobre temas de territorio continental”, planteó la legisladora en un mensaje en la red social X el pasado 2 de febrero.

“La conferencia siempre ha sido en torno a enfatizar y fortalecer los lazos entre Puerto Rico y el estado de Nueva York. SOMOS pertenece a Puerto Rico. La lucha sigue”, añadió la congresista.

El también representante demócrata de NY en el Congreso, pero de origen dominicano, Adriano Espaillat, compartió un mensaje en la misma red en apoyo a que SOMOS se continúe realizando en la isla.

“Durante los últimos 27 años, he asistido a la conferencia de invierno de SOMOS en Puerto Rico, primero como asambleísta de NYS, luego como senador de NY y ahora como congresista de EE.UU. La conferencia de invierno de SOMOS debería permanecer en la Isla del Encanto, Puerto Rico”, emplazó Espaillat un día antes.

El senador estatal de Nueva York, Luis Sepúlveda, de origen puertorriqueño, también manifestó que cree firmemente en que la conferencia SOMOS de invierno debe permanecer en Puerto Rico.

Miembro boricua en la Junta alerta de impacto financiero de mover la conferencia a Dominicana

A pesar de la decisión de la Junta, a algunos miembros de ese organismo como el presidente de la cadena de televisión HITN, Michael “Mike” Nieves no les convence del todo el propuesto traslado de la conferencia que se ha celebrado por más de tres décadas en la isla.

También en entrevista con El Diario, el boricua, único integrante original de la Junta, declaró que es importante considerar el impacto a nivel económico de cualquier cambio, argumento que trajo a colación como parte de las conversaciones.

“Vamos a dejar a Puerto Rico que ya sabemos que más de 1,800 personas llegan (a la conferencia), y nosotros recogimos un millón de dólares, para ir a probar algo en República Dominicana. Antes de nosotros tomar esa decisión, como hacemos responsablemente, ‘deja que yo con el equipo mío’…vamos a hacer un análisis para ver cuáles son los gastos en P.R., cuáles serían en Santo Domingo; cuál es la posibilidad de ganancia allí versus en Puerto Rico. Cuando hagamos ese análisis, vamos a tener una discusión sobre esto y ahí podemos hablar de si vamos o no vamos. Cuando se hizo ese análisis, era claro que si vamos a Santo Domingo, la organización iba a perder casi 50 % de la ganancia que usualmente se tiene que nos ayuda a preparar los otros eventos”, planteó el también exsubjefe de Gabinete en la alcaldía de Nueva York.

“Vamos a tener el evento en Puerto Rico en el 2024…,y con ese evento vamos a tener dinero para ver lo que se puede hacer en Santo Domingo, y nos da un año para planificar lo que se puede hacer en Santo Domingo…”, añadió.

Nieves planteó que en cualquier discusión sobre una conferencia en República Dominicana se debe sopesar el impacto en los ingresos por turismo en Puerto Rico.

“La preocupación mayor mía es el impacto a las finanzas del pueblo de San Juan y de Puerto Rico. La Compañía de Turismo me manda a mí los números; cuánto es en alojamiento, taxi, restaurante, en diferentes gastos… Y ese número era más de $1.4 millones de dólares. Entonces, el impacto a la isla era de $1.4 millones. Para mí era fácil explicarle a la Junta que si nos movemos de Puerto Rico a allá (Santo Domingo), perdemos la oportunidad del millón, y perdimos el impacto (económico) a Puerto Rico después de María; después de los terremotos”, abundó.

“En los últimos años, República Dominicana ha subido con el turismo porque no ha sufrido lo que ha sufrido Puerto Rico. Yo le expliqué que la responsabilidad de nosotros es mantener el financiamiento y si decimos ir para allá, nosotros estamos perjudicando la organización”, puntualizó.

Nieves recordó que el “task force” fue una iniciativa de un grupo de puertorriqueños que buscaban tener más voz en la Asamblea Estatal, a pedido de Dámaso Seda, expresidente de “Transport Workers Union of America”. La movida marcó pauta en la historia política del estado de Nueva York y en cuanto a la representación de las minorías.

“En esos años estaba el ‘Black and Latino Caucus’…lo que pasaba era que la mayoría de los asambleístas que estaban en ese caucus eran afroamericanos y los latinos eran menos en números; entonces, cuando tú tienes eso…si no es algo en lo que están de acuerdo, la minoría no va a ganar”, explicó.

A juicio de Nieves, la inclusión que defienden legisladoras como Reyes través de la propuesta de rotación de las conferencias, si se hace, debe ser respetando la posición de los boricuas en la historia del estado.

