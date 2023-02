NY: PRM juramenta a Edgar Núñez presidente JRM en EU y Canadá

Edgar Núñez

NUEVA YORK.- Edgar Núñez fue juramentado como presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM) en la circunscripción electoral número uno del exterior, que incluye a Estados Unidos y Canadá.

El juramento le fue tomado por una comisión que viajó desde República Dominicana encabezada por Carlos Valdez y Joaquin Fernández.

Núñez agradeció la designación e instó a los jóvenes a que «no se rindan ante los retos que le depara la vida».

«Agradezco externamente a los jóvenes y adultos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de esta demarcación por su apoyo para poder ser hoy presidente de la JRM en esta cinrcunscripción», declaró.

Dijo que «estamos comprometidos a hacerlo bien porque ustedes han confiado en nosotros. Les juro que no los defraudaremos, lucharemos por los espacios políticos de nuestro jóvenes, siempre de la mano de las directrices de las altas instancias de nuestro partido».

«Asumimos con humildad este nuevo reto político que la vida me ha puesto por delante. Nuestros jóvenes perremeístas del exterior verán con nosotros nuevos horizontes de desarrollo integral funcional, ya que venimos con una nueva visión que busca sumar más jóvenes a nuestro partido, más jóvenes que apoyen la gran gestión de gobierno de nuestro presidente Luis Abinader Corona, más jóvenes que tengan la oportunidad de desarrollar liderazgo político en esta circunscripción», subrayó.

«Joven no te rindas, joven ven a luchar con nosotros para lograr que se implementen políticas públicas que garanticen nuestro bienestar. Joven, el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Joven no te rindas, acompañanos en este proceso, te esperamos con los brazos abiertos, este es el partido que te garantiza tu crecimiento y tu bienestar, ven, súmate al cambio, no te rindas», afirmó Núñez durante el acto realizado en el local del PRM, localizado en el segundo del 1880 de la avenida Carter, en El Bronx.