“Yo creo que los dominicanos están haciendo lo que los puertorriqueños hicieron 40 años atrás. La única diferencia es que los puertorriqueños 40 años atrás no lo hicimos a las costillas de nadie más”, argumentó.

“El primer dominicano elegido (a la Asamblea) fue Guillermo Linares, y yo trabajé en esa campaña. Nosotros nos unimos para darle fuerza a ellos; reconocimos que Washington Heights – que era puertorriqueño, se cambió a cubano; después eran los dominicanos, y nosotros hemos ayudado a que ellos sigan adelante. Pero Guillermo no cogió (fue) contra un puertorriqueño, sino contra un blanco. Esa es la diferencia”, opinó Nieves.

“Todo el mundo tiene derecho a crecer y yo entiendo eso, pero no puede ser a costillas de otro”, insistió.

A la pregunta de si cree que este debate podría desencadenar en mayores divisiones entre las comunidades hispanas en NY, contestó: “Siempre van a ver divisiones. La necesidad de la comunidad mexicana es muy distinta a la necesidad de la comunidad puertorriqueña”.

En términos de los beneficios de la conferencia para las comunidades hispanas en general, Nieves mencionó el nombramiento de más juezas y jueces de ese origen, incluyendo puertorriqueños, asunto que se ha discutido en los cónclaves de SOMOS.

La organización Silent Procession NYC4PR también se sumó a las voces opuestas al traslado de la conferencia a Dominicana cuando inicialmente trascendió la información. Carmen V. Cruz, fundadora de la entidad, argumentó que, de realizarse un cambio de este tipo, impactaría negativamente los avances en la recuperación económica y social del territorio.

“Creemos que la comunidad dominicana puede legítimamente celebrar su propia conferencia en la República Dominicana, pero debe estar claro que deben calendarizar la misma en otra fecha que no afecte los calendarios permanentes que tenemos con las actividades en Puerto Rico. Las acciones que tomen algunos directivos de la SOMOS no pueden estar a expensas de los puertorriqueños residentes en la isla y mucho menos afectar a la diáspora que reside en los Estados Unidos ¡Esto debe parar!”, manifestó mediante declaraciones escritas.

En Puerto Rico, una de las organizaciones que se pronunció a favor de la estancia en la isla fue la Asociación de Miembros de la Policía.

En declaraciones escritas la noche del sábado, el presidente de la organización, el teniente José J. Taboada De Jesús, celebró el anuncio de la Junta. “El pasado sábado se intentó una votación para ratificar la decisión unilateral de la asambleísta dominicana (hoy día presidenta del grupo), la cual no prosperó. Esta decisión fue una que solamente ella la había tomado y nunca fue llevada al pleno de la Junta de Directores”, planteó Taboada de Jesús en un comunicado.

Situación territorial de Puerto Rico hace pertinente estancia de conferencia SOMOS en la isla

Por su parte, Marlene Peralta, periodista especializada en temas de política local, destacó que el hecho de que la conferencia se realice en Puerto Rico responde en gran parte a su condición territorial y a la realidad de que muchas de las decisiones que se toman en Estados Unidos impactan la isla.

“Para decirte la verdad, nunca creí los rumores del supuesto plan de sacar a Puerto Rico de SOMOS. Es que no tiene lógica cuando SOMOS fue creado por puertorriqueños con Puerto Rico en mente, por su estatus único como colonia y por ende su conexión directa con la políticas de Washington. Además un gran porcentaje de los miembros de su junta siguen siendo puertorriqueños”, analizó Peralta.

Sin embargo, la también anfitriona del programa de entrevistas Prospecto Latino añadió que la idea de celebrar la conferencia no resulta totalmente “descabellada” en vista de la diversidad hispana en Nueva York y el incremento en la población de dominicanos que viven en el estado.

“La idea de incluir a Dominicana en SOMOS no es una idea tan descabellada como la pintan. La población latina ha cambiado muchísimo en la última década, y creo que incluir a otros países en SOMOS es resultado de ese cambio, tomando en cuenta el creciente número de votantes que vive ahora en los distritos que representan los legisladores estatales que apoyan esta importante conferencia legislativa. Hay que buscar una balanza que nos incluya a todos. SOMOS comenzó en una época donde solo teníamos representantes latinos de origen puertorriqueño en Albany, ya esa no es la realidad”, expuso.

Peralta, de origen dominicano, agregó que lejos de ser un un problema, la diversidad es positiva.

“Es desafortunado que se siga impulsando narrativas divisorias que lo que hacen es atrasar el poder político latino en Nueva York. Ser una comunidad diversa es una ventaja, pero seguimos usando la diversidad como un arma en contra de nosotros mismos”, sostuvo.